Идеальный дом с 3 спальнями

Этот потрясающий коттедж выглядит, как пляжная вилла, а по проекту является доступным вариантом для семьи! Его возведение будет стоить от 7 млн рублей в различных вариациях и с разной отделкой, поэтому мы советуем вам присмотреться к нему особенно внимательно.

Студия ÖZYALÇIN CONSTRUCTION создала данный проект для реализации в Турецкой Республике Северного Кипра. Он имеет общую площадь 193 кв. метра с гаражом, без учета террас, которые занимают на первом этаже еще около 50 кв. метров.