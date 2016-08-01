Идеальный дом с 3 спальнями

Этот потрясающий коттедж выглядит, как пляжная вилла, а по проекту является доступным вариантом для семьи! Его возведение будет стоить от 7 млн рублей в различных вариациях и с разной отделкой, поэтому мы советуем вам присмотреться к нему особенно внимательно.
Студия ÖZYALÇIN CONSTRUCTION создала данный проект для реализации в Турецкой Республике Северного Кипра. Он имеет общую площадь 193 кв. метра с гаражом, без учета террас, которые занимают на первом этаже еще около 50 кв. метров.
Сбоку дом кажется не менее презентабельным и стильным. Здесь мы замечаем две террасы – у парадного входа и на заднем дворике, а также перила безопасности на крыше, позволяющие реализовать там еще один дворик.
Пляжное настроение этого фасада невозможно не заметить – в этом доме, будто на курортной вилле, всегда царит позитивное настроение. Построенный с учетом современных тенденций, он имеет панорамное остекление, деревянную парадную дверь в стиле минимализм, геометричный навес для автомобиля (слева) и плоскую крышу.
Вместо гаража в этом проекте мы найдем навес для автомобиля, что на Кипре является достаточно рациональным решением – дождь здесь идет только зимой.
Современная планировка этого дома порадует любую хозяйку. Кухня имеет площадь 20 кв. метров, шикарный выход через угловое остекление (раздвижное) на большую террасу и отдельную кладовую (2,3 метра).
Вторая терраса находится возле гостиной и тоже весьма просторна – 23 кв. метра. Гостиная (39 кв. метров) визуально разделена на две зоны : возле первой террасы находится зона TV, возле второй – парадная столовая.
На втором этаже нас ждут две детские спальни с общей ванной комнатой и главная спальня для родителей с приватной ванной комнатой. Площадь спален обширна – 18, 18 и 23,5 кв. метра. Ванные также имеют современный формат – площадь в 7,5 и 8 кв. метров, встроенные сливы, интегрированный в нишу душ, полноценные большие окна.
Кроме того, при одной из детских спален есть балкон, а в главной спальне – длинная стена (около 5 метров) полностью занята гардеробной системой.
Рассматривая законченную отделку в этом доме, нельзя не обратить внимание на блеск глянцевой плитки, высокие потолки (3 метра) и радиаторы отопления, которые расставлены в самых холодных местах у дверей-слайдеров. На фотографии выше вы видите зону парадной столовой, а съемка ведется из зоны TV. Напоминаем, что площадь гостиной – 39 кв. метров!
20-метровая кухня выглядит еще более шикарно, чем пока еще пустая гостиная. Здесь уже есть гарнитур и встроенная техника. Правда, квартиры, коттеджи в Турции и в Турецкой Республике Северный Кипр часто продаются уже с кухней.
Одна из детских спален с балконом у входа в комнату имеет стильный встроенный шкаф-купе с зеркальной дверцей дополнительный до потолка. С красивого балкончика открывается вид на зеленые окрестности с хвойными насаждениям и соседние виллы, выполненные в том же стиле.
Эта ванная комната является главной (при спальне родителей) и дверь из нее ведет прямо в жилую комнату. Площадь ванной – 7,5 кв. метров.
На фоне газона и потрясающего горного пейзажа этот стильный коттедж издалека смотрится еще более шикарно!
Благоустроенная территория подразумевает легкие заборчики, газоны и клумбы, пальмы на территории участков. Также может быть добавлен проект бассейна.
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