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Идеальный дом с 3 спальнями

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Дома в классическом стиле
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Этот потрясающий коттедж выглядит, как пляжная вилла, а по проекту является доступным вариантом для семьи! Его возведение будет стоить от 7 млн рублей в различных вариациях и с разной отделкой, поэтому мы советуем вам присмотреться к нему особенно внимательно.

Студия ÖZYALÇIN CONSTRUCTION создала данный проект для реализации в Турецкой Республике Северного Кипра. Он имеет общую площадь 193 кв. метра с гаражом, без учета террас, которые занимают на первом этаже еще около 50 кв. метров.

​Вид сбоку

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Дома в классическом стиле
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Сбоку дом кажется не менее презентабельным и стильным. Здесь мы замечаем две террасы – у парадного входа и на заднем дворике, а также перила безопасности на крыше, позволяющие реализовать там еще один дворик.

​Современный фасад

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Дома в стиле модерн
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Пляжное настроение этого фасада невозможно не заметить – в этом доме, будто на курортной вилле, всегда царит позитивное настроение. Построенный с учетом современных тенденций, он имеет панорамное остекление, деревянную парадную дверь в стиле минимализм, геометричный навес для автомобиля (слева) и плоскую крышу.

​Навес для автомобиля

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Дома в классическом стиле
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Вместо гаража в этом проекте мы найдем навес для автомобиля, что на Кипре является достаточно рациональным решением – дождь здесь идет только зимой.

​Планировка первого уровня

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Дома в классическом стиле
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Современная планировка этого дома порадует любую хозяйку. Кухня имеет площадь 20 кв. метров, шикарный выход через угловое остекление (раздвижное) на большую террасу и отдельную кладовую (2,3 метра).

Вторая терраса находится возле гостиной и тоже весьма просторна – 23 кв. метра. Гостиная (39 кв. метров) визуально разделена на две зоны : возле первой террасы находится зона TV, возле второй – парадная столовая.

​Планировка второго уровня

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Дома в классическом стиле
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

На втором этаже нас ждут две детские спальни с общей ванной комнатой и главная спальня для родителей с приватной ванной комнатой. Площадь спален обширна – 18, 18 и 23,5 кв. метра. Ванные также имеют современный формат – площадь в 7,5 и 8 кв. метров, встроенные сливы, интегрированный в нишу душ, полноценные большие окна.

Кроме того, при одной из детских спален есть балкон,  а в главной спальне – длинная стена (около 5 метров) полностью занята гардеробной системой.

​Гостиная комната

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Гостиная в стиле модерн
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Рассматривая законченную отделку в этом доме, нельзя не обратить внимание на блеск глянцевой плитки, высокие потолки (3 метра) и радиаторы отопления, которые расставлены в самых холодных местах у дверей-слайдеров. На фотографии выше вы видите зону парадной столовой, а съемка ведется из зоны TV. Напоминаем, что площадь гостиной – 39 кв. метров!

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​Современная кухня

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION КухняШкафы и полки
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

20-метровая кухня выглядит еще более шикарно, чем пока еще пустая гостиная. Здесь уже есть гарнитур и встроенная техника. Правда, квартиры, коттеджи в Турции и в Турецкой Республике Северный Кипр часто продаются уже с кухней.

​Спальня с балконом

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Детская комната в стиле модерн
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Одна из детских спален с балконом у входа в комнату имеет стильный встроенный шкаф-купе с зеркальной дверцей  дополнительный до потолка. С красивого балкончика открывается вид на зеленые окрестности с хвойными насаждениям и соседние виллы, выполненные в том же стиле.

​Ванная комната

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Ванная комнатаДекор
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Эта ванная комната является главной (при спальне родителей) и дверь из нее ведет прямо в жилую комнату. Площадь ванной – 7,5 кв. метров.

​Вид на коттедж издалека

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Дома в классическом стиле
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

На фоне газона и потрясающего горного пейзажа этот стильный коттедж издалека смотрится еще более шикарно!

​Обустроенная территория

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Дома в классическом стиле
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Благоустроенная территория подразумевает легкие заборчики, газоны и клумбы, пальмы на территории участков. Также может быть добавлен проект бассейна.

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