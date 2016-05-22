Стильный дом современной мечты

Этот потрясающий традиционно-инновационный дом выглядит еще лучше внутри! Студия BTL Property LTD сделала так, что одна английская семья теперь чувствует себя здесь не просто как дома, а как в раю!
Посмотреть на интерьеры и интересные дизайнерские решения вы сможете в статье ниже, а пока стоит добавить, что оригинальный коттедж здесь был построен в 70-х годах прошлого века, тогда как новая пристройка – только что!
Интересно, что в данном районе юго-западного Лондона, в районе улицы Броадгейт (Broadgate Rd), которая, кстати, имеет протяженность всего лишь в 50 метров, царит по-настоящему аристократичная и истинно европейская атмосфера!
Примерная стоимость такого дома с подобным дизайном интерьера по данным открытых источников – около £1,715,000. Похожий дом меньшего размера и без ремонта будет стоить около £600,000. Решающую роль при ценообразовании играет уровень заработной платы в Лондоне и уровень жизни в Европе.
В главном доме был проведен капитальный ремонт всего – коммуникаций, потолков и полов, здесь заменили двери, окна и все детали до мелочей. Новая пристройка расширяет пространство первого этажа дома – новые кухня, столовая и гостиная смотрятся здесь очень органично!
Это солнечное пространство просто создано для семейного счастья в современном 21-ом веке! Практичный модерн здесь сливается с технологичной начинкой, английскими традициями и высокими потолками новой пристройки.
В самом солнечном месте находится гостиная, за ней – кухня с островом и барной стойкой, которой позавидует любая хозяйка. В правой части – столовая возле патио, которая идеальна не только для обедов и ужинов, но и для семейного досуга, выполнения домашнего задания, настольных игр.
На дальнем плане вы можете заметить кабинет с библиотекой. Кажется, что он находится на подиуме, но на самом деле, это именно пристройка расположена ниже уровня основного дома. Кабинет, прихожая, ванная комната, лестничный холл и домашний кинотеатр размещены в дальней части дома.
Современный люксовый модерн очень часто бывает похож на австралийский минимализм. Здесь больше нет преград для панорамного остекления и солнечного света, высоких потолков и международных трендов в дизайне интерьера.
Так, например, последние в столовой видны особенно отчетливо. Модные кресла модели 60-х годов, ставшие практически легендарными по всему миру, светильники с изящными линиями стекла в стиле лофт и кирпичная акцентная стена… Все здесь создано для того, чтобы дом был не только практичным, но и ультра-модным, вдохновляющим на жизнь высокого качества в тренде последних тенденций.
На небольшой террасе возле столовой мы найдем зону барбекю, особенно любимую всей семьей! Такая терраса может замечательно увеличить площадь дома на летнее время и добавить вам тонну хороших воспоминаний.
Стильный кабинет, созданный на месте бывшей столовой, смотрится очень стильно на оригинальной высоте основного здания. Библиотека здесь особенная, она выполнена в георгианском стиле и покрашена в характерный для стиля оттенок, а вот стол и стеклянные экраны – модный хит именно этого сезона.
Стоит заметить и винные холодильники со стороны столовой – они удачно разместились там, где подсветка будет красиво напоминать каминный очаг и добавлять уюта всей комнате.
Стильная библиотека продолжается и на противоположной стене в кабинете, а с самого подиума отлично виден сад, выполненный в стиле современного геометричного минимализма.
Спальня на третьем этаже, прямо под крышей, является детской для дочери-подростка и выполнена в романтичной манере с использованием мебели из IKEA.
Детская для двух младших сыновей находится на втором уровне, рядом со спальней родителей, она имеет небесно-голубые стены и очень практична.
Стильная ванная комната дополнена аристократичной шикарной ванной с плавными изгибами, фотографиями в рамках и декоративными акцентами. Душевая же здесь максимально современная, что является идеальным вариантом для ванной комнаты, которая стремится быть уютной и практичной одновременно.
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