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Стильный дом современной мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Гостиная в стиле модерн
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Этот потрясающий традиционно-инновационный дом выглядит еще лучше внутри! Студия BTL Property LTD сделала так, что одна английская семья теперь чувствует себя здесь не просто как дома, а как в раю!

Посмотреть на интерьеры и интересные дизайнерские решения вы сможете в статье ниже, а пока стоит добавить, что оригинальный коттедж здесь был построен в 70-х годах прошлого века, тогда как новая пристройка – только что!

Интересно, что в данном районе юго-западного Лондона, в районе улицы Броадгейт (Broadgate Rd), которая, кстати, имеет протяженность всего лишь в 50 метров, царит по-настоящему аристократичная и истинно европейская атмосфера!

Примерная стоимость такого дома с подобным дизайном интерьера по данным открытых источников – около £1,715,000. Похожий дом меньшего размера и без ремонта будет стоить около £600,000. Решающую роль при ценообразовании играет уровень заработной платы в Лондоне и уровень жизни в Европе.

​Эстетика двух поколений

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Дома с террасами
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

В главном доме был проведен капитальный ремонт всего – коммуникаций, потолков и полов, здесь заменили двери, окна и все детали до мелочей. Новая пристройка расширяет пространство первого этажа дома – новые кухня, столовая и гостиная смотрятся здесь очень органично!

Новая планировка

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Гостиная в стиле модерн
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Это солнечное пространство просто создано для семейного счастья в современном 21-ом веке! Практичный модерн здесь сливается с технологичной начинкой, английскими традициями и высокими потолками новой пристройки.

В самом солнечном месте находится гостиная, за ней – кухня с островом и барной стойкой, которой позавидует любая хозяйка. В правой части – столовая возле патио, которая идеальна не только для обедов и ужинов, но и для семейного досуга, выполнения домашнего задания, настольных игр.

На дальнем плане вы можете заметить кабинет с библиотекой. Кажется, что он находится на подиуме, но на самом деле, это именно пристройка расположена ниже уровня основного дома. Кабинет, прихожая, ванная комната, лестничный холл и домашний кинотеатр размещены в дальней части дома.

​Модерн нового времени

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Гостиная в стиле модерн
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Современный люксовый модерн очень часто бывает похож на австралийский минимализм. Здесь больше нет преград для панорамного остекления и солнечного света, высоких потолков и международных трендов в дизайне интерьера.

​Столовая и барбекю

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Столовая комната в стиле модерн
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Так, например, последние в столовой видны особенно отчетливо. Модные кресла модели 60-х годов, ставшие практически легендарными по всему миру, светильники с изящными линиями стекла в стиле лофт и кирпичная акцентная стена… Все здесь создано для того, чтобы дом был не только практичным, но и ультра-модным, вдохновляющим на жизнь высокого качества в тренде последних тенденций.

На небольшой террасе возле столовой мы найдем зону барбекю, особенно любимую всей семьей! Такая терраса может замечательно увеличить площадь дома на летнее время и добавить вам тонну хороших воспоминаний.

​Кабинет

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Столовая комната в стиле модерн
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Стильный кабинет, созданный на месте бывшей столовой, смотрится очень стильно на оригинальной высоте основного здания. Библиотека здесь особенная, она выполнена в георгианском стиле и покрашена в характерный для стиля оттенок, а вот стол и стеклянные экраны – модный хит именно этого сезона.

Стоит заметить и винные холодильники со стороны столовой – они удачно разместились там, где подсветка будет красиво напоминать каминный очаг и добавлять уюта всей комнате.

​Библиотека

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Рабочий кабинет в стиле модерн
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Стильная библиотека продолжается и на противоположной стене в кабинете, а с самого подиума отлично виден сад, выполненный в стиле современного геометричного минимализма.

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​Спальня

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Спальня в стиле модерн
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Спальня на третьем этаже, прямо под крышей, является детской для дочери-подростка и выполнена в романтичной манере с использованием мебели из IKEA.

​Детская

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Спальня в стиле модерн
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Детская для двух младших сыновей находится на втором уровне, рядом со спальней родителей, она имеет небесно-голубые стены и очень практична.

​Дизайн ванной комнаты

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Ванная комната в стиле минимализм
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Стильная ванная комната дополнена аристократичной шикарной ванной с плавными изгибами, фотографиями в рамках и декоративными акцентами. Душевая же здесь максимально современная, что является идеальным вариантом для ванной комнаты, которая стремится быть уютной и практичной одновременно.

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