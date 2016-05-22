Стильный дом современной мечты

Этот потрясающий традиционно-инновационный дом выглядит еще лучше внутри! Студия BTL Property LTD сделала так, что одна английская семья теперь чувствует себя здесь не просто как дома, а как в раю!

Посмотреть на интерьеры и интересные дизайнерские решения вы сможете в статье ниже, а пока стоит добавить, что оригинальный коттедж здесь был построен в 70-х годах прошлого века, тогда как новая пристройка – только что!

Интересно, что в данном районе юго-западного Лондона, в районе улицы Броадгейт (Broadgate Rd), которая, кстати, имеет протяженность всего лишь в 50 метров, царит по-настоящему аристократичная и истинно европейская атмосфера!

Примерная стоимость такого дома с подобным дизайном интерьера по данным открытых источников – около £1,715,000. Похожий дом меньшего размера и без ремонта будет стоить около £600,000. Решающую роль при ценообразовании играет уровень заработной платы в Лондоне и уровень жизни в Европе.