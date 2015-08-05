До и После: Маленький бюджет – большие перемены

Ни для кого не секрет, что внешняя и внутренняя переделка дома стоит немалых денег. Что же делать тем, кто волею судьбы оказался хозяином изрядно потрепанного временем дома, мириться с обшарпанным фасадом снаружи и теснотой внутри или взять ситуацию в свои руки, найти архитекторов, специализирующихся на малобюджетных проектах, и раз и навсегда улучшить жилищные условия. Герои нашего рассказа выбрали второй вариант и не прогадали.