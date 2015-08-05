До и После: Маленький бюджет – большие перемены

Ни для кого не секрет, что внешняя и внутренняя переделка дома стоит немалых денег. Что же делать тем, кто волею судьбы оказался хозяином изрядно потрепанного временем дома, мириться с обшарпанным фасадом снаружи и теснотой внутри или взять ситуацию в свои руки, найти архитекторов, специализирующихся на малобюджетных проектах, и раз и навсегда улучшить жилищные условия. Герои нашего рассказа выбрали второй вариант и не прогадали.
Новых владельцев двухэтажной квартиры категорически не устраивал внешний вид дома. Обшарпанная штукатурка, старомодный балкон, массивные жалюзи выглядели не слишком гостеприимно и требовали срочной замены. Всего лишь за несколько месяцев лицевой фасад дома изменился до неузнаваемости.
За счет стильно и современно выглядящей надстройки удалось существенно расширить жилую площадь квартиры. Нежно-голубой цвет стены является настоящим украшением дома. Разумеется, в представленной композиции есть некоторый диссонанс, поскольку слева и справа постройка выглядит по-прежнему старомодно, но новые владельцы верят в то, что своим примером они сумеют вдохновить соседей на перемены.
Темное ковровое покрытие, давно вышедшие из моды обои и лампа с треснувшим плафоном были в срочном порядке отправлены на свалку, а вот повторяющие форму скошенных стен деревянные балки, сменили оттенок с темного на светлый и сохранили место центрального элемента композиции комнаты.
Чтобы в мансардной комнате было просторно и светло, архитекторы добавили несколько окон. Таким образом, новые жители дома смогут в полной мере насладиться не только обновленным дизайном, но и видом на город. Белые стены комнаты прекрасно сочетаются с паркетными полами и мебелью из светлого дерева.
Наибольшее восхищение в этом доме вызывает кухня, которая находится за той самой нежно-голубой стеной пристройки. За счет новых окон высотой от пола до потолка кухня наполнена естественным светом и радует жителей жизнерадостным видом на солнечную улицу. В качестве основного декора хозяева квартиры использовали любительские рисунки и фото из личного архива.