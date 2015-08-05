Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Маленький бюджет – большие перемены

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify
Loading admin actions …

Ни для кого не секрет, что внешняя и внутренняя переделка дома стоит немалых денег. Что же делать тем, кто волею судьбы оказался хозяином изрядно потрепанного временем дома, мириться с обшарпанным фасадом снаружи и теснотой внутри или взять ситуацию в свои руки, найти архитекторов, специализирующихся на малобюджетных проектах, и раз и навсегда улучшить жилищные условия. Герои нашего рассказа выбрали второй вариант и не прогадали.

До: Так выглядел дом до начала реконструкции

homify
homify

homify
homify
homify

Новых владельцев двухэтажной квартиры категорически не устраивал внешний вид дома. Обшарпанная штукатурка, старомодный балкон, массивные жалюзи выглядели не слишком гостеприимно и требовали срочной замены. Всего лишь за несколько месяцев лицевой фасад дома изменился до неузнаваемости.

После: Как новенький

homify
homify

homify
homify
homify

За счет стильно и современно выглядящей надстройки удалось существенно расширить жилую площадь квартиры. Нежно-голубой цвет стены является настоящим украшением дома. Разумеется, в представленной композиции есть некоторый диссонанс, поскольку слева и справа постройка выглядит по-прежнему старомодно, но новые владельцы верят в то, что своим примером они сумеют вдохновить соседей на перемены.

До: Старомодный интерьер

homify
homify

homify
homify
homify

Темное ковровое покрытие, давно вышедшие из моды обои и лампа с треснувшим плафоном были в срочном порядке отправлены на свалку, а вот повторяющие форму скошенных стен деревянные балки, сменили оттенок с темного на светлый и сохранили место центрального элемента композиции комнаты.

После: Здесь приятно находиться

homify
homify

homify
homify
homify

Чтобы в мансардной комнате было просторно и светло, архитекторы добавили несколько окон. Таким образом, новые жители дома смогут в полной мере насладиться не только обновленным дизайном, но и видом на город. Белые стены комнаты прекрасно сочетаются с паркетными полами и мебелью из светлого дерева.

После: Кухня

homify
homify

homify
homify
homify

Наибольшее восхищение в этом доме вызывает кухня, которая находится за той самой нежно-голубой стеной пристройки. За счет новых окон высотой от пола до потолка кухня наполнена естественным светом и радует жителей жизнерадостным видом на солнечную улицу. В качестве основного декора хозяева квартиры использовали любительские рисунки и фото из личного архива.

Шкафы в интерьере
Выскажите ваше мнение о проекте в комментариях! 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо