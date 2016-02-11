Создайте новый образ своего интерьера с помощью ковров и штор!

Без текстиля в современном интерьере просто никак не обойтись. Именно текстиль в интерьере задает тон и привносит цвета в общую палитру дизайна любой комнаты.

Текстиль в интерьере создает настроение, поэтому, для того, чтобы оно всегда было жизнерадостным, а не тоскливым, необходимо серьезно отнестись к подбору качественных и модных тканей для ваших штор, занавесок, обивки для мебели, ковров и всевозможных аксессуаров.

Все чаще декор интерьера становится способом самовыражения и проявления характера. Хотя

большую роль играют функциональность, фактура и долговечность тканей, но все же, они в первую очередь должны отвечать вкусам и предпочтениям владельца дома.

В этой статье мы рассмотрим такие элементы декора, как шторы и ковры, которые создают гармонию и общее восприятие интерьера.