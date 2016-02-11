Создайте новый образ своего интерьера с помощью ковров и штор!

Без текстиля в современном интерьере просто никак не обойтись. Именно текстиль в интерьере задает тон и привносит цвета в общую палитру дизайна любой комнаты.
Текстиль в интерьере создает настроение, поэтому, для того, чтобы оно всегда было жизнерадостным, а не тоскливым, необходимо серьезно отнестись к подбору качественных и модных тканей для ваших штор, занавесок, обивки для мебели, ковров и всевозможных аксессуаров.
Все чаще декор интерьера становится способом самовыражения и проявления характера. Хотя
большую роль играют функциональность, фактура и долговечность тканей, но все же, они в первую очередь должны отвечать вкусам и предпочтениям владельца дома.
В этой статье мы рассмотрим такие элементы декора, как шторы и ковры, которые создают гармонию и общее восприятие интерьера.
Дизайн интерьера во многом зависит от мелких деталей и нюансов. Большую декоративную роль берет на себя текстиль в интерьере. Использование текстиля в интерьере придает дому не только уютный вид, но и индивидуальность, и неповторимое очарование. Он создает ощущение комфорта и домашнего уюта, поможет расставить акценты и разграничить пространство, подчеркнет достоинства и скроет недостатки.
Текстиль в интерьере – это шторы на окнах, драпировка и чехлы на мебели, ковры, диванные подушки и покрывала на кровати. Все эти элементы интерьера как нельзя лучше подчеркнут общую стилистическую направленность интерьера и расскажут о художественных предпочтениях владельца.
Так, как ковер и шторы являются элементами, покрывающие большие площади, между ними должна быть идеальная гармония в стиле и цвете. Нейтральные цвета являются самым простым и безопасным методом, чтобы сочетать два важных декоративных элемента, такие как шторы и ковер. Бежевый, серый, коричневый, темно-коричневый, белый — эти цвета можно подобрать легко, изящно, и, если они вам кажутся скучными, вы можете сделать небольшие изменения в декоре, добавив цветовые акценты.
Другое решение, чтобы должным образом сочетать ковер и шторы, но при этом не делать других существенных изменений, является выбор предметов одной и той, же цветовой палитры. Например, если вы выбираете темно-зеленый ковер, шторы могут быть оттенка зеленого лайма. Или, если вы выбираете темно — фиолетовые занавески, ковер может быть цвета лаванды.
Во многих случаях, текстура декоративных элементов, так же важна, как и цвет, и если вы не хотите, сделать серьезные изменения, рекомендуется тщательно выбрать материалы. Например, если у вас есть шерстяной ковер, очень толстый и пушистый, шторы не должны быть из атласа, так как эти два материала совсем не сочетаются. Вместо этого, вы должны выбрать занавески, изготовленные из толстой, непрозрачной ткани.
И последнее, но не менее важно, на что вы должны обратить внимание, чтобы избежать серьезных изменений декора, это рисунок ковра и штор. Если у штор есть цветочный рисунок, ковер может быть однотонным, но иметь подобные элементы, такие как контур цветка или листьев.
В комнатах, где вы проводите много времени, интенсивно перемещаясь, лучше положить палас или ковер с коротким ворсом. Они лучше чистятся от постоянной пыли и меньше затаптываются.
В центре гостиной зону отдыха можно подчеркнуть длинноворсным или скульптурным ковром. Они хорошо украсят интерьер и долго пролежат там, где по ним меньше ходят. Также им можно украсить спальню и сделать более теплой зону возле кровати.
В детскую комнату подберите шелковые или шерстяные ковры. Натуральные изделия более всего подойдут для малышей. Особенно интересным может быть интерьер с рельефным ковром на детскую тематику. Можно положить длинноворсный небольшой коврик возле кроватки, а зону для игр выделить более практичным стриженым ковром. Но они должны иметь общие цвета и стиль исполнения.
Если вы решили положить круглый ковер, то он должен закрывать не более половины площади пола. Среди предметов мебели должны быть круглые элементы. Это могут быть плафоны, столик или другие предметы.
К подбору ковра приступайте тогда, когда мебель уже расставлена по местам. Начинайте с размера. Если у вас немного обстановки и в основном на высоких ножках, то хорошо будет смотреться ковер с рисунком, который покроет практически весь пол.
Для того, чтобы покрытие хорошо смотрелось, желательно оставить не закрытыми хотя бы 20 сантиметров от плинтуса по всему периметру. В больших комнатах полоска должна демонстрировать до полуметра пола.
Значительно лучше смотрятся интерьеры, в которых ковры лежат между мебелью. От дивана лучше оставить небольшую полоску, от 5-ти , до 10-ти сантиметров. Если на паласе стоит стол, то не только все ножки должны помещаться на нем, но и желательно еще по бокам сантиметров шестьдесят свободного покрытия. Тогда мебель будет гармонично вписываться в пространство зоны.
Для зонирования отдельных групп мебели в большой гостиной, можно использовать несколько разных, но сочетающихся между собой изделий. Они должны иметь общие цвета, стиль. Тогда в зоне отдыха диван может частично или полностью стоять на ковре, а кресла быть за пределами.
В небольшой комнате лучше не вешать тяжелые шторы, более удачным будет применение светлых и полупрозрачных оконных драпировок из тюля, что позволит визуально расширить пространство. Карниз и шторы от одного края стены до другого также зрительно расширяют помещение.
В просторных комнатах часто используются портьеры, состоящие из двух частей: непосредственно самой шторы и верхней детали оформления окна — ламбрекена. Ткань с крупным рисунком будет плохо выглядеть в маленькой комнате, а мелкий рисунок потеряется в большой. Светлые шторы как бы увеличат маленькую комнату, темные — уменьшат и сделают уютнее большую.
Фьюжн — это смешение стилей, способность «сочетать несочетаемое». Он хорош в любом месте, в любое время. Этот стиль всегда современен и весел. Казалось бы, чего проще: набрать бездумно всяких разных вещей, расставить по квартире и вот он — стиль фьюжн. Но нет, главное как раз не потерять грань между стильным и вульгарным.
В первую очередь решите, какой цвет вам ближе всего. Какие сочетания будут удачны. Тёплые или холодные тона подойдут вашей комнате. Выбрать один или два основных цвета и пару дополнительных.
Стены, пол и основные предметы мебели можно сделать в нейтральных оттенках. К ним добавить различные аксессуары и текстиль с крупным рисунком. Это как раз могут быть коврики, шторы, часть предметов мебели.