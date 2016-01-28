Как содержать сад ухоженным и не тратить на это много времени

Большинству садоводов, имеющим участок, хотелось бы создать такой сад, в котором можно было не только постоянно трудиться, но и хватало времени на отдых, любимые занятия, встречи с друзьями. Мало работы в саду бывает редко, особенно если применяются трудозатратные способы по уходу за растениями, высаженными в саду или на огороде. Как избавиться от лишних хлопот и выбрать наиболее подходящие способы по уходу за садом, чтобы он сохранял свой цветущий и благоухающий вид при небольших физических и временных затратах, поговорим в этой статье.
Газон очень украшает садовый участок, и отказаться от него влюбленные в свой дворик садоводы зачастую не желают. Поэтому под его обустройство часто выделяется определенное количество участка. И если он занимает много места, соответственно и работы на нем нужно выполнять больше. Но упростить уход за этой частью усадьбы можно.
Главные работы, выполнения которых требует ухоженный газон – покос один раз в 7-14 дней и ежедневный летний полив. В виде отдельных процессов эти работы отнимают достаточно много времени, и их упрощение позволит сократить затраты сил, времени и сделать их более комфортными.
Планируя газон так, чтобы было мало работы в саду, нужно четко очертить его контуры, при этом нужно свести на минимум наличие углов и извилин, которые затрудняют покос. Наиболее удобной формой газона будет округлая.
Если планируется размещение декоративных элементов и растений на газоне, практичнее собрать их в группы, островки, чтобы они были более компактными и их очертания имели плавные, скругленные формы. Отдельные одиночные растения, камни, мебель, установленная стационарно, фонари и др. нежелательны на газоне, они значительно усложняют кошение, и обработка травы вокруг них будет производиться с помощью ручных инструментов, а это отбирает больше времени. Непростым является процесс кошения, если газоны обустроены на крутых склонах, замкнутых клумбах или огорожены живой изгородью.
Растения нужно подбирать так, чтобы они не требовали особого ухода. Хорошими экземплярами для сада будут многолетники, такие как барбарис, парковая роза, можжевельники, пихта, сосна. Среди травянистых многолетних растений можно выделить морозники, хосту, рудбекию, дельфиниум, волжанку, тысячелетник и др.
Чтобы не пришлось тащить каждый раз газонокосилку на плечах, въезд на газон с террасы нужно сделать с пандусом, а в изгороди оставить «калитки». Если есть места, в которые трудно заехать газонокосилкой, лучше совсем не сеять там траву, а засадить ковриком из растений, покрывающих почву, стелясь по ней. Они не растут в высоту, косить их не нужно.
Для того чтобы было меньше работы в саду, нужно позаботиться об оптимальной для роста растений дозе вносимых азотных удобрений. И излишний полив может стимулировать рост, а это приведет к учащению процессов кошения.
Чтобы было мало работы в саду нужно при планировании из отдельных его частей, как из мозаики сложить цельную картину, тщательно продумав каждый ее элемент, подобрать оптимальные материалы и расположить их в правильном порядке. Спланировать участок, подобрать наиболее подходящие материалы для мощения дорожек. Выбрать не требующие особого ухода растения можно самостоятельно. Если же опыта нет, лучше прибегнуть к услугам ландшафтного дизайнера.
Мощение в саду нужно подобрать из материалов, не накопляющих грязь и мусор, простых в уходе, легко очищающихся или вымывающихся при помощи поливочного шланга. Затратным по времени и силам процессом является удаление поросли травы между плитками, если дорожки имеют высокие бордюры или для их укладки использовался мелкий гравий. Саму дорожку лучше вовремя укладки приподнять на несколько сантиметров над уровнем газона, чтобы ее не цепляла газонокосилка, или сделать вровень с газоном. Также следует предусмотреть наличие уклонов для оттока дождевой воды. Чтобы было мало работы в саду перед укладкой дорожек нужно позаботиться о наличии геотекстиля в качестве одного из подстилающих слоев.
Мало работы в саду будет там, где полностью исключены поверхности, на которых растут сорняки. Необходимо все посадки, кроме газона и мест, где есть почвопокровные растения, замульчировать специальными сыпучими материалами – в посадках деревьев, под кустами, в альпинариях, засаженных крупного размера растениями, земляничных и некоторых овощных грядках.
Можно воспользоваться различными мульчирующими материалами:
- органичными - обычной или цветной щепой, хвоей, лузгой от семечек, мелкой корой, подсушенной травой из газона, торфом;
- инертными – гравием, цветным стеклом, некрупным гравием.
Мульчирующие материалы должны укладываться на геотекстиль или спанбонд. Органика будет постепенно перегнивать и должна возобновляться по истечении двух-трех лет. Растительность, которая появляется на мульче, должна регулярно убираться, иногда ее нужно пропалывать или обрабатывать гербицидами. Все же сорняков на мульчированной почве растет значительно меньше. Копать такие места не нужно и это позволяет иметь мало работы в саду.
Еще одним способом по обеспечению условий, чтобы было мало работы в саду – создание оптимальных условий для развития растений: удобрение, полив, прополка и другие садовые и огородные заботы. У западных садоводов существует тенденция к отказу от перекопок земли, а выращивание растений они осуществляют на внесенном компостном слое. Он добавляется по мере роста растительности. Этот способ не является дешевым, поэтому он не подходит большинству садоводов.
Но есть компромисс. Суглинистая почва может перекапываться поздней осенью, один раз в сезон. Песчаная и супеси подлежат перекопке весной. Восстановить плодородие почвы помогают минеральные удобрения комплексного состава, они создают легкую заделку почвы. Можно мульчировать землю под кустами и деревьями при помощи скошенной травы, компоста торфа и др. От корневых и внекорневых подкормок лучше отказаться.
Станет мало работы в саду, если использовать правильные инструмент и технику. Они играют основную роль в уменьшении трудозатрат на приусадебном участке. Обзавестись газонокосилкой с необходимой мощностью нужно в зависимости от размера садового участка. А электрокоса поможет справляться с порослью на неудобных участках газона.
Не обойтись без садовых инструментов:
- граблей;
- лопаты;
- плоскореза Фокина, совмещающего в себе грабли, тяпку и рыхлитель;
- садовой тачки;
- посадочного совка;
- корнеудалителя;
- секатора и прочих мелких приспособлений.
Мало работы в саду будет там, где установили автоматическую систему полива. Встроенный микрокомпьютер современной системы легко настраивается на нужный режим и легко эксплуатируется.
Можно осуществлять полив ручным, но облегченным способом. Устроить на подставках различной формы стационарные разносистемные дождеватели и поливочные пистолеты с подключением к шлангам. Компоненты системы легко соединяются коннекторами и быстро разбираются на хранение. Их нужно только время от времени переставлять на нуждающиеся в поливе участки.
Создав себе уютное место для отдыха, можно гарантировано избавить себя от части хлопот по уходу за приусадебным участком. Таким местом может стать легкая беседка, в ней захочется проводить больше времени, а во время отдыха обдумывать новые способы, чтобы было мало работы в саду, и много времени для отдыха.
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