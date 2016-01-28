Как содержать сад ухоженным и не тратить на это много времени

Газон очень украшает садовый участок, и отказаться от него влюбленные в свой дворик садоводы зачастую не желают. Поэтому под его обустройство часто выделяется определенное количество участка. И если он занимает много места, соответственно и работы на нем нужно выполнять больше. Но упростить уход за этой частью усадьбы можно.

Главные работы, выполнения которых требует ухоженный газон – покос один раз в 7-14 дней и ежедневный летний полив. В виде отдельных процессов эти работы отнимают достаточно много времени, и их упрощение позволит сократить затраты сил, времени и сделать их более комфортными.

Планируя газон так, чтобы было мало работы в саду, нужно четко очертить его контуры, при этом нужно свести на минимум наличие углов и извилин, которые затрудняют покос. Наиболее удобной формой газона будет округлая.

Если планируется размещение декоративных элементов и растений на газоне, практичнее собрать их в группы, островки, чтобы они были более компактными и их очертания имели плавные, скругленные формы. Отдельные одиночные растения, камни, мебель, установленная стационарно, фонари и др. нежелательны на газоне, они значительно усложняют кошение, и обработка травы вокруг них будет производиться с помощью ручных инструментов, а это отбирает больше времени. Непростым является процесс кошения, если газоны обустроены на крутых склонах, замкнутых клумбах или огорожены живой изгородью.

Растения нужно подбирать так, чтобы они не требовали особого ухода. Хорошими экземплярами для сада будут многолетники, такие как барбарис, парковая роза, можжевельники, пихта, сосна. Среди травянистых многолетних растений можно выделить морозники, хосту, рудбекию, дельфиниум, волжанку, тысячелетник и др.

Чтобы не пришлось тащить каждый раз газонокосилку на плечах, въезд на газон с террасы нужно сделать с пандусом, а в изгороди оставить «калитки». Если есть места, в которые трудно заехать газонокосилкой, лучше совсем не сеять там траву, а засадить ковриком из растений, покрывающих почву, стелясь по ней. Они не растут в высоту, косить их не нужно.

Для того чтобы было меньше работы в саду, нужно позаботиться об оптимальной для роста растений дозе вносимых азотных удобрений. И излишний полив может стимулировать рост, а это приведет к учащению процессов кошения.