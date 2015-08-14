Современный дом Бабы Яги

Панорамное остекление позволяет владельцам иметь прекрасный вид на собственный зеленый участок, а самой природе дает возможность максимально приблизиться к живущим в доме людям. Благодаря большой площади участка и прекрасной планировке окна кухни, столовой и гостиной выходят исключительно на частную огороженную территорию, что позволяет сохранить приватность наравне с возможностью наслаждаться пейзажем.

На этой фотографии видны яркие пятна мебели столовой и диванной группы, которые позитивно разбавляют черно-белый минималистичный интерьер.