Современный дом Бабы Яги

На первый взгляд кажется, что мы находимся в глубине дикого леса, где нас ждет удивительный деревянный куб. В действительности же этот участок расположен в Берлине! Его владельцы очень любят отдых на природе и хотели сделать свой дом максимально открытым для наслаждения красотами нашей планеты.
На красивой зеленой территории, почти полностью покрытой деревьями, специалисты из Helm Westhaus Architekten построили дом в гармонии с природой.
Силуэты деревьев отражаются в огромном остеклении, маскируя место жительства, почти полностью одетое в леса. Хотя много усилий было вложено во вписывание здания в природный ландшафт, хозяева настаивали на современном стиле минимализм для дизайна фасадов. Используя контрастную и твердую геометрию сосновых деревьев, архитектор смог создать дом, который даже местным обитателям леса кажется натуральным.
Панорамное остекление позволяет владельцам иметь прекрасный вид на собственный зеленый участок, а самой природе дает возможность максимально приблизиться к живущим в доме людям. Благодаря большой площади участка и прекрасной планировке окна кухни, столовой и гостиной выходят исключительно на частную огороженную территорию, что позволяет сохранить приватность наравне с возможностью наслаждаться пейзажем.
На этой фотографии видны яркие пятна мебели столовой и диванной группы, которые позитивно разбавляют черно-белый минималистичный интерьер.
На входе нас встречает сдержанный и стильный интерьер. Белые стены контрастирует с темными полами и светлой лестницей. Аскетичность дизайна с лихвой окупается прекрасно продуманным естественным освещением, которое своей теплотой заливает комнаты даже в пасмурную погоду.
Основным компонентом этой кухни является просторный остров, предназначенный в первую очередь для готовки. Он включает в себя раковину, духовку и плиту, рабочую зону и, конечно же, разнообразные места для хранения. Серые и белые оттенки в этом интерьере создают очень элегантное сочетание.
Мы возвращаемся на несколько шагов, но, поверьте нам, лишь для того, чтобы еще раз вас удивить. Отсюда сосновая лестница, ведущая на второй этаж, выглядит почти сюрреалистично. Из-за остекления на втором этаже прямо напротив лестницы солнечным днем она визуально будто уходит в небеса, в то время как ее ступени плывут в воздухе. Использованная древесина соответствует отделке балкона на верхнем этаже, что еще больше увеличивает нестандартный визуальный эффект от интерьера.
На этой фотографии — вид, который открывается с балкона, о котором мы только что говорили. Просторная галерея затоплена солнечным светом и прекрасно подходит для игр детей, занятий спортом, йогой и медитацией. Оно же может стать и стандартным помещением для холла — кабинетом, картинной галерей или творческой студией.
Наша прогулка завершится в современной ванной комнате, но вместо того, чтобы говорить о прекрасном образце минимализма в интерьере, давайте лучше оценим вид из окна. Он столь прекрасно балансирует с лаконичным дизайном комнаты, что кажется, что в этом помещении ты остаешься один на один с природой. Во время принятия ванны так приятно наслаждаться солнечным светом, что заливает верхушки деревьев!
Любуясь этой красивой резиденцией, мы не могли не вспомнить исключительный проект «Дома на обрыве» в Кракове, о котором писали ранее.