Все прелести сельской жизни!

Некоторое время назад мы показывали вам удивительное преображение деревенского дома под Варшавой, и теперь очередь пришла для еще одного сельского чуда в окрестностях польского города Горнувек.

На этот раз профессионалы из архитектурного бюро BM-Architekci создали настоящую семейную идиллию в традиционном местном стиле. Интерьеры дома купаются в изобилии различных древесных пород на фоне уютного стиля кантри, а функциональные и современные новшества позволяют сделать его более удобным для жизни.

Давайте же вместе посетим этот прекрасный дом и пройдемся по очаровательному образцу архитектурной реконструкции…