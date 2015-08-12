Все прелести сельской жизни!

Некоторое время назад мы показывали вам удивительное преображение деревенского дома под Варшавой, и теперь очередь пришла для еще одного сельского чуда в окрестностях польского города Горнувек.
На этот раз профессионалы из архитектурного бюро BM-Architekci создали настоящую семейную идиллию в традиционном местном стиле. Интерьеры дома купаются в изобилии различных древесных пород на фоне уютного стиля кантри, а функциональные и современные новшества позволяют сделать его более удобным для жизни.
Давайте же вместе посетим этот прекрасный дом и пройдемся по очаровательному образцу архитектурной реконструкции…
За классической деревянной оградой нас ждет традиционный польский фасад деревенского дома. Оштукатуренные в белый стены деревянные ставни на окнах и парадный вход, обрамленный двумя узкими окнами, являются классическими элементами здешней архитектуры. Парадное крыльцо изысканно украшено козырьком. Кажется, что этот дом будто застыл во времени, и ни человек, ни природа не прикасались к нему уже пару веков.
Но потом вы замечаете, что уникальная крыша из осиновой стружки оснащена современными мансардными окнами, и в удивлении проходите в сад…
Прежде, чем мы переступим порог этого прекрасного дома, давайте посмотрим, как он выглядит с обратной стороны. Здесь мы оказываемся на просторном участке с большим потенциалом. Комфортный контакт с природой обеспечивает мощеная площадка с местом для завтраков. Большие стеклянные двери прекрасно вписаны в старинное настроение здания, а слева от них уже посажены вьющиеся растения, которые в будущем украсят всю стену.
Когда мы пересекаем порог дома и проходим коридор, нашему взору предстает удивительной красоты гостиная с камином и кухней в нише. Уютное сочетание светлой древесины, белой штукатурки и красных оттенков могут напомнить вам о скандинавских интерьерах.
Натуральная древесина здесь была использована для отделки пола, создания впечатляющей конструкции из потолочных балок и кухонного гарнитура. Небольшая кухня, совмещенная на славянский манер со столовой, отделена от гостиной невысокой перегородкой.
Слегка отойдя вправо, мы видим, как деревянный пол гостиной сменяется керамическим на пути в кухню. Отсюда мы можем видеть, как это пространство затоплено солнечным светом, а два окна в кухне имеют различные по типу и цвету занавески. Белые стулья из гнутой древесины помогают визуально оставить пространство легким и светлым, даже учитывая небольшую площадь столовой, в которой, тем не менее, может поместиться 5 человек.
Прежде чем продолжить нашу прогулку по дому, на кухне мы хотим раскрыть для вас парочку секретов. Один из них — украшающие зону готовки плитки в средиземноморском стиле с изображениями исторических сцен. В невысокой перегородке расположились три полочки для посуды, а вытяжка, тоже по-средиземноморски, встроена в большую конструкцию, напоминающую настоящий дымоход.
На втором этаже этот очаровательный коттедж имеет достаточно просторный и освещенный лестничный холл, который используется как библиотека. Не удивительно, что и здесь дерево играет решающую роль в отделке. Деревянные перила, полы, потолки, балки, стеллажи и дверца в шкаф… Разные оттенки древесины здесь сочетаются между собой причудливым образом.
В спальне игра с разными породами дерева продолжается, хотя им в помощь приходят и другие материалы: плетеные кресла и соломенные шляпы, украшающие стены. В этой комнате царит не просто сельское, но и немного этническое настроение, позволяющее разнообразить интерьер интересными элементами. Лестница на чердак также выполняет роль полки для книг и может считаться прекрасным решением для интерьера сельского дома.
Вид этой стороны прекрасно раскрывает реальные пропорции дома. То, что казалось небольшой деревенской избой, на самом деле является удобным двухэтажным коттеджем. Балкон держится на брутальных деревянных балках, которые повторяют дизайн крыльца на первой фотографии. Стоит отметить, что здесь коричневый и рыжий оттенки древесины прекрасно гармонируют с легкими цветами фасадов и светло-серой крыши.
В итоге мы получаем дом в стиле кантри, который смешивает в себе славянские и немного средиземноморские традиции, но внутри настолько же комфортен и удобен, как и любой новый коттедж.