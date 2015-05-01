Фасады домов: 10 оригинальных идей

Прогуливаясь по улице, мы часто обращаем внимание на оригинальные фасады зданий. Что делает некоторые здания особенно интересными? Может быть, необычный оттенок фасада, интересные материалы отделки или что-то еще?
В этой статье мы расскажем, как архитекторы homify со всего мира вдохновляются горными пейзажами, любимыми породами дерева и новейшими технологиями в деле отделки фасадов.
Фасады домов в стиле минимализм могут быть очень оригинальными, простая форма не является поводом для отсутствия креатива. Умело использованные материалы вкупе с высококвалифицированными архитекторами бюро BURNAZZI FELTRIN ARCHITECTS (Тренто, Италия) сделали фасад этого дома абсолютно эксклюзивным. Отсюда открывается прекрасный вид на долину, а внешний облик дома отличается высокой зависимостью от естественного освещения в течение года. Архитекторы стремились использовать эти преимущества и создать идеальное здание в первую очередь с точки зрения экономии энергии, а еще — чрезвычайно привлекательным снаружи.
Сам дом построен по сборной технологиии, разработанной на основе легкой деревянной рамы. Такой подход позволяет зданию «дышать», а также обеспечивает прочность и энергоэффективность строения.
Деревянные рейки из древесины лиственницы на облицовке фасада создают легкое ощущение тропической хижины. Подобный сюрреализм делает проект еще более привлекательным для тех, кто хочет выделиться, создав что-то нестандартное. Древесина, используемая в отделке, также намекает на местную сельскую архитектору региона, что позволяет дому не только стать более заметным среди соседей, но и гармонично вписаться в архитектурные традиции края.
Таков он — итальянский подход, который подразумевает инновации в технологиях, но при этом сглаживает все углы по мере их внедрения в реальный мир.
Фасады домов в горных регионах часто относятся к традиционным формам, например, стилю шале. Но на одном из склонов Альп было построено уникальное здание по проекту архитекторов Eggenspieler Röösli Architekten AG из города Цуг в Швейцарии. Участок, расположенный на крутом склоне в окружении лесов с великолепным видом на озеро и окружающие горы, поставил сложную задачу для архитекторов.
В итоге этот многоквартирный дом обеспечивает наличие террасы с панорамным видом для всех. Цель проекта была в том, чтобы создать максимально интимное пространство для каждой семьи, при этом сохранив возможность наслаждаться ландшафтом. Кроме террас дополнительная конструкция, которая является крышей балкона нижнего этажа, помогает добавить приватности каждой квартире.
Другие идеи для фасадов домов вы можете найти в нашей фото-коллекции. Если вас интересует данная тема, посмотрите также и нашу статью «Фасады домов и характер их владельца», которая повествует о самых популярных решениях.
Японские архитекторы известны своей склонностью к бескомпромиссному минимализму. Их опыт работы в крупных мегаполисах, перенаселенных спальных районах и в регионах очень плотной коттеджной застройки трудно переоценить. Мы видим это на примере эксклюзивной разработки архитекторов из бюро Hiromu Nakanishi Architects в Киото.
Их основной целью в данном проекте являлось создание максимально сокрытого от пешеходов здания. Спрятать его от внимания людей в перенаселенном районе очень непросто. Почти треугольная форма дома и символичный декор в виде наклонных полос создают нужное впечатление. Черный цвет отталкивает внимание, а маленькие окна позволяют сделать комнаты более интимными.
Интересно, что внутри дом оформлен в теплой бежевой гамме, в некоторых комнатах использованы зеленые и синие цвета для покраски стен, а детская с огромными потолками на мансардном этаже выглядит, как спальня азиатской принцессы.
Этот современный особняк является проектом архитектурной фирмы STRUKTURA Łukasz Lewandowski, работающей в Польше. Необычное, удлиненной формы здание было расположено на очень узком участке. Планировка в стиле split-level, которая подразумевает разноуровневую конструкцию с разницей в высоте этажей менее 2 метров, помогла выделить зону гаража, общественную и приватную части дома.
Фасад дома подчеркивает такой подход в проектировании и эффектно выделяет интересную форму здания. Благодаря использованию сразу трех вариантов отделки в зоне гаража, конструкция смотрится менее массивной, чем есть на самом деле. Такой эффект достигнут с помощью использования градации цвета, когда нижние уровни окрашиваются в самые темные оттенки, а верхние — в самые светлые.
Необычные фасады зданий часто возникают из желания соединиться с природой, но при этом отгородиться от проезжей части. На примере проекта архитекторов из мексиканского бюро GLR Arquitectos мы можем увидеть, как конкретно реализуются подобного рода задумки.
Два этажа, расположенные крест накрест друг над другом позволили создать многоплановое, отлично продуманное для максимально интимного образа жизни в городе. В зоне подъезда мы не видим ни одного окна, как и на парадном крыльце. А панорамный вид на город открывается как из комнат на первом этажей, так и из спален на втором. Масштабное остекление в частном доме — это уже не только модный дизайнерские прием, но и необходимость, если вы хотите максимально уйти от цивилизации и открыться навстречу природе.
Это замечательное здание — работа архитектурной фирмы FAM Architekti из Праги. Эко-стиль, натуральные материалы и естественный подход к созданию новых форм в частной архитектуре является доминирующим в густонаселенной части Европы. Люди, уставшие от шума и суеты города, хотят найти место в тихом окружении естественной растительности. Они хотят, чтобы их дома хорошо воспринимались обитателями леса или озера, а сам дом был идеально вписан в ландшафт и не выглядел, как современная конструкция.
И в данном проекте выбор пал на деревянную отделку фасада по оригинальному эскизу. Этот чешский эко-дом идеально отвечает ожиданиям городского жителя о маленьком убежище на природе.
Оригинальный фасад этого здания является детищем архитекторов из Бельгии. Специалисты из ICI ARCHITECTES SPRL выбрали минимализм как основной стиль проекта, но при этом разнообразили его уникальными дизайнерскими решениями. Лестничный холл, который эффектно выпирает из фасада здания вперед и вверх, украшен рамой из натуральной акации, а почти сплошное остекление здесь эффектно подчеркивает данную задумку.
Проект архитекторов из бюро SDA: SZCZEŚNIAK DENIER ARCHITEKCI из Варшавы может похвастаться панорамным остекление во всех главных комнатах дома и современным фасадом. Построенный в форме буквы L он обеспечивает хозяевам приватность со стороны внутреннего дворика и минималистичный вид для прохожих. Фасады зданий из сибирской ели прекрасно вписываются в окружающую природу и отлично смотрятся в любое время года.
Этот необычный черный глянцевый экстерьер получился в результате реконструкции приморского загородного дома у озера по проекту архитектурной фирмы The Manser Practice Architects + Designers из Лондона. Оригинальная структура, будто защитная стена, была построена из необходимости оградить вновь установленные панорамно застекленные части дома. Черная мозаика красиво отражает солнечный свет и приносит всему проекту слегка таинственную атмосферу средневекового замка.
На фотографии мы видим очень простой фасад пассивного дома. Он был построен строительной компанией SOMMER PASSIVHAUS GMBH в Германии, которая как раз специализируется на пассивных дома.
Как и большинство современных зданий, проект был разработан в соответствии с идеей сохранения энергии. Пассивный дом ориентирован в первую очередь на повышение производительности компонентов и систем, а не на введение инноваций. Фасады пассивного дома, как правило, простые и однотонные, с минималистичными современными формами.