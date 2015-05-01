Фасады домов: 10 оригинальных идей

Фасады домов в стиле минимализм могут быть очень оригинальными, простая форма не является поводом для отсутствия креатива. Умело использованные материалы вкупе с высококвалифицированными архитекторами бюро BURNAZZI FELTRIN ARCHITECTS (Тренто, Италия) сделали фасад этого дома абсолютно эксклюзивным. Отсюда открывается прекрасный вид на долину, а внешний облик дома отличается высокой зависимостью от естественного освещения в течение года. Архитекторы стремились использовать эти преимущества и создать идеальное здание в первую очередь с точки зрения экономии энергии, а еще — чрезвычайно привлекательным снаружи.

Сам дом построен по сборной технологиии, разработанной на основе легкой деревянной рамы. Такой подход позволяет зданию «дышать», а также обеспечивает прочность и энергоэффективность строения.

Деревянные рейки из древесины лиственницы на облицовке фасада создают легкое ощущение тропической хижины. Подобный сюрреализм делает проект еще более привлекательным для тех, кто хочет выделиться, создав что-то нестандартное. Древесина, используемая в отделке, также намекает на местную сельскую архитектору региона, что позволяет дому не только стать более заметным среди соседей, но и гармонично вписаться в архитектурные традиции края.

Таков он — итальянский подход, который подразумевает инновации в технологиях, но при этом сглаживает все углы по мере их внедрения в реальный мир.