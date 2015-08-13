Интерпретация ар-деко

Сегодня мы подготовили для вас фото-прогулку по очаровательному проекту, который напомнит вам о волшебных сказках, в которых случаются настоящие чудеса. Как и эта квартира, они имеют свои секреты, и мы с радостью расскажем вам о самых интересных.

Авторы данного проекта — дизайнеры из студии DECOR&DESIGN, полностью преобразили пространство с помощью эксклюзивных решений и творческого подхода.