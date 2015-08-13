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Интерпретация ар-деко

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Интерпретация арт-деко, Decor&Design Decor&Design Ванная комната в эклектичном стиле
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Сегодня мы подготовили для вас фото-прогулку по очаровательному проекту, который напомнит вам о волшебных сказках, в которых случаются настоящие чудеса. Как и эта квартира, они имеют свои секреты, и мы с радостью расскажем вам о самых интересных.

Авторы данного проекта — дизайнеры из студии DECOR&DESIGN, полностью преобразили пространство с помощью эксклюзивных решений и творческого подхода.

Легенда стиля

Интерпретация арт-деко, Decor&Design Decor&Design Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Decor&amp;Design

Интерпретация арт-деко

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Несмотря на то, что все считают ар-деко стилем французским, так как он возник и был особенно популярным в Париже, его главным отличием от французской классики были роскошные декоративные элементы, позаимствованные в основном из Египта. В США стиль ар-деко в интерьере даже иногда называют Египетским Возрождением, если этнические элементы особенно заметны.

Таким образом, стиль ар-деко отличается использованием таких эксклюзивных деталей, как слоновая кость, эбеновое дерево, кожи экзотических животных, их фигуры и изображения. А золото и все, что с ним связано, имеют основное декоративное значение в данном стиле.

Кабинет

Интерпретация арт-деко, Decor&Design Decor&Design Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Decor&amp;Design

Интерпретация арт-деко

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Нашу прогулку по столь нестандартному интерьеру мы и начинаем оригинально — с кабинета, который одновременно является и рабочим местом, и комнатой для принятия деловых гостей.

Прогуливаясь по комнатам этого потрясающего проекта, пропитанного духом Древнего Египта и современной роскошью, можно полностью погрузиться в Золотой Век далеких заморских стран… Французская классическая мебель, орнаменты и утонченные линии, присущие всем богатым домам Парижа, добавляют сюда еще и европейского глянца.

Фиолетовые акценты

Интерпретация арт-деко, Decor&Design Decor&Design Гостиные в эклектичном стиле
Decor&amp;Design

Интерпретация арт-деко

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Гостиная в этом проекте совмещена со столовой комнатой и кухней, а в интерьере этого просторного помещения использованы изысканные фиолетовые и сиреневые акценты.

Обратите внимание на буфет на фотографии выше. Один этот предмет сочетает в себе одновременно французские традиции и египетскую историю. Мягкая мебель в комнате тоже подобрана с этническим уклоном, а на одной из стен даже висит изображение африканского слона.

Белокаменная кухня

Интерпретация арт-деко, Decor&Design Decor&Design Кухни в эклектичном стиле
Decor&amp;Design

Интерпретация арт-деко

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Кухонный гарнитур расположен в углу комнаты и может похвастаться монохромным интерьером, аккуратно созданном на основе белого и шоколадного цветов. Здесь роскошь великой эпохи и практичность рабочих зон прекрасно уживаются в современной квартире.

Спальня в стиле ар-деко

Интерпретация арт-деко, Decor&Design Decor&Design Спальня в эклектичном стиле
Decor&amp;Design

Интерпретация арт-деко

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Самыми популярными узорами в ар-деко являются витиеватые орнаменты, полукруги, символизирующие восходящее солнце, и позолоченная мозаика из квадратов или ромбов. Также в этом интерьере мы находим позолоченные ручки на мебели, а также самые трендовые сочетания цветов в стиле ар-деко: черного с белым и черного с золотом.

Кстати, легендарные зеркала StarBurst относятся именно к данному направлению в дизайне и могут легко добавить любому классическому интерьеру блеска ар-деко.

Ванная, достойная Фараона

Интерпретация арт-деко, Decor&Design Decor&Design Ванная комната в эклектичном стиле
Decor&amp;Design

Интерпретация арт-деко

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Эффектным решением для ванной было декорирование экрана и ступенек к чаше золотой мозаикой. Здесь наравне с использование черного и белого цветов также добавлены бордовые акценты, прекрасно сочетающиеся с атмосферой тайны и душевной релаксации.

И, как признаются сами дизайнеры этого проекта, в их деле очень важен индивидуальный подход к мелочам: «Иногда интерьер строится вокруг страшно любимой и дорогой для человека шкатулки, распутывается как клубок и выстраивается в оригинальное интерьерное решение».

Если вам понравился данный проект, советуем обратить внимание и на другие статьи:

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