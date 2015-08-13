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Эклектика в городской квартире

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Какая она — идеальная квартира для семейной жизни в современном мегаполисе? Мы хотим видеть ее парадной и глянцевой, но в то же время уютной и семейной. Где же скрывается золотая середина, в каком стиле?

Эклектика с самого начала своего существования привлекала людей тем, что открывала огромное пространство для действий. В стиле эклектика можно оформить и виллу, и маленькую дачу, неизменно достигая интересного результата. Кроме того, эклектика открыта для всех технологических новшеств, которые прекрасно вписываются в подобный вариант классики.

В нашем сегодняшнем проекте от дизайн-студии RAIPROJECT эклектика принимает семейные черты — в отделке использовались натуральные материалы, а выбор цветовой гаммы пал на легкую бежевую палитру.

Кусочки мозаики

Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн
Ольга Райская

Благородство бежевого

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Интерьер квартиры в стиле эклектика собирается из различных классических стилей. Не стоит путать его со стилем фьюжн, где миксоваться могут совершенно различные течения в дизайне. Эклектика же всегда остается горделивой и утонченной классикой, которая тем не менее имеет удивительную особенность подстраивается под каждую конкретную семью.

В интерьере этой гостиной мы видим, как элегантно дизайнер совместила нео- и ретро- классику, ар-деко и атмосферу фешенебельного пентхауса на Манхэттене.

Благодаря комбинированию различных по настроению материалов, удалось создать гармоничный интерьер, подходящий как для семейной жизни, так и для званного ужина. Блеск, глянец и стекло здесь выполняют торжественную роль, тогда как натуральное дерево, бежевый диван и теплый текстиль добавляют уюта.

Открытая планировка

Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн
Ольга Райская

Благородство бежевого

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

В открытой планировке дизайнер решил остановиться на классическом американском варианте, который подразумевает наличие столовой группы в гостиной. При этом перегородка между гостиной и кухней отсутствует и заменяется островом с барной стойкой со стороны кухни.

К данному помещению присоединен и парадной холл, который при перепланировке получил встроенную систему хранения в общей с кухней стене.

Классические аксессуары

Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн
Ольга Райская

Благородство бежевого

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Камин, обрамленный двумя книжными стеллажами, черно-белые фотографии, оформление стен зеркалами и кресла в стиле ретро создают несомненно прекрасный антураж. Трендовая подвесная люстра над столовой группой завершает классический ансамбль в декоре.

Кухня

Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Кухня в стиле модерн
Ольга Райская

Благородство бежевого

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Глянец в цвете милитари? В эклектике все возможно! Удивительные оливковые фасады этой кухни, отделка пола и стен камнем, а также изумительная столешница создают здесь совершенно особое настроение. Именно ради таких интерьеров многие выбирают стиль эклектика для оформления своей квартиры или дома. Здесь нет четких правил, и вы сами создаете свой собственный стиль у себя дома.

Вид из кухни в гостиную

Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Кухня в стиле модерн
Ольга Райская

Благородство бежевого

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Темные оттенки кухни плавно переходят в солнечную гостиную, где главенствуют более светлые цвета. Глянец, блеск металлических ножек и оригинальная подсветка потолка в форме кругов делают этот интерьер очень заманчивым на вид.

Прихожая

Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Ольга Райская

Благородство бежевого

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Довольно просторная прихожая имеет все необходимое, чтобы считаться образцовым нео-классическим интерьером. Небольшая софа с двух сторон окружена вазами с цветами, а шкаф-купе предусмотрительно разделен на две секции — нижние и верхние, чтобы не пришлось каждый раз открывать слишком большую дверь.

В целом такой интерьер можно с успехом повторить как на меньшей, так и на большей площади. Ведь еще один несомненный плюс эклектики, который знает каждый дизайнер — ее способность приспособиться к любым изначальным данным.

Читайте и другую нашу статью «Апартаменты в стиле люксовой эклектики».

Интерпретация ар-деко
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