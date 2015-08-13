Эклектика в городской квартире

Какая она — идеальная квартира для семейной жизни в современном мегаполисе? Мы хотим видеть ее парадной и глянцевой, но в то же время уютной и семейной. Где же скрывается золотая середина, в каком стиле?

Эклектика с самого начала своего существования привлекала людей тем, что открывала огромное пространство для действий. В стиле эклектика можно оформить и виллу, и маленькую дачу, неизменно достигая интересного результата. Кроме того, эклектика открыта для всех технологических новшеств, которые прекрасно вписываются в подобный вариант классики.

В нашем сегодняшнем проекте от дизайн-студии RAIPROJECT эклектика принимает семейные черты — в отделке использовались натуральные материалы, а выбор цветовой гаммы пал на легкую бежевую палитру.