Дизайнерский хай-тек в пригороде

Сочетание кухонного гарнитура в стиле минимализм с мягкой мебелью необычной формы в столовой и гостиной позволяет как будто проникнуться модой 22-го века. Кажется, что именно так выглядит стандарт качества и элегантности, до которого нам только предстоит дойти.

Стиль хай-тек подразумевает также и максимальную функциональность. Из-за продуманного расположения всех модулей и максимально удобных систем хранения на такой кухне очень легко готовить. Уборка тоже не доставляет лишних хлопот, ведь все рабочие поверхности имеют строгие границы, отсутствуют какие-либо витиеватые элементы, а ножки гарнитура скрыты за стильным металлическим экраном.

В интерьере кухни особо выделяется эффектный буфет с голубой неоновой подсветкой. Он — фокусная зона всей комнаты, которая создает по-настоящему футуристическое настроение.