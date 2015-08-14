Дизайнерский хай-тек в пригороде

Футуристика, неон, практичность и элегантность глянца — все это обладает потрясающим вдохновляющим эффектом. Современный интерьер в стиле хай-тек буквально заставляет нас мечтать о будущем, полном инновационных технологий, и переносит нас в следующую эпоху.
Дизайн-студия «ARTOF3L» в этом интерьере загородного дома в Ильино воплотила в жизнь самые смелые дизайнерские фантазии с удивительным вниманием к деталям, к каждому элементу проекта.
Сочетание кухонного гарнитура в стиле минимализм с мягкой мебелью необычной формы в столовой и гостиной позволяет как будто проникнуться модой 22-го века. Кажется, что именно так выглядит стандарт качества и элегантности, до которого нам только предстоит дойти.
Стиль хай-тек подразумевает также и максимальную функциональность. Из-за продуманного расположения всех модулей и максимально удобных систем хранения на такой кухне очень легко готовить. Уборка тоже не доставляет лишних хлопот, ведь все рабочие поверхности имеют строгие границы, отсутствуют какие-либо витиеватые элементы, а ножки гарнитура скрыты за стильным металлическим экраном.
В интерьере кухни особо выделяется эффектный буфет с голубой неоновой подсветкой. Он — фокусная зона всей комнаты, которая создает по-настоящему футуристическое настроение.
Объединение в данном проекте кухни и гостиной довольно условное, так как в принципе эти две комнаты находятся в разных помещениях, разделенные холлом. Но отсутствие перегородок и дверей позволяет сделать помещение гораздо более эргономичным.
В этом дизайн-проекте настолько прекрасно смотрится многоуровневая подсветка, что его сложно представить в лучах рассветного солнца. Тем не менее и в это время суток он выглядит, как интерьер из фантастического фильма. Белые стены заливаются лучами теплых оттенков, а бежевые стеновые панели отливают бронзой. Минимализм красиво играет с нашим зрением в любое время суток, особенно при наличии нескольких источников света.
Нестандартная мягкая мебель для гостиной имеет слегка более низкую посадку, чем современная, а легкие очертания позволяют сделать ее на вид практически невесомой. Кажется, что ее очень легко переставить на другое место в зависимости от настроения. Еще один тренд интерьера будущего — это его модульность и трансформируемость. И если в маленьких квартирах это касается складной мебели, то в загородных коттеджах такой подход дает возможность изменять планировку и расстановку предметов быстро и без хлопот.
Главная спальня в доме выполнена в элегантном гламурном стиле современного 5-звездочного отеля. За стеклянной дверью здесь находится ванная комната, а возле нее стоит глянцевый туалетный столик. Ниша вдоль главной стены украшена оригинальной подсветкой, которая также освещает предметы искусства.
Обратите внимание и на прикроватные столики, которые стоят по обеим сторонам кровати и вплотную примыкает как к ней, так и к стенам. Такая мебель очень упрощает процесс уборки, а современный стиль жизни просто обязывает экономить время. Как свое, так и чужое.
В просторном помещении, лаконично оформленном в черно-белой гамме, можно найти еще один туалетный столик и обилие глянца. Сверкает здесь буквально все — металлические светильники и аксессуары для ванной, отделка стен и пола, рама зеркала и сантехника.
В таком интерьере хочется не просто жить, а именно наслаждаться жизнью, в каком бы веке она ни протекала.
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