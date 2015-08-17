Классический интерьер в новой квартире

Как создать атмосферную классику в новой квартире? Как не переборщить с декором и позолотой? Как найти гармонию между современным комфортом и традиционной роскошью? На все эти вопросы ответом станет новый проект профессионалов из «Центра дизайна интерьера».
Классический интерьер требует внимания к деталям и идеального чувства меры. На примере этой квартиры мы разберем основные принципы воплощения дворцовой мечты в реальность новостройки.
Для начала нужно понять, что новая квартира всегда нуждается в дополнительном оформлении и дизайнерских приемах, которые помогут добавить ей исторического шарма. Если вы декорируете новое жилье, обязательно подумайте о фресках, витражах, фризах и бордюрах, лепнине на потолке и стенах.
Подойдут эффектные шторы и хрустальные люстры, а также обилие текстиля с классическими узорами. Цветовая гамма тоже является очень важной частью интерьера, и для классики в новом здании идеальны кремовые, персиковые и ванильные оттенки.
В интерьере этой гостиной удачно сочетаются работы всех мастеров. В первую очередь архитектора, который остановил свой выбор на эффектном панорамном остеклении лоджии, больших окнах в пол и высоких потолках, которые обеспечивают современный уровень комфорта. Во-вторых, дизайнера интерьера, который продумал прекрасные элементы отделки. И конечно же, декоратора, подобравшего предметы искусства, обивку и текстиль.
Среди различных планировок, которые вы можете выбрать для классического интерьера в новостройке, самым удачным будет вариант с объединением кухни, столовой и гостиной. Несмотря на то, что в поместьях и шато эти три помещения были совсем разными комнатами и даже располагались на некотором отдалении друг от друга, их объединение в квартире поможет достичь большего простора, что гораздо важнее. Классике очень нужен воздух, солнечный свет, высокие потолки и белые отражающие поверхности. В больших комнатах этот стиль смотрится более уместно.
Но есть и одно исключение из последнего правила — оно касается небольших будуаров и спальных комнат. Здесь даже на маленькой площади классика смотрится весьма благородно и изысканно.
Классический стиль здесь собран из дизайнерских элементов в соответствии со всеми традициями: туалетный столик на изогнутых ножках, нежные шторы, имитация лепнины на потолке и греческой колонны, а также текстильное изголовье в резной раме. Современный подход обеспечил приятное на ощупь покрытие ковролином, а карнизы штор были спрятаны под натяжной потолок.
Среди интересных декоративных приемов можно выделить акцентную стену у изголовья кровати, которая выполнена в темно-бордовых тонах и украшена хрустальными подсвечниками.
Огромным бонусом этой квартиры является лоджия площадью более 30 квадратных метров. В нее можно попасть из кухни, столовой и гостиной, а панорамный вид на деревья и зеленые лужайки сразу создает умиротворяющую атмосферу.
В декоре этого помещения была использована плетеная деревянная мебель в тропическом стиле, что поддерживает колониальные тренды в английской классической моде. Два вида кованных светильников, повешенных в линеечку вдоль всей комнаты, обеспечивают идеальное освещение по вечерам.
Такую большую лоджию можно использовать как вторую гостиную, кабинет для встречи с партнерами, игровую детскую на летний период и даже как место для игры в мини-гольф.