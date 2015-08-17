Классический интерьер в новой квартире

Как создать атмосферную классику в новой квартире? Как не переборщить с декором и позолотой? Как найти гармонию между современным комфортом и традиционной роскошью? На все эти вопросы ответом станет новый проект профессионалов из «Центра дизайна интерьера».

Классический интерьер требует внимания к деталям и идеального чувства меры. На примере этой квартиры мы разберем основные принципы воплощения дворцовой мечты в реальность новостройки.