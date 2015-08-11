Дом с большими сюрпризами

Мастерская GRYNEVICH DMITRIY представляет нам свой новый проект, который полон технологических новинок, разумного использования ресурсов и минималистичного шарма.

Особо важную роль в решениях архитектора и дизайнера играют системы отопления и вентиляции, а также герметичность периметра стен дома, фундамента и перекрытия. Такой подход помогает снизить теплопотери и сделать дом настоящей крепостью.

Все узлы технических решений в проектировании предусматривают отличные экономические показатели. А сам дом, благодаря системам по энергосбережению, естественным образом и без дополнительных затрат обеспечивает комфортное проживание.