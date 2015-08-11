Дом с большими сюрпризами

Мастерская GRYNEVICH DMITRIY представляет нам свой новый проект, который полон технологических новинок, разумного использования ресурсов и минималистичного шарма.
Особо важную роль в решениях архитектора и дизайнера играют системы отопления и вентиляции, а также герметичность периметра стен дома, фундамента и перекрытия. Такой подход помогает снизить теплопотери и сделать дом настоящей крепостью.
Все узлы технических решений в проектировании предусматривают отличные экономические показатели. А сам дом, благодаря системам по энергосбережению, естественным образом и без дополнительных затрат обеспечивает комфортное проживание.
Общая площадь дома в 190 квадратных метров идеально рассчитана для проживания одной семьи. В экстерьере дома за основу был взят стиль минимализм, который с помощью обработанной древесины превратился в очень уютный и приятный фасад теплых оттенков. Для контраста был добавлен черный матовый оттенок, который повторяется и в дизайне кухонного гарнитура. С одной из сторон фасада дома предусмотрена винтовая лестница для выхода на крышу, где устраивают барбекю и принимают солнечные ванны.
Еще один интересный проект эко-дома вы можете найти в другой нашей статье, а больше интересных идей для дизайна фасада смотрите в нашей фото-коллекции.
В процессе проектирования дома были подобраны долговечные и очень эффективные с точки зрения энергосбережения материалы. В то же время по бюджетности они не уступают классическим вариантам. На их основе был создан современный интерьер, вобравший в себя несколько стилей.
Интересным решением дизайнеров было установить весь кухонный гарнитур вдоль узкой стены с панорамным окном. Черные матовые поверхности издалека вовсе не ассоциируются со стандартным местом для готовки в коттедже.
Небольшие интересные дополнения, такие как декоративная галечная дорожка вдоль стены и грифельная доска в тон гарнитуру, на сегодня являются одними из самых трендовых для декора кухни.
В объединенной кухне-гостиной мы видим образ загородного минимализма с небольшим тропическим влиянием. Темно-зеленый цвет пальмовых листьев, насыщенный и глубокий, является здесь главным цветовым акцентом.
В одной из спален дизайнеры особенно поработали над разнообразным декором стен: от обоев «под кирпич» до фотообоев и рельефных стеновых панелей у изголовья.
В таком эклектичном интерьере, с обилием разных текстур, дизайнерским креслом и кроватью, креативным решением для хранения книг и этническими вазами, просто необходимо было оставить нейтральную цветовую гамму. В итоге выбор пал на молочные оттенки, разбавленные деревянным каштановым паркетом и серыми мелочами.
Особого внимания в этом интерьере заслуживает ванная комната, оборудованная как комната в эксклюзивном бутик-отеле.
Отдельно стоящая чаша окружена декоративной полочкой из гальки, на одной из стен — плоский телевизор, а сауна со стеклянными дверцами имеет эффектную подсветку.
Стоит заметить и большую высоту потолков в этом помещении, декоративные вазоны с зеленью и деревянный пол, создающие здесь слегка тропическое настроение хижины на Багамах. В целом, природные акценты прослеживаются практически в каждой комнате дома, что позволяет объединить разные тренды и дизайнерские приемы на фоне минимализма и этнических элементов.
Отличным дополнением к основному строению стала терраса, мощеная натуральным деревом. Выход из нее предусмотрен из гостиной комнаты. Навес из древесины помогает сделать пространство более уютным, а также защищенным сверху от интенсивного полуденного солнца.