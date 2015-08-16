Деревянный дом в роще

Спрятанный в 150-летнем лесу деревянный дом по проекту архитектурной фирмы GRACHEVA Design создан для семейной пары с ребенком. Просторные комнаты, максимум света в затененной рощице и честный подход к выбору лишь экологически чистых материалов отличает этот дом от многих.
Одноэтажная конструкция была выбрана не случайно. Большая площадь коттеджа в 250 квадратных метров вытянулась по одному краю участка, что позволило создать прекрасный сад, похожий на оазис. С этой стороны фасад дома обрамляет оригинальной формы веранда с дополнительной круглой беседкой, выступающей в сторону леса.
Строительство велось из архангельской ели. Столь прекрасная порода дерева со временем приобретает изысканные витиеватые узоры по всей своей поверхности. Фасады дома обработаны от непогоды, а внутри брус покрашен в теплый оливковый оттенок.
Внутренний дизайн соединяет в себе всю атмосферность деревянного строительства и комфорт минимализма. К доминирующим оттенкам в интерьере — цвету стен и пола — были добавлены белые мебель и детали, чтобы сделать образ дома более светлым и современным.
Главная комната дома может похвастаться объединенными кухней, столовой и гостиной, а также дополнительной чердачной комнатой под крышей для детских игр. Здесь мама, готовя ужин или сидя с книгой за стеклянной дверью на веранде, может легко наблюдать за ребенком.
Современная одноэтажная планировка дома в принципе очень полезна для развития ребенка, так как подразумевает открытые пространства, максимум света и воздуха, удобные сообщения и много места «для разбега». В таком доме приятно принимать гостей, но и для семейной жизни он предназначен как нельзя лучше.
В гостиной комнате мы можем видеть особенно высокие потолки со множеством окон с обеих сторон дома. Часть из них выходит на солнечную веранду, которую мы видели на первой фотографии, а другая — в коридоры дома для их естественного освещения.
В каминной зоне дизайнером была продумана экспозиция в стиле винтаж. Напольное зеркало в роскошной резной раме смотрится очень основательно, наполняя пространство духом роскоши и старины. Отлично дополняют образ деревянного дома, близкого к природе, и изображение лошадей, винтажные железные часы над аркой и металлические точечные светильники. В целом композиция получается сложной, составленной из нескольких различных настроений, и все это в итоге выливается в интересный и приятный глазу интерьер.
В главной спальне дома чувствуется особое европейское веяние позапрошлого века. Лампы с текстильными абажурами, деревянное изголовье с полочкой для книг и бархатные подушки как будто хотят завлечь нас в аристократическую эпоху времен Бонапарта.
Очень аккуратно и красиво такой интерьер сочетается со всем домом благодаря единой цветовой гамме, которая подразумевает теплые, но приглушенные тона от коричневого до белого, включая такие изумительные оттенки, как оливковый и охра.
Больше интерьеров спален для вашего вдохновения вы можете найти в нашей коллекции идей.
Изумительный, очень глубокий и многосторонний интерьер получился в детской комнате. Здесь сложные оттенки всех природных цветов сочетаются в оригинальных вариациях. Такая комната похожа на волшебное царство, построенное посреди леса, и наверняка здесь творятся самые разные чудеса.
Удачными декоративными приемами стали продление текстильного изголовья кровати на всю стену и создание прикроватного столика из настоящего дерева. А еще посмотрите на обилие различного текстиля в комнате! Как в спальне родителей, здесь разнообразие тканей весьма впечатляет. От оригинального ковра, имитирующего кору дерева, и пуфика в стиле пэчворк до традиционных штор и сдержанных полосатых абажуров.
Планировка особого типа, где помещения располагаются последовательно одно за другим называется анфиладным. Такой принцип характерен для домов, выполненных в дворцовом стиле, а здесь отлично смотрится в духе деревянного минимализма. Особенно хорошо идет анфилада домам с практически панорамным остеклением. В таком случае весь дом заливается светом, а каждые комната и галерея выглядят как часть природного пейзажа.
Деревянное строительство в коттеджных поселках сейчас развивается стремительными темпами. Главным критерием такого успеха является любовь человека к природному уюту древесины и ее экологичность. Запах свежести и хвои распространяется по всему дому, а при растопке камина наполняется теплом и ваше сердце.
Еще один проект деревянного дома для семьи с детьми вы можете посмотреть в другой нашей статье.