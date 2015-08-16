Деревянный дом в роще

Внутренний дизайн соединяет в себе всю атмосферность деревянного строительства и комфорт минимализма. К доминирующим оттенкам в интерьере — цвету стен и пола — были добавлены белые мебель и детали, чтобы сделать образ дома более светлым и современным.

Главная комната дома может похвастаться объединенными кухней, столовой и гостиной, а также дополнительной чердачной комнатой под крышей для детских игр. Здесь мама, готовя ужин или сидя с книгой за стеклянной дверью на веранде, может легко наблюдать за ребенком.

Современная одноэтажная планировка дома в принципе очень полезна для развития ребенка, так как подразумевает открытые пространства, максимум света и воздуха, удобные сообщения и много места «для разбега». В таком доме приятно принимать гостей, но и для семейной жизни он предназначен как нельзя лучше.