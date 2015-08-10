В гостях у сказки

Как рождественская открытка, фотографии интерьера этой комнаты буквально окутывают смотрящего теплом и домашним уютом. Теплые оранжевые и коричневые оттенки отделки и декора заставляют улыбнуться и представить, как хорошо здесь проводить осенние и зимние вечера в кругу семьи.

Есть в этом интерьере и интересная технологическая особенность — свечная часть авторской кованой люстры опускается при помощи лебедки, как в старинных замках. Она была найдена на блошином рынке и слегка модернизирована художником по металлу. Да и сам камин напоминает английские коттеджи в стиле Тюдор, которые являются прототипами огромных средневековых крепостей.