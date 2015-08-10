В гостях у сказки

Декоративные фронтоны,
резные перила, деревянное зодчество…
Если эти словосочетания вызывают в вас
душевный трепет, обязательно посмотрите
проект реконструкции загородного дома
от архитектурного бюро D&T Architects.
Как признаются сами архитекторы, ремонт дома из оцилиндрованного бревна — это большая ответственность из-за технологических особенностей строительства. А в этом доме реконструкция хозяевам была просто необходима — место для лестницы на второй этаж просто не было предусмотрено. В результате профессионалы присоединили к дому уютную открытую веранду, а все здание обстроили открытыми галереями для неспешных прогулок. Увеличили крышу, и совсем рядом на участке спроектировали и построили отдельный дом, который одновременно используется как гараж, котельная, баня и квартира для гостей. В итоге мы получаем добротный коттедж.
Декоративные фронтоны обрамляют скос крыши в дизайне экстерьера и особенно выделяются более ярким рыжим оттенком. Под самым острием находится и декоративное украшение в виде солнца, которое будто оберегает дом и освещает его даже в пасмурную погоду.
Как рождественская открытка, фотографии интерьера этой комнаты буквально окутывают смотрящего теплом и домашним уютом. Теплые оранжевые и коричневые оттенки отделки и декора заставляют улыбнуться и представить, как хорошо здесь проводить осенние и зимние вечера в кругу семьи.
Есть в этом интерьере и интересная технологическая особенность — свечная часть авторской кованой люстры опускается при помощи лебедки, как в старинных замках. Она была найдена на блошином рынке и слегка модернизирована художником по металлу. Да и сам камин напоминает английские коттеджи в стиле Тюдор, которые являются прототипами огромных средневековых крепостей.
Фасады кухни с эффектом старины выполнены под цвет стен. Но в отличие от таких стилей, как шебби-шик доминируют здесь вовсе не потертости на древесине, а будто слегка обожженные огнем печи углы.
В этой комнате интересен и метод кладки напольной плитки. Вокруг кухонного гарнитура мы можем видеть декоративную мозаичную дорожку теплых тонов, которая отлично дополняет практически полностью рыжий интерьер. Остальная квадратная плитка положена под углом, как и в столовой комнате, которую вы увидите ниже.
Особый шарм столовой комнате добавляет темно-зеленая, практически изумрудная, кованая мебель. Здесь, как и во всем доме, царит атмосфера вечно золотой осени, а все отделочные материалы прекрасно сочетаются между собой. В интерьере присутствует и каменная стена, эффектно добавляющая брутальности деревянному дому.
Удивительно живая и яркая спальня с уникальной резной кроватью с башенками не уступает по готическому настроению другим комнатам дома. Радиаторы здесь покрашены в изумрудный цвет, как и мебель в столовой.
Обратите внимание на планировку самой комнаты. Под самым низким скатом крыши оборудована гардеробная, дверь в которую вы видите слева и справа от кровати.
При реконструкции все постройки объединили в единый комплекс. Теперь можно пройти из одного дома в другой, не выходя под дождь или в метель.
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