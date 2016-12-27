Устали от зимних холодов? Открытый огонь камина согреет в стужу!

Только представьте – если бы у вас был камин, причем не только как обычно в гостиной, но и в спальне у кровати, и рядом с обеденным столом на кухне, и в уголке рядом с письменным столом… И что замечательно – такие фантазии вполне реальны. Просто для этого нужно обзавестись небольшим переносным камином и игра пламени будет легко перемещаться в любой уголок дома.