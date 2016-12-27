Устали от зимних холодов? Открытый огонь камина согреет в стужу!

Согревающий уют камина – безотказное средство и от стужи, и от грусти. Ритмичный танец бликов живого огня незаметно уведет ваши мысли далеко-далеко от бытовой суеты. Но для таких очевидных решений в интерьре не нужно быть дизайнером. А вот креативное мышление видит гораздо больше разнообразия в использовании каминов – от сферической конструкции в центре комнаты до переносных версий.
Впечатляющая конструкция потолочного камина – шедевр эргономики. Вертикаль дымохода уходит в потолок, удерживая широкую чашу огня. Нет никаких ограничений – круглая форма камина поможет каждому найти свое место у огня.
С момента появления первых подвесных каминов в 60-х годах 20 века появилось немало интересных модификаций этой конструкции:
- пристенные подвесные камины с задней закрытой стенкой,
- островные камины разместите в центр комнаты, в окружении мягких диванов и кресел,
- вращающиеся центральные подвесные камины, топка которых еще и поворачивается на все 360 градусов.
- с поднимающимся и опускающимся верхним кожухом, что поможет по вашему желанияю превращать открытый камин в закрытый.
Камины – такой традиционый элемент интерьера, что зачастую и занимает в нем привычное место. Это, конечно, нисколько не умаляет удивительной магии живого пламени в комнатах. Но если при всем многообразии стандартных каминов, вам хочется составить свою композицию огня в интерьере, разработайте собственный эскиз. Учитывая бездымные технологии биокаминов, такой элемент может быть встроен в любой авторский предмет мебели – от минималистичного журнального столика до широкой стены огня в изголовье кровати.
Только представьте – если бы у вас был камин, причем не только как обычно в гостиной, но и в спальне у кровати, и рядом с обеденным столом на кухне, и в уголке рядом с письменным столом… И что замечательно – такие фантазии вполне реальны. Просто для этого нужно обзавестись небольшим переносным камином и игра пламени будет легко перемещаться в любой уголок дома.
Огонь и камин- и то, и другое используется в жизни человека так долго, что необычного можно еще придумать с древнейшей силой огня? Всегда оригинальны новые сочетания, свежий взгляд на привычные предметы. Свет и тьма живут в бликах огня, соединение противоположностей находит свое продолжение и в дизайне. Портал камина легко может слить воедино стекло и камень, жаркое пламя и холод серого гранита. Прозрачное стекло кажется таким хрупким, едва сдерживащим стремительный напор языков пламени, а монолит камня еще ярче подчеркивает динамичность и изменичивость жаркого танца огня в камине.
Открытая чаша огня обычно используется для уличных каминов, согреваясь в вечернюю прохладу на терассе в саду. Но не отказывайте себе в таком удовольствии в зимние промоглые холода. Смешав коктейль из современных технологий и древнейших традиций, оборудуйте пещерный уголок в своей комнате. Мягкий диванчик и жаркий огонь у ваших ног – лучшие способы для релакса.
Любителям функционализма идеи обычного использования каминов в качестве декора комнаты могут показаться слишком уж бесхитростными и прямолинейными. Что ж, ничто не мешает сделать камин неотъемлемой частью композиции интерьера, выполняя роль полупрозрачной перегородки комнаты на несколько частей – приватный уголок возле окна в широкой гостиной, небольшой домашний кабинет в спальне. Если другие варианты такого зонирования рискуют создать слишком уж темные интерьеры, то деление пространства с помощью камина еще и добавит освещенности в каждый уголок.
Самый простой и тем не менее, эффектный способ сделать камин в своей комнате буквально за пять минут – композиция из свечей в нише. Большие и маленькие, цветные и изящно-белые – раз уж возникло такое настроение, вытаскивайте все свои запасы подаренных сувенирных свечей, ароматические и декоративные, обычные парафиновые и креативно круглые шары. Даже если у вас нет портала фальш-камина, поставьте свечи на пол, окружите по краям эту композицию высокми вазами, статуэтками или кашпо с цветами.