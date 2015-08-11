Полезные советы, как обустроить интерьер балкона

Балкон может быть не только местом, где годами скапливаются и забываются самые разнообразные вещи. Если грамотно подойти к его переоборудованию, то можно несколько квадратных метров превратить в функциональное жилое помещение. Мы дадим советы, как обустроить интерьер балкона с умом и получить прекрасный уголок уединения.
Перед тем, как приступить к основному обустройству интерьера балкона, стоит продумать систему утепления. Так как балкон очень скоро превратится в уютное гнездышко, то необходимо создать в нем теплую атмосферу, где будет комфортно даже зимой. Как правило, утеплению подвергаются все элементы: пол, стены и потолок. Кроме того, балкону необходима гидроизоляция, которая защитит помещение от внешних факторов окружающей среды. Не забудьте и об остеклении балкона. Наиболее оптимальным вариантом станет установка универсальных евроокон. Панорамное остекление позволит любоваться природой, не выходя из дома. С таким шикарным видом будет приятно проводить больше времени на балконе.
Помимо общего утепления, позаботьтесь и об отоплении. Чаще всего для балкона выбирают систему «теплый пол», с которой даже холодными вечерами будет тепло и уютно. Эта система лучше всего сочетается с керамической плиткой и керамогранитом, также ее можно устанавливать под паркет или ламинат, но стоит учитывать, что дерево не так хорошо проводит тепло как плитка. Если же финансовые возможности не позволяют установить «теплый пол», то самое экономное – это просто принести обогреватель, но продумать его местоположение, особенно на маленьком балконе, где важен каждый квадратный сантиметр.
Следующий этап обустройства интерьера балкона – планирование его функционального назначения. От этого будет зависеть выбор отделочных материалов, мебели и освещения. Помните, что балкон – дополнительные несколько метров для реализации тех идей, что не вписались в основную площадь квартиры. Поэтому постарайтесь обустроить его так, как вам бы хотелось. Зачастую владельцы квартир останавливают свой выбор на зоне отдыха. Гостиную или спальню тоже можно считать зонами отдыха, но именно на балконе ощущается особое уединение и спокойствие. Здесь можно проводить время в приятном одиночестве за любимой книгой, журналом или рукоделием, а можно вести беседы с друзьями или близкими, любуясь закатом за окном.
Обособленность балкона привлекает многих устроить здесь рабочую зону. Тихий уголок вдали от зон, где постоянно находится вся семья, позволяет сосредоточиться и полностью посвятить себя делам. Есть еще несколько идей для обустройства интерьера балкона: например, отдельная игровая комната для детей, где они будут весело проводить время, никому не мешая. Не отказывайте себе в тренажерном зале, ведь даже на маленьком балконе поместится хотя бы один тренажер, пара гирь и коврик для занятий. Можно переделать балкон под собственную оранжерею, но придется поддерживать нужным температурный режим и следить за тем, чтобы растениям хватало солнечного света. Мини-теплица прекрасно совмещается с зоной отдыха.
После выбора интерьера балкона можно приступать к покупке отделочных материалов. Выбор напольного покрытия практически безграничен – все зависит от предпочтений и размера кошелька. Это может быть и керамика, и ламинат, и паркет, и ковролин. Учитывайте совместимость выбранного материала и «теплого пола», если собираетесь его установить. Наиболее удачное решение для потолка – гипсокартон или пластиковые панели, но только при утеплении и остеклении пространства. Панели просты в монтаже и уходе, долговечны. Помимо этих материалов можно рассмотреть деревянную вагонку или обычную покраску.
Отделка стен имеет массу вариантов: практичные пластиковые панели, дерево, декоративная штукатурка, обои, керамическая плитка, краска. Варианты отличаются ценой, техническими характеристиками, реакцией на температурные перепады и влажность (что должно особенно интересовать тех, кто решил обойти пункт с утеплением и гидроизоляцией балкона), выбором расцветок. Внимательно изучите все отделочные материалы, и для пола, и для стен, и для потолка, выбирая подходящие с учетом особенностей вашего балкона, стоимости и, конечно, будущего интерьера.
Главные характеристики мебели для балкона – компактность и мобильность. Как правило, балконы в квартирах имеют совсем небольшой метраж, поэтому важно экономить пространство. Кроме того, необходимо уточнить, какую нагрузку способен выдержать ваш балкон – есть ограничения по весу, которые следует соблюдать. Стоит ли говорить, что пространство балкона нужно очистить от всего лишнего, безжалостно избавляясь от того, чем давно не пользуетесь. Для оставшихся полезных вещей можно продумать хранение в закрытых ящиках. Для этого подойдет стеллаж, шкафчик или аккуратная полка на стене. Не заставляйте много места коробками, балкон должен быть максимально расчищен для нового интерьера.
Как правило, на балконе организуют зону отдыха, поэтому пригодится небольшой стол и миниатюрный диванчик или пара кресел. Вместо кофейного столика можно приобрести раскладной или задействовать подоконник как барную стойку, приставив к нему несколько высоких стульев. Последний вариант наиболее экономичен и в плане расходов и плане места, он позволяет без особого труда переоборудовать балкон даже под мини-столовую или бар. В целом, набора мебели из кресел, стола и стеллажа вполне достаточно, если вы не превращаете площадь балкона во что-то особенное вроде тренажерного зала или детской.
Гораздо легче будет тем, у кого строителями изначально предусмотрено освещение на балконе. Имеющийся светильник вряд ли подойдет для обустройства нового интерьера балкона, но, по крайней мере, уже выведена электропроводка. Проводить ее самостоятельно – трудоемкий процесс, однако есть свои преимущества: можно сделать полноценную магистраль, которая позволит подключать бытовую технику. Что касается выбора осветительных приборов, то здесь все зависит от интерьера и вашей фантазии. Центральный светильник, бра, торшер – требования такие же, как и к приборам для других комнат: качество и подходящий декор. Для рабочей зоны пригодится хорошее настольное освещение, для зоны отдыха – торшер с мягким светом, в оранжерее будет отлично смотреться точечная подсветка для стеллажа или подставки с растениями.
И, конечно, завершающим этапом обустройства интерьера балкона будет подбор декоративных аксессуаров для нового помещения. Помните об экономии места и не перегружайте пространство большим количеством вещей, даже самых красивых. Пары интересных деталей будет вполне достаточно. В этом качестве подойдет яркий и мягкий текстиль на кресла или диван, оригинальные кашпо для растений, несколько ароматических свечей, изящная ваза с цветами. Любой из функциональных предметов на балконе тоже может быть частью декора: например, дизайнерский торшер или столик. Возьмите на заметку подвесное кресло, использованное в интерьере балкона студией CO:INTERIOR. Оно очень необычное и удобное, на таком кресле можно отдыхать часами, а для интерьера это настоящая находка.