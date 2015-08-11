Полезные советы, как обустроить интерьер балкона

Помимо общего утепления, позаботьтесь и об отоплении. Чаще всего для балкона выбирают систему «теплый пол», с которой даже холодными вечерами будет тепло и уютно. Эта система лучше всего сочетается с керамической плиткой и керамогранитом, также ее можно устанавливать под паркет или ламинат, но стоит учитывать, что дерево не так хорошо проводит тепло как плитка. Если же финансовые возможности не позволяют установить «теплый пол», то самое экономное – это просто принести обогреватель, но продумать его местоположение, особенно на маленьком балконе, где важен каждый квадратный сантиметр.