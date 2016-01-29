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Сделай сам: как построить свою собственную дровяную печь за 10 шагов

Перла Вереника Перла Вереника
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Кухня в рустикальном стиле
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Парадоксально, но факт – чем большим количеством  hi-tech новинок наполнены наши дома, чем дальше идет развитие цивилизации по пути технического прогресса, тем сильнее мы ценим свои природные и исторические истоки. Кто бы мог подумать, но дровяная печь теснит из кухонь мультиварки и умные духовые шкафы с миллионом запрограммированных рецептов. При этом дело здесь не только в экслюзивности интерьера с дровяной печью во главе. Ценители аутентичности утверждают, что и блюда, приготовленные в дровяной печи – гораздо вкуснее, и в целом атмосфера в доме с дровяной печью – более здоровая и уютная.

1. Как выбрать подходящее место

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в стиле кантри
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Печное строительство в доме начинается с детального проекта. Прежде всего,  учтите, что  дровяную печь разрешено устанавливать только в помещениях, площадь которых больше 16 квадратных метров. 

Размещение дровяной печи в самом помещении также определяет ряд важных факторов: 

- лучше если на крыше над печью не будет конструкций стропил и перекрытий: для вывода духовода. 

- труба дровяной печи будет иметь меньшую высоту над крышей, если вы разместите печь в комнатах центральной части дома, тогда духовод будет выходить под коньком крыши. 

- в деревянном доме нельзя строить дровяную печь рядом со стенами, лучше если такая конструкция разместится в центре комнаты.

2. Бюджет и дизайн

Wellness tuin, Stam Hoveniers Stam Hoveniers Сад Грильницы
Stam Hoveniers

Stam Hoveniers
Stam Hoveniers
Stam Hoveniers

От широкой русской печи до компактной металлической буржуйки – и все это дровянные печи. Поэтому  с выбором дизайна этого элемента интерьеров с богатейшией историей и традицией использования, вам придется определяется исходя из размеров своей кухни, планируемой стоимости строительства и общей стилистики дома. Если вам близка древнерусская культура – то изразцовая печь станет сказочным украшением вашего бревенчатого дворца. Рустикальный европейский стиль активно использует встроенные металлические конструкции, декорированные натуральным камнем или кирпичом. 

Если базовая стоимость строительства дровяной печи, а тем более – своими руками, относительно невелика, то с каждым добавлением функционального приспособления она увеличивается: вариант отопительной конструкции печи, варочная панель, духовой шкаф, хлебопекарная печь, разнообразие отделочных материалов. 

3. Основа дровяной печи

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Терраса в средиземноморском стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Основу под любую конструкцию печи нужно закладывать прочную, ведь ей придется выдержать вес не только самой печки, но и ее облицовки, а также – закладки дров. Поэтому под печь закладывается фундамент – как для самого настоящего дома. Только жить здесь будут горящие поленья и угли. Чтобы сложить основу под печь, можно взять блоки из легкого газобетона, стандартные шлакоблоки. Для основы вполне можно взять блоки любого материала (газобетон, шлакблоки и т. д.). Нишу для дров лучше разметить заранее. Для новичка лучше не пробовать выложить ее в виде арки, вполне подойдет прямоугольная форма. После того, как сделана основа и дровяная ниша, стоит дать застыть скрепляющему раствору (здесь хорошо использовать цементно-песчаную смесь)

Кстати, закладывая основу под дровяную печь можно сразу предусмотреть в проекте размещение ниши для хранения дров. Помимо функционального удобства такого дополнения к печи, это добавит еще больше колоритности интерьеру. Арочную нишу выложить будет более сложно, поэтому если не уверены в своих силах – придерживайтесь прямоугольной формы. ПОсле того, как основа и дровяная ниша закончены, нужно сделать небольшую передышку – пока застынет скреплющий раствор.

4. Конструируем топку

Buiten Koken, Toen=Hier Toen=Hier Сад Грильницы
Toen=Hier

Toen=Hier
Toen=Hier
Toen=Hier

Жаркое сердце печи – топка. Именно здесь поленья превращаются в яркий огонь, отдавая свое тепло. Объем топки образуют стенки и свод. В каменной дровяной печи изнутри топка выкладывается огнепрочным кирпичом, а сверху закрепляется решетка для варочной панели. На дне топки – отвестие с чугунными колосниками – для  образования тяги. Воздух поступает к огню, а зола высывается вниз.  

Есть варианты конструкций дровянных печей со встроенными чугунными топками, тогда уже готовая камера встраивается в основу печи.

5. Свод/купол

FABRILOR CHIMENEAS, FABRILOR IBERICA FABRILOR IBERICA Сад Грильницы
FABRILOR IBERICA

FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA

Наиболее традиционной формой свода дровянной печи будет куполообразная конструкция. Для этого необходимо кирпичи начиная с третьего ряда выкладывать, задавая нужный угол кривизны - прокладывайте куски кирпича или камня в заднюю часть печи. По мере формирования купола количество кирпичей в каждом следующем ряду должно сокращаться. 

6. Облицовка

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Кухня в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Построение конструкции дровяной печи – процесс скурпулезный и точный, где лучше прислушиваться к советам профессионалов.  А вот в выборе облицовочных материалов можно позволить себе гораздо более широкие возможности. Наиболее дешевый  и простой вариант отделки, но не менее от этого декоративный – ручная штукатурка с побелкой. Для воссоздания атмосферы русской богатой избы – используйте изразцы – не путайте с обычной керамической плиткой. Они хотя и изготовлены из того же материала, но отличаются действительно идеальными огнеупорными характеристиками. Правда, помимо их собственной стоимости, такой вид отделки крепится к печной кладке при помощи анкеров, что еще и усложняет процесс облицовки.  Для внешнего декора дровяной печи вполне подойдет и красный кирпич – яркий охристый цвет его украсит интерьер теплыми оттенками и текстурой. 

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7. Дверцы

Гостевой дом, гостиница в Русском стиле, ODEL ODEL Кухня в рустикальном стиле русский терем,русский стиль,русская печь,изразцовая печь,рубленый терем
ODEL

Гостевой дом, гостиница в Русском стиле

ODEL
ODEL
ODEL

Удобные металлические дверцы самого разного дизайна и формата проще всего приобрести в специализированных магазинах. Не забудьте установить также на дверце термометр на дверце, это поможет контролировать и поддерживать нужную температуру в печи. А можно установить дверцу и из жаропрочного стекла, тогда дровяная печь будет выполнять еще и функцию камина в интерьере.

8. Дымоход

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Кухня в стиле кантри
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Дымоход или дымооборот, как и видно из названия, помогает циркуляции воздуха в печи. Он представляет из себя систему каналов, проходя по которым нагревается воздух от огня печи. Знаете такое выражение вылететь в трубу, обозначающее быстрый и неразумный расход средств? Это как раз идет от нюансов строительства дымоходов, в которых должен быть сбалансирован теплообмен для эффективного использования энергии огня. 

9. Финальный результат

Casa do Arquiteto - Campos do Jordão 2007, Carlos Bratke Arquiteto Carlos Bratke Arquiteto Кухня в рустикальном стиле
Carlos Bratke Arquiteto

Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto

Когда готова сама конструкция дровяной печи, можно уделить еще немного внимания удобным мелочам вокруг – выложить каменную столешницу вокруг печи, пристройку для кастрюль и чугунков, соорудить подставку для кочерги, совка, лопатки для противней. 

10. Техническое обслуживание

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Кухня в рустикальном стиле
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Сохранить в лучшем виде такое произведение собственного труда, как дровяная печь – дело аккуратной эксплуатации и регулярных очисток. Для топки печи нужно выбирать сухие дрова, натуральные, без обработки пропитками. 

Не забывайте почаще удалять скопления золы из печи, это делается не только для красоты, но и повышает эффективность работы. Также полезным будет периодически очищать внутреннюю поверхность печи  проволочной щеткой, скребком, а заодно – проверять целостность. Перед такими процедурами всегда давайте печи основательно остыть.

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