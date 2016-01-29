Сделай сам: как построить свою собственную дровяную печь за 10 шагов

Печное строительство в доме начинается с детального проекта. Прежде всего, учтите, что дровяную печь разрешено устанавливать только в помещениях, площадь которых больше 16 квадратных метров.

Размещение дровяной печи в самом помещении также определяет ряд важных факторов:

- лучше если на крыше над печью не будет конструкций стропил и перекрытий: для вывода духовода.

- труба дровяной печи будет иметь меньшую высоту над крышей, если вы разместите печь в комнатах центральной части дома, тогда духовод будет выходить под коньком крыши.

- в деревянном доме нельзя строить дровяную печь рядом со стенами, лучше если такая конструкция разместится в центре комнаты.