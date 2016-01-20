Как экономить деньги дома?

Многие ли из нас могут похвастаться тем, что им совершенно не приходится себе ни в чём отказывать? Впрочем, лучше перефразировать: можно ли хвастаться транжирством, даже и в том случае, если экономических причин для отказа себе в чём-то нет? В современном мире
умение экономить и планировать бюджет – насущная необходимость, вне зависимости от достатка: мы вовлечены в сложные и не ясные процессы, которые требуют от нас сознательного отношения к своему труду и потреблению. И на самом деле, осознанность эта даётся далеко не так просто. Начать с самого, казалось бы, очевидного – нашего быта и дома. Как часто, не смотря на доступную информацию по этому вопросу, мы следим за энергопотреблением, количеством расходуемой воды, продуманном рационе и возможностях дальнейшего использования вещей, бывших в эксплуатации? Есть простые способы экономить, которые доступны каждому.
Слово «экономия» провоцирует две диаметрально противоположные реакции: с одной стороны, мы как-то по привычке тянемся к тому, что позволяет экономить, а с другой – слегка стыдимся, как будто экономия свидетельствует о чём-то зазорном. Однако, современные представления о сбережении – энергосбережении, ресурсосбережении и сбережении средств, – никак не связаны со скудостью быта, необходимостью самоотверженного отказа от благ или любой другой аскезой во имя чего либо.
Сегодня экономия понимается как метод жить по средствам и осознанно, стремление выйти из порочного круга ненужных трат и вреда, который они приносят.
Наш дом предоставляет нам ряд незамысловатых способов сэкономить так, чтобы в итоге получить одни только преимущества. Главное – научиться осознанно относиться к своему домашнему быту.
Начнём с пищи. Хотя мы и привыкли к тому обстоятельству, что качество и стоимость нашего рациона целиком зависят от внешних и почти не предсказуемых факторов, на самом деле есть действенные способы и в этой сфере проконтролировать расходы и немного сэкономить.
Например, большинство трав и овощей можно вырастить и на балконе. Небольшой домашний огород потребует всего несколько контейнеров. Без особых усилий и трат Вы можете выращивать дома такие полезные и незаменимые на кухне пряности, как петрушка, укроп, лук, салат, базилик и многие другие.
При том, что это позволит вам сэкономить, Вы ещё сможете каждый день наслаждаться свежей и экологически чисто и полезной пищей А если приложить немного фантазии и находчивости, домашний огородик может стать и необычным декором вашего дома.
Темп современной жизни привёл к новому отношению к вещам: легче купить новое, чем починить старое. За последнее время мы очень срослись этой идеей и часто не представляем, как много вреда могут принести такие взгляды.
Чинить вещи – это не скупость. При близком рассмотрении, мы можем увидеть, какую пользу такое отношение может принести и нашему бюджету, и природе, и даже стилю дома. При этом, это совсем не сложно и интересно. Совершенно изменить старый шкаф, например, можно за пару-тройку дней.
При помощи краски, лака, декупажа и нехитрых инструментов деревянные или фанерные комод, трюмо, буфет превращаются в стилеобразующий элемент интерьера. Новую покупную мебель с успехом можно заменить изготовленной собственноручно на основе паллет: стильное и крайне популярное сегодня решение.
Современные дизайнеры предлагают использовать их едва ли не каждый раз, когда речь заходит о каком-либо предмете мебели, изготовленной из дерева. Следуя некоторым не сложным советам вы сможете сконструировать подходящую именно вам мебель с минимальными затратами.
Грифельная доска – это далеко не просто стильный дизайнерский ход. Это к тому же и крайне функциональный и зачастую незаменимый элемент интерьера. Даже если покраска стены или сооружение и установка доски покажутся вам слишком трудоёмким предприятием, вы можете выйти из положения при помощи самоклеящейся пленки с эффектом грифельной доски.
На кухне или в кабинете такая доска даст вам возможность без труда и с большой пользой вести учёт необходимых приобретений и работ, что в результате может привести к существенному снижению трат благодаря осмысленному планированию.
Так ваш бюджет всегда будет перед вашими глазами, что поможет избежать незапланированных и лишних трат. Кроме того, грифельная доска – это очень экологичное решением, ведущее к снижению расхода бумаги для различных ежедневных заметок.
Говоря о экономичных и экологичных одновременно системах отопления, можно с известной гордостью упомянуть о вкладе в эту область, внесённом отечественными умельцами. Так челябинские исследователи разработали систему отопления ПЛЭН.
Способ её работы заключается в том, что закрепленная на потолке специальная пленка с вмонтированными в неё тончайшими пластинами из специального сплава, излучает тепло, аналогичное теневому спектру солнца. Электричества при этом потребляется минимум, обеспечивается полная пожаробезопасность, и это практически никак не сказывается на внешнем виде помещения.
Такой потолок можно облицевать любым материалом, не содержащим металл: гипсокартонном, фанерой, или при помощи подвесного или натяжного потолка. ПЛЭН греет пол, стены и предметы мебели, от которых тепло уходит в воздух, благодаря чему он не становится заметно суше. К тому же в комнатах образуется значительно меньше пыли. Что же до экономии, то цена монтажа и эксплуатации такого потолка существенно ниже цены аналогов.
Геотермальное отопление – еще одно экологичное и в какой-то степени экономичное решение для собственного дома, так как выделение тепловой энергии в несколько раз больше, нежели расход на электричество, которое ему необходимо для работы. Однако тем, кто решится оборудовать отопление теплом земли, понадобится хотя и единожды, но вложить в это более чем значительную сумму.
Мы можем видеть, как в последнее время всё популярнее становятся люминесцентные лампы, или лампы дневного света. Это связано с тем, что производители позиционируют их как энергосберегающие.
Однако, следует заметить, что в этом отношении LED-освещение, или светодиодные осветительные приборы и лампы значительно обходят люминесцентные аналоги. Так, люминесцентная лампа в 15 Ватт и светодиодная лампочка в 5Вт производят одинаковый световой поток в 450 Lm.
Кроме того, светодиодное освещение значительно комфортнее для глаза благодаря отсутствию мерцания. И по времени эксплуатации светодиодное освещение превосходит люминесцентное: LED-лампа работает в среднем в два раза дольше, то есть до 50000 часов без ухудшения рабочих параметров.
LED-освещение более экологичнее и к тому же пожаробезопасно: такие лампочки нагреваются только до 30 градусов и не содержат опасных для окружающей среды и здоровья человека веществ, почему и не требуют специальной утилизации, что так же выгодно отличает их от люминесцентных ламп, содержащих ртуть.
Если же Вы имеете счастье жить в своём частном доме, полезно вспомнить и о простых способах экономии на земле. Так, предпочитая покупным удобрениям компост, Вы экономите на лишних химикатах и экологично подкармливаете садовые культуры, избегая агрессивной химии.
Для производства компоста Вам понадобится соорудить компостный резервуар, где под воздействием специальных микроорганизмов будут перерабатываться органические отходы, которые естественно производит человек и домашнее хозяйство.
Таким образом, как мы видим, экономия в Вашем доме, это не просто просто, но зачастую ещё и экологично, стильно и, в конце концов, современно. Так что, если Вы озаботитесь сохранением средств за счёт сбережения ресурсов или повторной эксплуатации каких-либо вещей и предметов, можете быть уверены в том, что окажетесь в одном только выигрыше.