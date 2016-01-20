Как экономить деньги дома?

Многие ли из нас могут похвастаться тем, что им совершенно не приходится себе ни в чём отказывать? Впрочем, лучше перефразировать: можно ли хвастаться транжирством, даже и в том случае, если экономических причин для отказа себе в чём-то нет? В современном мире

умение экономить и планировать бюджет – насущная необходимость, вне зависимости от достатка: мы вовлечены в сложные и не ясные процессы, которые требуют от нас сознательного отношения к своему труду и потреблению. И на самом деле, осознанность эта даётся далеко не так просто. Начать с самого, казалось бы, очевидного – нашего быта и дома. Как часто, не смотря на доступную информацию по этому вопросу, мы следим за энергопотреблением, количеством расходуемой воды, продуманном рационе и возможностях дальнейшего использования вещей, бывших в эксплуатации? Есть простые способы экономить, которые доступны каждому.