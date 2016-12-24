То, что может украсить ваши стены

Нередко случается, что по окончании ремонта и всякого декорирования, мы обнаруживаем, как вдруг одна девственно чистая поверхность стены, которую мы загодя полагали едва ни центром композиции комнаты, начинает зиять, рваться вперёд всех прочих изысков. Такое открытие, случается, может даже угнетать. Впрочем, даже и не столь радикальные открытия то и дело заставляют нас подумывать о том, что бы можно было повесить на стену. Есть множество способов, традиционных и экстравагантных, украсить своё жилище произведениями декоративного искусства, но как сделать это так, чтобы ваш интерьер от такого декора выиграл?
Для декорирования стены в спальне или гостиной традиционно используется большая классическая картина, и, как правило – пейзаж. Однако, всё совсем не просто, и трудность заключается отнюдь не только в выборе самой картины. Ведь то, как произведение будет работать с интерьером в целом зависит не в меньшей степени и от выбора верного, порой совсем не очевидного места, и так же от оформления картины. Например, багет должен быть связующим элементом между формальной структурой самой картины и структурой интерьера со всем прочим декором. Универсального метода предложить в этом случае никто не сможет. Следует сходить в большую багетную мастерскую, изучить ассортимент багета и паспарту, примерить и посмотреть. Может быть, вы слышали прежде мнение, согласно с которым лучшим фоном для всякой картины считается белая однотонная стена. Однако, тут есть сразу два возражения, одно другого горше. Во-первых, нужно заметить, что белая стена стала использоваться в таком качестве не раньше, чем полвека назад, в то время, как прежде на протяжении столетий картина помещалась в совершенно разнообразные окружения и прекрасно себя там чувствовала. А во-вторых – да, и в главных! – разве Ваш дом – картинная галерея, чтобы его стены служили фоном для картин? Совсем даже наоборот: картины в квартире должны составлять фон и среду для вашей жизни! Таким образом, не бойтесь, если картина окажется не на самом видном месте. В последнее время декораторы всё чаще склоняются к тому, чтобы помещать живопись в нестандартные положения: ставить на пол, подвешивать к потолку или загораживать её, например, огромной монстерой или фикусом, в сочетании с которыми пейзаж составит иллюзорный сказочный сад.
Сегодня придумать или найти красивое украшение для стены перестало представлять какую-то непреодолимую трудность, как это бывало прежде, когда для оформления комнат те, у кого на это были средства, использовали дорогие картины и гобелены, а иные обходились вырезками из журналов и семейными фото. Ныне же дизайнеры интерьера получили в своё распоряжение широкий выбор фотографической продукции, современные технологии печати изображений на холсте и стекле, виниловые наклейки и даже причудливые декоративные изделия, изготовленные при помощи новейших 3d-технологий.
Итак, если вы не решаетесь, что предпочесть, встав перед необходимостью выбора украшения для стен, попробуйте воспользоваться некоторыми практичными и вдохновляющими советами, которыми делятся профессиональные декораторы.
В силу нашего специфичного отношения к воспоминаниям, поддерживаемого технологиями репродуцирования, не теряет привлекательности и актуальности в качестве декора стен и фотография. Огромный выбор полиграфических услуг предоставляет в наше распоряжение невероятный арсенал фотографической продукции. Выбирать приходится между материалами, от традиционной эмульсионной фотобумаги до холста, шелкографии или непосредственного нанесения фотоизображения на облицовочные материалы; между стилями, от пиктореализма до fashion-фотографии; между чёрно-белой и цветной фотографией; классической фотографией и фотоколлажом etc. Выбор необычайно широк, и руководствоваться, совершая его, следует рядом факторов: стилем, функцией и характером помещения, цветом стен, высотой потолков, наличием или отсутствием прочих элементов декора на стене и прочими. Важно, как и во многом другом, не переусердствовать, найти меру средств, раскрывающую индивидуальность пространства. Совсем не трудно своими силами собрать стильное панно из разнообразных по размеру фотографий или фото-коллаж. Фото-коллажи хорошо дополняются открытками, вырезками из газет или книг, билетами, что помогает создать своеобразную карту ваших воспоминаний, в которой сохранятся ценные для вас моменты жизни, места и встречи.
Современная живопись – едва ли не самое распространённое средство декора свободных стен в дизайне интерьера сегодня. Абстрактная или предметная картина может стать отдельным центром композиции комнаты или быть включенной в какой-то существующий уже декоративный ритм. Несколько картин можно разместить ассиметричными цветовыми акцентами практически в любом месте квартиры. Кроме стен, такие изображения, в зависимости от размеров и декоративных качеств, замечательно располагаются не только на стенах, но и на полу, комоде или консоли. Поставленная на пол живопись будет способствовать создании в помещении стилизованной небрежно-богемной атмосферы. Современная декоративная живопись прекрасно обходится без рамы, в особенности, в современном же интерьере.
Используя в качестве декора зеркала, вы можете легко визуально раздвинуть или даже разрушить границы помещений, или изменить восприятие колористического решения дома. Сегодня не сложно найти зеркала самых разнообразных форм, размеров и оттенков. Существуют зеркала, состоящие из различных фрагментов, неоднородные по структуре и искусственно состаренные зеркала. Они сообщают интерьеру глубину и объемность. Просторная пустая стена может быть задекорирована эффектно и оригинально при помощи нескольких скомбинированных зеркал в массивных прямолинейных деревянных рамах, что создаст впечатление окон в параллельную реальность.
Так же и обои остаются немаловажным декоративным элементом современного интерьера. Как совершенно универсальный декор, они уместны практически в любом помещении: в гостиной, в детской, спальне, прихожей, кухне и даже ванной комнате. Причем сегодня обои используются в совершенно различных сочетаниях и местах. Так, очень распространённым приёмом является фрагментарная оклейка стен обоями: активные, яркие, узорчатые обои покрывают одну, центральную в композиции комнаты стену, тогда как другие окрашены в локальные цвета. С оклеенной стеной могут соседствовать несколько не броских предметов мебели, развивающих декоративный мотив стены.
шалес мужской душой
Вертикальный сад или фито-стена – крайне популярная тенденция в дизайне интерьера. Живые стены сегодня всё чаще встречаются в обычных квартирах, тогда как изначально они предназначались для крупных административных и коммерческих пространств. Вертикальный сад может быть не только декором, но и своеобразной домашней грядкой, создающей уникальный уют и одновременно снабжающей вас свежими зеленью и овощами. При помощи специальных резервуаров и приспособлений сегодня возможно создавать уникальные растительные композиции, которые будут изменяться с течением времени, каждый сезон радуя вас новыми цветом и фактурой.
При близком рассмотрении – свободная стена оказывается восхитительной возможностью преобразить и украсить интерьер вашего дома, предоставляя и вам самому раскрыться в творчестве.