То, что может украсить ваши стены

Для декорирования стены в спальне или гостиной традиционно используется большая классическая картина, и, как правило – пейзаж. Однако, всё совсем не просто, и трудность заключается отнюдь не только в выборе самой картины. Ведь то, как произведение будет работать с интерьером в целом зависит не в меньшей степени и от выбора верного, порой совсем не очевидного места, и так же от оформления картины. Например, багет должен быть связующим элементом между формальной структурой самой картины и структурой интерьера со всем прочим декором. Универсального метода предложить в этом случае никто не сможет. Следует сходить в большую багетную мастерскую, изучить ассортимент багета и паспарту, примерить и посмотреть. Может быть, вы слышали прежде мнение, согласно с которым лучшим фоном для всякой картины считается белая однотонная стена. Однако, тут есть сразу два возражения, одно другого горше. Во-первых, нужно заметить, что белая стена стала использоваться в таком качестве не раньше, чем полвека назад, в то время, как прежде на протяжении столетий картина помещалась в совершенно разнообразные окружения и прекрасно себя там чувствовала. А во-вторых – да, и в главных! – разве Ваш дом – картинная галерея, чтобы его стены служили фоном для картин? Совсем даже наоборот: картины в квартире должны составлять фон и среду для вашей жизни! Таким образом, не бойтесь, если картина окажется не на самом видном месте. В последнее время декораторы всё чаще склоняются к тому, чтобы помещать живопись в нестандартные положения: ставить на пол, подвешивать к потолку или загораживать её, например, огромной монстерой или фикусом, в сочетании с которыми пейзаж составит иллюзорный сказочный сад.