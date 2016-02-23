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Как использовать деревянную мебель в ванной?

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Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior Ванная комната в эклектичном стиле
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Итак, время и мода качнулись в обратную сторону. Мы видим, как на место недавнему минимализму и стерильности синтетических материалов, приход какая-та даже чрезмерность и новое увлечение натуральным. 

Увлечение сильное и порой экстравагантное. Так под лозунгом восстановления исторической и стилевой справедливости в интерьеры ванных комнат стремительно врывается дерево как материал, пригодный буквально для всего. То, что постоянный контакт воды с деревом, не уменьшает срок его эксплуатации, давно не вызывает сомнений. Но это теоретически. Ведь говоря о таком длительном контакте, мы не учитываем того, что разрушительное действие на древесину вода оказывает, работая на пару с кислородом – именно так, как это происходит в ванной. Деревянная мебель страдает от затхлости, высокой влажности и температуры. Секрет в том, как подобрать дерево, обработать, и ухаживать за ним

Сфера применения

Тёплый песок и ветер странствий Premier Dekor Ванная комната в стиле минимализм
Premier Dekor

Тёплый песок и ветер странствий

Premier Dekor
Premier Dekor
Premier Dekor

Правильно подготовленное дерево может найти место не только там, где мы привычно видим его, но и в качестве облицовки ванной комнаты, а также в качестве материала для раковин и самой ванной.

Деревянная мебель для ванной

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior Ванная комната в эклектичном стиле
GM-interior

Дом по Рублево-Успенскому шоссе

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Дерево – материал естественный, непредсказуемый. Таким образом наличие всевозможных отклонений: по цвету, структуре и текстуре, – ни в коем случае не следует считать признаком дефекта, но наоборот свидетельством достоверного происхождения. Стоимость натуральной и особенно редкой древесины бывает весьма высокой, и его обработка только содействует росту цены. Таким образом, такая мебель становится приметой достояния и определённого стиля жизни.

6 причин по которым стоит выбрать деревянную мебель для ванной

Le piastrelle sono multicolor e... patchwork!, ADDEØ DESIGN ADDEØ DESIGN Ванная комната в стиле модерн
ADDEØ DESIGN

ADDEØ DESIGN
ADDEØ DESIGN
ADDEØ DESIGN

Современные технологии значительно упрощают эксплуатацию деревянной мебели в условиях постоянной повышенной влажности и не достаточной вентиляции помещения. Таким образом, сегодня использование красивой и необычной деревянной мебели в ванной становится значительно более доступным решением. Так что, если дерево вам по душе, не отказывайте себе в радости использовать его в этой функции. Всё же, полезно лишний раз оговорить, что несмотря на высокие качества деревянной мебели, лучше всего устанавливать ее только в просторных ванных комнатах. Но уж здесь вам открывается едва ли не совершенная свобода! Как бы то ни было, может оказаться полезным оговорить некоторые соображения о достоинствах деревянной мебели в ванной.

Традиционная мебель для поддержания характера

Casa con estilo en Sant Iscle, fuusta fuusta Ванная комнатаРаковины
fuusta

fuusta
fuusta
fuusta

Одна из важных причин, на основании которых можно предпочесть деревянную мебель для ванной другим вариантам, как это ни очевидно – традиция: классический стиль и добротность деревянной мебели сообщают интерьеру особенное настроение. Даже нежный дизайн приобретает благодаря присутствию натурального дерева какие-то основательные черты. Такая мебель априори воспринимается эстетично, тем более, если этому соответствуют керамика и прочие элементы дизайна ванной комнаты.

Попробуйте современный подход

minimalis / VANITY WOODSTONEBALI Ванная комнатаМебель для ванной
WOODSTONEBALI

minimalis / VANITY

WOODSTONEBALI
WOODSTONEBALI
WOODSTONEBALI

Однако, не смотря на свою ортодоксальную “материальность”, дерево  сегодня находит применение и в сугубо современных дизайнерских проектах. Своего рода эклектический футуризм, вышедший на новый виток своего развития, как будто заново нашёл, переоткрыл для себя дерево в качестве универсального материала. Тут и там мы видим деревянные раковины и ванны, по форме напоминающие причудливые космические корабли. При чём, в моду постепенно входит всё странное, и чем необычнее будет решение деталей и ансамбля, тем более это будет соответствовать духу времени.

Смелая эклектика

Mobili da bagno, Porte del Passato Porte del Passato Ванная комнатаПолки для хранения
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

Не раз было отмечено, что главенствующим направлением современности необходимо признать эклектику. В среде, пресыщенной визуальной информацией, невозможным анахронизмом зачастую смотрится строго выдержанный стиль. Куда как современнее сочетать не сочетаемое по принципу коллажа. И разумеется, деревянная мебель как важнейшая примета классического интерьера в таком сочетании – один из обязательных элементов. В этом случае, речь будет идти о том, чтобы найти в ванной место пускай бы и для одного деревянного предмета мебели, но достаточно неожиданного, так, чтобы именно он мог стать смысловым центром композиции помещения.

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Простота модерна

HOUSE FOR A MUSICIAN AND A DANCER, Alex Gasca, architects. Alex Gasca, architects. Ванная комната в стиле модерн
Alex Gasca, architects.

Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.

Модерн, претерпевший за долгое время своего существования множество трансформаций, безраздельно доминировавший в дизайне несколько десятилетий, в последние годы заметно поисчерпался, превратившись в редкую и архаичную декорацию. Однако в современном дизайне интерьера – это стоит расценивать скорее как преимущество. Ведь в таком качестве модерновая мебель может послужить инструментом стилизации помещения под прошедшую эпоху, что добавит интерьеру дома в целом нотку театральности. Ванная комната, решённая с использованием деревянной модерновой мебели, будет походить на сцену, самостоятельно повествующую интимную историю прошлого столетия.

Чистота минимализма

Оригинальный прованс, Artichok Design Artichok Design Ванная в стиле лофт
Artichok Design

Оригинальный прованс

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Не смотря на новейшие течения, авторитет и влияние минимализма, недавно царившего в дизайне, всё ещё достаточно сильны, так что наравне с фрактальными футуристическими изысками и стилизацией на все лады от рококо до поп-арта в интерьере современной ванной комнаты находит место и деревянная мебель простейших, лаконичных, хотя иногда и неожиданных форм. Минимализм лаконичен. Закончен. Чист. В нем как правило преобладают локальные нейтральные тона. Мебели должно быть не много. Ей характерны прямые линии, острые углы, отсутствие лишних деталей.

Нотки ностальгии в винтажном дереве

Волки, Brama Architects Brama Architects Ванная комната в стиле кантри Плитка Зеленый
Brama Architects

Волки

Brama Architects
Brama Architects
Brama Architects

Король Солнце – Людовик XIV – предлагал за патину на бронзовых произведениях (ветошь, по трезвому размышлению) меру золота, равную по весу изделию. Память почитается как святыня. И винтаж – это дань памяти, ностальгия по проходящему времени. Характерной чертой винтажного стиля является то, что стремлению воссоздать досконально или даже примерно определённую эпоху, предпочитается только намёк, приметы присутствия какой-то старины, предметы декора, мебели или отделки свидетельствующие о прошедших временах. Важно, чтобы мебель сохраняла свою уникальную историю: потертости, царапины, следы покрасок и использования могут лишь упрочить её ценность. Однако, сама природа винтажа подсказывает нам возможность использовать и не аутентичную старую мебель, но стилизованную, состаренную искусственно, что может оказаться более подходящим вариантом для меблировки ванной комнаты.

Вопреки всем поверхностным предостережениям, деревянная мебель в ванной оказывается не только возможным, но подчас и единственно подходящим вариантом для конкретно вашего интерьера. Таким образом, если вы до сих пор сомневались в целесообразности использования дерева как материала для мебели в ванной, откиньте все сомнения!

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А как, по-вашему, можно интересно использовать деревянную мебель в ванной комнате?

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