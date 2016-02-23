Как использовать деревянную мебель в ванной?

Итак, время и мода качнулись в обратную сторону. Мы видим, как на место недавнему минимализму и стерильности синтетических материалов, приход какая-та даже чрезмерность и новое увлечение натуральным.

Увлечение сильное и порой экстравагантное. Так под лозунгом восстановления исторической и стилевой справедливости в интерьеры ванных комнат стремительно врывается дерево как материал, пригодный буквально для всего. То, что постоянный контакт воды с деревом, не уменьшает срок его эксплуатации, давно не вызывает сомнений. Но это теоретически. Ведь говоря о таком длительном контакте, мы не учитываем того, что разрушительное действие на древесину вода оказывает, работая на пару с кислородом – именно так, как это происходит в ванной. Деревянная мебель страдает от затхлости, высокой влажности и температуры. Секрет в том, как подобрать дерево, обработать, и ухаживать за ним.