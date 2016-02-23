Как использовать деревянную мебель в ванной?

Итак, время и мода качнулись в обратную сторону. Мы видим, как на место недавнему минимализму и стерильности синтетических материалов, приход какая-та даже чрезмерность и новое увлечение натуральным.
Увлечение сильное и порой экстравагантное. Так под лозунгом восстановления исторической и стилевой справедливости в интерьеры ванных комнат стремительно врывается дерево как материал, пригодный буквально для всего. То, что постоянный контакт воды с деревом, не уменьшает срок его эксплуатации, давно не вызывает сомнений. Но это теоретически. Ведь говоря о таком длительном контакте, мы не учитываем того, что разрушительное действие на древесину вода оказывает, работая на пару с кислородом – именно так, как это происходит в ванной. Деревянная мебель страдает от затхлости, высокой влажности и температуры. Секрет в том, как подобрать дерево, обработать, и ухаживать за ним.
Правильно подготовленное дерево может найти место не только там, где мы привычно видим его, но и в качестве облицовки ванной комнаты, а также в качестве материала для раковин и самой ванной.
Дерево – материал естественный, непредсказуемый. Таким образом наличие всевозможных отклонений: по цвету, структуре и текстуре, – ни в коем случае не следует считать признаком дефекта, но наоборот свидетельством достоверного происхождения. Стоимость натуральной и особенно редкой древесины бывает весьма высокой, и его обработка только содействует росту цены. Таким образом, такая мебель становится приметой достояния и определённого стиля жизни.
Современные технологии значительно упрощают эксплуатацию деревянной мебели в условиях постоянной повышенной влажности и не достаточной вентиляции помещения. Таким образом, сегодня использование красивой и необычной деревянной мебели в ванной становится значительно более доступным решением. Так что, если дерево вам по душе, не отказывайте себе в радости использовать его в этой функции. Всё же, полезно лишний раз оговорить, что несмотря на высокие качества деревянной мебели, лучше всего устанавливать ее только в просторных ванных комнатах. Но уж здесь вам открывается едва ли не совершенная свобода! Как бы то ни было, может оказаться полезным оговорить некоторые соображения о достоинствах деревянной мебели в ванной.
Одна из важных причин, на основании которых можно предпочесть деревянную мебель для ванной другим вариантам, как это ни очевидно – традиция: классический стиль и добротность деревянной мебели сообщают интерьеру особенное настроение. Даже нежный дизайн приобретает благодаря присутствию натурального дерева какие-то основательные черты. Такая мебель априори воспринимается эстетично, тем более, если этому соответствуют керамика и прочие элементы дизайна ванной комнаты.
Однако, не смотря на свою ортодоксальную “материальность”, дерево сегодня находит применение и в сугубо современных дизайнерских проектах. Своего рода эклектический футуризм, вышедший на новый виток своего развития, как будто заново нашёл, переоткрыл для себя дерево в качестве универсального материала. Тут и там мы видим деревянные раковины и ванны, по форме напоминающие причудливые космические корабли. При чём, в моду постепенно входит всё странное, и чем необычнее будет решение деталей и ансамбля, тем более это будет соответствовать духу времени.
Не раз было отмечено, что главенствующим направлением современности необходимо признать эклектику. В среде, пресыщенной визуальной информацией, невозможным анахронизмом зачастую смотрится строго выдержанный стиль. Куда как современнее сочетать не сочетаемое по принципу коллажа. И разумеется, деревянная мебель как важнейшая примета классического интерьера в таком сочетании – один из обязательных элементов. В этом случае, речь будет идти о том, чтобы найти в ванной место пускай бы и для одного деревянного предмета мебели, но достаточно неожиданного, так, чтобы именно он мог стать смысловым центром композиции помещения.
Модерн, претерпевший за долгое время своего существования множество трансформаций, безраздельно доминировавший в дизайне несколько десятилетий, в последние годы заметно поисчерпался, превратившись в редкую и архаичную декорацию. Однако в современном дизайне интерьера – это стоит расценивать скорее как преимущество. Ведь в таком качестве модерновая мебель может послужить инструментом стилизации помещения под прошедшую эпоху, что добавит интерьеру дома в целом нотку театральности. Ванная комната, решённая с использованием деревянной модерновой мебели, будет походить на сцену, самостоятельно повествующую интимную историю прошлого столетия.
Не смотря на новейшие течения, авторитет и влияние минимализма, недавно царившего в дизайне, всё ещё достаточно сильны, так что наравне с фрактальными футуристическими изысками и стилизацией на все лады от рококо до поп-арта в интерьере современной ванной комнаты находит место и деревянная мебель простейших, лаконичных, хотя иногда и неожиданных форм. Минимализм лаконичен. Закончен. Чист. В нем как правило преобладают локальные нейтральные тона. Мебели должно быть не много. Ей характерны прямые линии, острые углы, отсутствие лишних деталей.
Король Солнце – Людовик XIV – предлагал за патину на бронзовых произведениях (ветошь, по трезвому размышлению) меру золота, равную по весу изделию. Память почитается как святыня. И винтаж – это дань памяти, ностальгия по проходящему времени. Характерной чертой винтажного стиля является то, что стремлению воссоздать досконально или даже примерно определённую эпоху, предпочитается только намёк, приметы присутствия какой-то старины, предметы декора, мебели или отделки свидетельствующие о прошедших временах. Важно, чтобы мебель сохраняла свою уникальную историю: потертости, царапины, следы покрасок и использования могут лишь упрочить её ценность. Однако, сама природа винтажа подсказывает нам возможность использовать и не аутентичную старую мебель, но стилизованную, состаренную искусственно, что может оказаться более подходящим вариантом для меблировки ванной комнаты.
Вопреки всем поверхностным предостережениям, деревянная мебель в ванной оказывается не только возможным, но подчас и единственно подходящим вариантом для конкретно вашего интерьера. Таким образом, если вы до сих пор сомневались в целесообразности использования дерева как материала для мебели в ванной, откиньте все сомнения!