Эффектные приемы по созданию декора гостиной

Когда привычный интерьер становится немного скучным и хочется новизны, либо отделочные работы в квартире завершены, но еще не подобран декор гостиной, встает вопрос – что сделает интерьер эффектным и оригинальным? Мы подобрали несколько броских «фишек», которые помогут завершить декорирование комнаты и привнести ярких красок в будни.
Особую романтику интерьеру гостиной придает наличие камина. Сейчас это уже не роскошь, и установить камин можно абсолютно в любой гостиной – как по площади, так и по стилю. Для просторной гостиной загородного дома в рустикальном или кантри стиле подойдет дровяной камин с настоящим огнем в лучших традициях наших предков. Для современных оформлений и квартир можно приобрести электрический камин – оптимальный вариант для тех, кто не любит лишних забот в виде чистки и установки дымохода и вытяжки. Выглядит такое устройство не хуже классического, но избавляет от многих проблем. Существуют еще фальш-модели, имитирующие топки в камине. Они тоже имеют разнообразные декоры и весьма оригинальный вид. Отделка камина из мрамора, кирпича, керамики, камня, металла, дерева дает возможность совместить его с любым интерьером и создать необыкновенный декор гостиной.
Рыбки – это, пожалуй, самые неприхотливые домашние животные. А аквариум для них может стать потрясающим элементом декора гостиной. Всем любителям морской стихии стоит обратить внимание на установку такого аксессуара у себя дома. Дизайнеры придумывают самые невообразимые варианты аквариумов, которые по-настоящему преображают интерьер: миниатюрные и громоздкие, встроенные и фигурные – выбор поистине широк. Предусмотрите дополнительную подсветку для такого декора, которая сделает акцент на нестандартном оформлении.
Делать комнату ярче – не единственная задача, которую выполняют светильники в гостиной. Они несут также эстетическую функцию, ведь важно грамотно подчеркнуть оформление интерьера, а не просто бессмысленно рассеивать свет. При подборе освещения в гостиную учитывается необходимая интенсивность света, а также дизайн прибора. Светильник авторской работы станет изюминкой гостиной, дополнит стиль и привнесет индивидуальности. Присмотрите оригинальный торшер для зоны чтения у мягкого кресла или яркие бра над диваном; главное, чтобы приборы гармонично зонировали пространство и дополняли интерьер комнаты.
Такой, казалось бы, простой и функциональный предмет как стеллаж, тоже может играть роль декоративного аксессуара. Нестандартные формы и размеры, цвета и материалы – если не найдете что-то экстравагантное в магазинах, то всегда можно выполнить любую модель на заказ. Диковинный стеллаж может быть как настенным, так и напольным и даже подвесным; он разместит все ваши книги, диски, статуэтки, любые другие любимые мелочи и сделает интерьер гостиной непохожим на другие.
Поклонники искусства и профессионалы не могут жить без музыки. Своеобразной декоративной «фишкой» в гостиной может стать музыкальный инструмент. Старинный рояль привнесет изысканности в гостиную, особенно актуально это для просторных комнат стиля классика и модерн. Современные модели вроде синтезатора органично впишутся в гостиную стиля лофт. Контрабас, гитара, арфа, скрипка, труба – любой инструмент подойдет для декора гостиной, его можно сделать центром оформления, а можно повесить на стену или разместить на полке. Такой аксессуар красноречивей всего скажет об утонченном вкусе хозяев дома и будет притягивать внимание.
Картины и постеры – классический способ украсить гостиную. Но можно взглянуть на это шире и подобрать огромный принт на всю стену. Это могут быть броские фотообои для эклектичного интерьера, рисунок красками в стиле модерн или минимализм или даже граффити, которое дополнит лофт-пространство. Не ограничивайте выбор только пейзажами в рамах, проявите креативность, и тогда декор гостиной станет необычным и эффектным.
Палитра МондрианаКвартира 64,2 кв.м, Москва
Растения всегда украшают все вокруг. Для декора гостиной есть несколько вариантов их использования: свежесрезанные и искусственные букеты, растительные узоры и мотивы в отделке, текстиле и обшивке мебели, и одна из современных разработок – стена из растений. Ее можно заказать в студиях архитектуры и флористики, а можно сделать самостоятельно, выбрав менее капризные в уходе плетущиеся виды растений и соорудив нехитрую вертикальную систему крепления. Такая стена, а также живые цветы и композиции в горшках не только сделают комнату уютнее, но и улучшают микроклимат. Искусственные растения выглядят ничуть не хуже настоящих, зато им не требуется особое внимание, кроме того, среди таких видов можно найти настоящую экзотику.
Если банальные кресла и диваны навевают вам тоску – установите гамак прямо посреди гостиной. Он не оставит никого равнодушным, ведь вспомните, как приятно размеренно покачаться в гамаке на свежем воздухе. Но в гостиной это будет не менее приятным занятием; а в вашем доме всегда будет царить лето и ощущение свободы. Гамак – это акцент на оригинальности интерьера, а также замечательная зона отдыха, особенно если есть возможность дополнить гамак пушистым пледом и подушками. Яркая модель гамака, как в интерьере от архитектора SMMARQUITECTURA, стала в гостиной «фишкой», привлекающей внимание. Стоит только продумать установку модели и учесть размеры комнаты, так как такой вариант вряд подойдет для небольшой гостиной.
Гамак кажется слишком смелым вариантом, но при этом привлекает возможность воспарить над землей прямо у себя в гостиной? Тогда обратите внимание на подвесное кресло. Оно выглядит элегантно и требует меньше места, нежели гамак. Кроме того, можно избежать хлопот с крепежом: для этого придуманы модели на устойчивом каркасе, выдерживающим вес кресла и человека. Есть 2 типа подвесных кресел, каждой из которых имеет свои разновидности: модель в виде яйца, как правило, выполнена в изящном плетении из лозы, ротанга, пластика; и кресло-шар (или «мыльный пузырь») обычно изготавливается из прочного стекла и создает эффект уединения. С любым из этих кресел вы получите уголок спокойствия и умиротворения, а также неординарный декор гостиной.
Текстиль – незаменимый элемент для декора любого помещения. С его помощью интерьер превращается в уютный и гостеприимный оазис. Нет ничего проще, чем обновить декор гостиной, добавив пару тканевых аксессуаров. Такой вариант декорирования подойдет тем, кто хочет в краткие сроки и без особых затрат сменить настроение интерьера. Несколько ярких подушек на диван и шторы в такой же цветовой гамме – и вот уже гостиная моментально преображается. Можно также приобрести необычный плед или подушки с красочными рисунками, а если гостиная совмещена со столовой – украсьте обеденный стол новой скатертью.