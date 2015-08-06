Эффектные приемы по созданию декора гостиной

Гамак кажется слишком смелым вариантом, но при этом привлекает возможность воспарить над землей прямо у себя в гостиной? Тогда обратите внимание на подвесное кресло. Оно выглядит элегантно и требует меньше места, нежели гамак. Кроме того, можно избежать хлопот с крепежом: для этого придуманы модели на устойчивом каркасе, выдерживающим вес кресла и человека. Есть 2 типа подвесных кресел, каждой из которых имеет свои разновидности: модель в виде яйца, как правило, выполнена в изящном плетении из лозы, ротанга, пластика; и кресло-шар (или «мыльный пузырь») обычно изготавливается из прочного стекла и создает эффект уединения. С любым из этих кресел вы получите уголок спокойствия и умиротворения, а также неординарный декор гостиной.