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Мебель в стиле шебби-шик

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ALQUILER DE CASA EN EL EMPORDA CON MUCHO ENCANTO , decoradora JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Ванная комната в рустикальном стиле
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Интерьерный стиль шебби шик – один из самых молодых. Ему всего-то лет двадцать. Стиль шебби-шик возник в конце 1980-х годов прошлого века с легкой руки английского дизайнера Рейчел Эшвел. В то время ее посетила отличная мысль дарить старой мебели новую интересную жизнь после того, как необходимые предметы были найдены на распродажах или в дальних углах мансардных помещений.

Потертый шик — так переводится название стиля, о котором будет идти речь в сегодняшней статье. Шебби-шик в интерьере как никакой другой из существующих стилей способен воссоздавать неповторимую, уютную атмосферу с налетом элегантности и романтизма. При этом интерьер, оформленный в стиле шебби может позволить себе каждый, ведь предметы мебели и декора несложно найти на блошином рынке, в кладовой или на чердаке.

Уютный кухонный гарнитур

Проект в стиле RH, M-project M-project Кухня в рустикальном стиле
M-project

Проект в стиле RH

M-project
M-project
M-project

Традиционно шебби шик в интерьере – это царство светлых и нежных красок: цвет слоновой кости, выцветший белый, светло голубой и нежно-розовый.

В стиле шебби-шик очень изысканно и утонченно смотрятся кухни. В них присутствует атмосфера легкости, романтики и ностальгии по прошлому. Основные особенности такого дизайна – это состаренные поверхности и нежные приглушенные цветовые оттенки.

Кухонный гарнитур должен быть выполнен в пастельных оттенках. В качестве материала выбираем древесину, которая отлично подходит для шебби-шика – выглядит натурально, и при желании ее можно покрасить в любой цвет. Чем больше открытых полок и шкафчиков, тем лучше. То же касается и декора. Повесьте полку для праздничных или коллекционных тарелок либо небольших керамических статуэток. На пол поставьте плетеную корзинку – в ней храните книги с рецептами или полотенца.

Мягкая мебель

Загородный дом под Петербургом, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиная в скандинавском стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Загородный дом под Петербургом

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Гостиная в стиле шебби-шик похожа на интерьер в английском стиле, который известен своим уютом – только без характерной клетки и красного цвета. Выбирая винтажный или антикварный диван для гостиной, не забывайте, что он должен быть мягким и воздушным, без острых углов, с плавными, изогнутыми линиями. Шикарный, хотя и потрепанный временем, в разных стилях интерьера – эклектичность является важной составляющей стиля шебби шик. Чаще всего это добротная мебель в традиционных стилях интерьера – кантри, прованс, рококо…

Обивка чаще белая или белая в розочку. Чехлы на стульях, креслах и диванах могут быть с воланами, грубоватыми и нарочито помятыми. Чем больше будет декоративных подушек, тем лучше. Используйте только натуральные ткани: лен и хлопок.

Потертый шик в спальне

Уютный минимализм, Decor&Design Decor&Design Спальня в рустикальном стиле
Decor&amp;Design

Уютный минимализм

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

В спальне в стиле шебби шик – обязательно старая кровать с деревянными или металлическими спинками. Спинку кровати и прикроватную тумбу вы можете сами покрасить в белый либо нежно-голубой оттенок и в конце немного соскоблите краску, как это сделали дизайнеры из Decor&Design. Положите на кровать высокий матрас, а сверху – постельное белье с ажурными рюшами.

Цвет текстиля – светлый. Орнамент – опять же розочки и ангелочки, иногда возможна бледная полоска или слегка размытая клетка. Шторы красиво драпируются, дополняются ламбрекенами, каскадом. Покрывала ручной работы– из цветного шелка, с рюшами: розовые с белыми ангелочками или белые с розочками.

Мебель и аксессуары для ванной

ALQUILER DE CASA EN EL EMPORDA CON MUCHO ENCANTO , decoradora JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Ванная комната в рустикальном стиле
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Ванная комната в стиле шебби-шик совсем не похожа на классическую. Работая над ее оформлением, можно забыть о минимализме.

В этом интерьере хорошо будет смотреться ванна на лапах. Для создания уюта приобретите несколько полочек и плетеных корзин для хранения полотенец,  шампуней и парфюмерии. На стену повесьте большое зеркало, но не забудьте поработать над рамой, она также должна быть выполнена в соответствующей стилистике – слегка потертая, покрытая серебряной краской либо позолотой. Потолок украсьте люстрой со свечами – это один из тех случаев, когда она будет уместна не только в спальне или гостиной.

Не забывайте про детали

homify ГостинаяХранение
homify

homify
homify
homify

И главное, не забывайте постепенно наполнять интерьер приятными деталями. Предметы обихода, присущие данному стилю, несут в себе дух старины. Антикварные часы с полустертой позолотой, старинный камод в углу, искусно изготовленный подсвечник или каминные щипцы – все это прекрасно дополнит антураж помещения. Поищите всякие антикварные штучки для своей комнаты. Потускневшая картина в тяжелой раме, разноцветные вазочки, шкатулки, телефонные аппараты причудливой формы, альбомы в потемневших переплетах из кожи, старинные вышивки и множество других антикварных изделий станут незаменимым украшением интерьера в стиле шебби шик. Но помните, они не должны быть идеальными. В данном образе бесстрашно демонстрируются дефекты. Более того, здесь будет уместна искусственная состаренность любимых предметов: цветочных горшков, рамочек с семейными фотографиями, светильников и пр.

Хитрость этого стиля – в использовании основного цвета (например, белого или бледно-голубого), который добавлен во все предметы.

Комод с эффектом кракелюров

Katzenmöbel, Luxury-Park Luxury-Park Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Luxury-Park

Luxury-Park
Luxury-Park
Luxury-Park

Комод – это действительно универсальная вещь. Поставьте сразу несколько комодов – в спальню, гостиную и прихожую. Большое значение имеет его внешний вид – коллаборация былого лоска и обветшалости станет идеальным вариантом. В H&M либо на барахолке купите ретро-ручки и прикрутите их к комоду. И еще, выбирайте нестандартные модели – с многочисленными ящиками и ящичками, расположенными асимметрично.

Можно самим заняться декорированием. Эффект кракелюров как нельзя лучше впишется в интерьер шебби шик. Кракелюры – это трещинки, которые появляются в лаковом или красочном слое. Именно они, кракелюры присутствуют на старинных живописных полотнах и на заборе во дворе!
Способов получения кракелюров существует множество. Но главное практическое различие состоит в том, куда наносить средство для кракелюра:           

- Если нужно, чтобы треснула краска, кракелюрный медиум наносят под краску.  Используют также специальную трескающуюся краску (например, в аэрозоли).

- Если нужно, чтобы треснул лаковый слой, то используют специальные двухкомпонентные кракелюрные лаки.

Эффект потертости

Línea Vella, Mags Design Mags Design ГостинаяОсвещение
Mags Design

Mags Design
Mags Design
Mags Design

Эффект потертости присутствует на всех предметах мебели в стиле шебби шик. Чтобы предмет выглядел так, будто его постоянно держали в руках, на нём сидели, спали, использовали по назначению и нет, в общем чтобы было видно, что он совершенно незаменим для хозяев, предмет должен быть хорошенько состарен. И не абы где, а в самых выдающихся местах.

Края, углы, ножки, ручки – всё это должно иметь характерные потёртости. Если вы решили заняться состариванием сами, то используйте восковые краски двух контрастных цветов.           

Для создания интерьера в стиле Шебби Шик не нужно бродить по дорогим антикварным лавкам – нужно отправляться на блошиные рынки и на дедовы чердаки, а потом подключать фантазию и проявлять свои таланты. С Шебби Шик создание интерьера может стать самым главным и любимым хобби.

Старинные настенные часы: роскошь вне времени

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