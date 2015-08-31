Мебель в стиле шебби-шик

Интерьерный стиль шебби шик – один из самых молодых. Ему всего-то лет двадцать. Стиль шебби-шик возник в конце 1980-х годов прошлого века с легкой руки английского дизайнера Рейчел Эшвел. В то время ее посетила отличная мысль дарить старой мебели новую интересную жизнь после того, как необходимые предметы были найдены на распродажах или в дальних углах мансардных помещений.
Потертый шик — так переводится название стиля, о котором будет идти речь в сегодняшней статье. Шебби-шик в интерьере как никакой другой из существующих стилей способен воссоздавать неповторимую, уютную атмосферу с налетом элегантности и романтизма. При этом интерьер, оформленный в стиле шебби может позволить себе каждый, ведь предметы мебели и декора несложно найти на блошином рынке, в кладовой или на чердаке.
Традиционно шебби шик в интерьере – это царство светлых и нежных красок: цвет слоновой кости, выцветший белый, светло голубой и нежно-розовый.
В стиле шебби-шик очень изысканно и утонченно смотрятся кухни. В них присутствует атмосфера легкости, романтики и ностальгии по прошлому. Основные особенности такого дизайна – это состаренные поверхности и нежные приглушенные цветовые оттенки.
Кухонный гарнитур должен быть выполнен в пастельных оттенках. В качестве материала выбираем древесину, которая отлично подходит для шебби-шика – выглядит натурально, и при желании ее можно покрасить в любой цвет. Чем больше открытых полок и шкафчиков, тем лучше. То же касается и декора. Повесьте полку для праздничных или коллекционных тарелок либо небольших керамических статуэток. На пол поставьте плетеную корзинку – в ней храните книги с рецептами или полотенца.
Гостиная в стиле шебби-шик похожа на интерьер в английском стиле, который известен своим уютом – только без характерной клетки и красного цвета. Выбирая винтажный или антикварный диван для гостиной, не забывайте, что он должен быть мягким и воздушным, без острых углов, с плавными, изогнутыми линиями. Шикарный, хотя и потрепанный временем, в разных стилях интерьера – эклектичность является важной составляющей стиля шебби шик. Чаще всего это добротная мебель в традиционных стилях интерьера – кантри, прованс, рококо…
Обивка чаще белая или белая в розочку. Чехлы на стульях, креслах и диванах могут быть с воланами, грубоватыми и нарочито помятыми. Чем больше будет декоративных подушек, тем лучше. Используйте только натуральные ткани: лен и хлопок.
Потертый шикв спальне
В спальне в стиле шебби шик – обязательно старая кровать с деревянными или металлическими спинками. Спинку кровати и прикроватную тумбу вы можете сами покрасить в белый либо нежно-голубой оттенок и в конце немного соскоблите краску, как это сделали дизайнеры из Decor&Design. Положите на кровать высокий матрас, а сверху – постельное белье с ажурными рюшами.
Цвет текстиля – светлый. Орнамент – опять же розочки и ангелочки, иногда возможна бледная полоска или слегка размытая клетка. Шторы красиво драпируются, дополняются ламбрекенами, каскадом. Покрывала ручной работы– из цветного шелка, с рюшами: розовые с белыми ангелочками или белые с розочками.
Ванная комната в стиле шебби-шик совсем не похожа на классическую. Работая над ее оформлением, можно забыть о минимализме.
В этом интерьере хорошо будет смотреться ванна на лапах. Для создания уюта приобретите несколько полочек и плетеных корзин для хранения полотенец, шампуней и парфюмерии. На стену повесьте большое зеркало, но не забудьте поработать над рамой, она также должна быть выполнена в соответствующей стилистике – слегка потертая, покрытая серебряной краской либо позолотой. Потолок украсьте люстрой со
свечами – это один из тех случаев, когда она будет уместна не только в спальне или гостиной.
И главное, не забывайте постепенно наполнять интерьер приятными деталями. Предметы обихода, присущие данному стилю, несут в себе дух старины. Антикварные часы с полустертой позолотой, старинный камод в углу, искусно изготовленный подсвечник или каминные щипцы – все это прекрасно дополнит антураж помещения. Поищите всякие антикварные штучки для своей комнаты. Потускневшая картина в тяжелой раме, разноцветные вазочки, шкатулки, телефонные аппараты причудливой формы, альбомы в потемневших переплетах из кожи, старинные вышивки и множество других антикварных изделий станут незаменимым украшением интерьера в стиле шебби шик. Но помните, они не должны быть идеальными. В данном образе бесстрашно демонстрируются дефекты. Более того, здесь будет уместна искусственная состаренность любимых предметов: цветочных горшков, рамочек с семейными фотографиями, светильников и пр.
Хитрость этого стиля – в использовании основного цвета (например, белого или бледно-голубого), который добавлен во все предметы.
кракелюров
Комод – это действительно универсальная вещь. Поставьте сразу несколько комодов – в спальню, гостиную и прихожую. Большое значение имеет его внешний вид – коллаборация былого лоска и обветшалости станет идеальным вариантом. В H&M либо на барахолке купите ретро-ручки и прикрутите их к комоду. И еще, выбирайте нестандартные модели – с многочисленными ящиками и ящичками, расположенными асимметрично.
Можно самим заняться декорированием. Эффект
кракелюров как нельзя лучше впишется в интерьер шебби шик. Кракелюры – это трещинки, которые появляются в лаковом или красочном слое. Именно они, кракелюры присутствуют на старинных живописных полотнах и на заборе во дворе!
Способов получения кракелюров существует множество. Но главное практическое различие состоит в том, куда наносить средство для кракелюра:
- Если нужно, чтобы треснула краска, кракелюрный медиум наносят под краску. Используют также специальную трескающуюся краску (например, в аэрозоли).
- Если нужно, чтобы треснул лаковый слой, то используют специальные двухкомпонентные кракелюрные лаки.
потертости
Эффект
потертости присутствует на всех предметах мебели в стиле шебби шик. Чтобы предмет выглядел так, будто его постоянно держали в руках, на нём сидели, спали, использовали по назначению и нет, в общем чтобы было видно, что он совершенно незаменим для хозяев, предмет должен быть хорошенько состарен. И не абы где, а в самых выдающихся местах.
Края, углы, ножки, ручки – всё это должно иметь характерные
потёртости. Если вы решили заняться
состариванием сами, то используйте восковые краски двух контрастных цветов.
Для создания интерьера в стиле Шебби Шик не нужно бродить по дорогим антикварным лавкам – нужно отправляться на блошиные рынки и на дедовы чердаки, а потом подключать фантазию и проявлять свои таланты. С Шебби Шик создание интерьера может стать самым главным и любимым хобби.