Мебель в стиле шебби-шик

Интерьерный стиль шебби шик – один из самых молодых. Ему всего-то лет двадцать. Стиль шебби-шик возник в конце 1980-х годов прошлого века с легкой руки английского дизайнера Рейчел Эшвел. В то время ее посетила отличная мысль дарить старой мебели новую интересную жизнь после того, как необходимые предметы были найдены на распродажах или в дальних углах мансардных помещений.

Потертый шик — так переводится название стиля, о котором будет идти речь в сегодняшней статье. Шебби-шик в интерьере как никакой другой из существующих стилей способен воссоздавать неповторимую, уютную атмосферу с налетом элегантности и романтизма. При этом интерьер, оформленный в стиле шебби может позволить себе каждый, ведь предметы мебели и декора несложно найти на блошином рынке, в кладовой или на чердаке.