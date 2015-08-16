Интерьер для балкона

Колониальный интерьер может быть успешно воплощен и в таком помещении, как балкон. Благодаря такому стилю балкон станет достаточно оригинальным местом в квартире, куда можно приглашать друзей на общение и чаепитие.

На данном фото отлично акцентирует колониальный стиль плитка, декорированная ручной росписью. В отделке преобладают насыщенные цвета, приносящие ощущение разнообразия. Должна быть имитация старины и отсутствие блеска. Имеются большие окна, так как данный стиль предполагает обильное освещение, особенно в маленьком пространстве. Интерьер предполагает наличие различной растительности и натуральных материалов. Если вы любите путешествовать, то такой стиль позволит собирать различные статуэтки и прочие сувениры, которые будут идеально вписываться в такой дизайн.