Балконное помещение можно замечательно преобразить, воплотив в нем один из стилей интерьера. Интерьер для балкона создаст место, в котором можно будет в любое время уединиться, отдохнуть и расслабиться.
Современный дизайн балкона совершенно не подразумевает наличие посторонних предметов, конструкций (например, ящиков для овощей и т.д.). Для балкона достаточно будет небольшого дивана, пары кресел. В зависимости от стиля интерьера лучше использовать плетеные предметы мебели. Для данного помещения подойдет стеклянный столик или небольшой раскладной. Так, вы сможете по-настоящему позавтракать или устроить чаепитие.
В качестве декоративных элементов подойдут вазоны с цветами. Для этого можно соорудить настенные полочки. Если вы любите отдыхать и слушать музыку, то установите стерео систему. Добавьте различные фигурки, небольшие картины, поделки. Желательно, чтобы освещение регулировалось и можно было сделать приглушенный или яркий свет в зависимости от ситуации. Чтобы на балконе было уютно проводить время, следует позаботиться о качественной звуко- и теплоизоляции.
Лучше всего оформлять интерьер для балкона в стиле лофт, если квартира находится на последних этажах дома. Для создания этого стиля нужно наличие высоких потолков, широких окон без штор, максимум пространства, минимум перегородок. Особенностью стиля является кирпичная кладка, искусственно состаренный декор, трубы, арматура, вентиляционные короба. Обычно используют панорамные окна. Благодаря этому расширяется световая зона, получается цельное функциональное пространство. В интерьере балкона можно сочетать самые современные детали со старинными. Например, соедините современную технику, отделочные материалы с резной мебелью. Дорогая мебель в таком стиле не нужна. Желательно, чтобы она была холодных оттенков. Все должно выглядеть изящно и просто. Основное достоинство данного стиля – обилие естественного света, поэтому из текстиля можно использовать только легкие занавески или на крайний случай жалюзи. В качестве декоративных элементов подойдут оригинальные аксессуары, постеры, цветы.
Благодаря эклектичному стилю можно воплотить в реальность все самые разнообразные ваши идеи и фантазии. Вы можете сочетать все, что нравится, в любой области – в отделке, в мебели, в декоративных элементах. То есть разрешается все, что не запрещается. Два совершенно противоположных стиля можно объединить чем-либо классическим. Главное – грамотно продумать цветовую гамму, чтобы в этом плане все гармонизировало. Например, на данном фото лофтовая кирпичная кладка с панорамными окнами граничат со стилем минимализма, а деревянный столик напоминает о кантри.
Интерьер для балкона в стиле минимализм отличается легким пространством, минимальным количеством мебели и декора, многофункциональностью. Если балкон слишком узкий, то визуально расширить его можно при помощи фотообоев, как это сделала студия дизайна. Минимализм также выражается в строгости, сдержанности и изящности. В балконе обязательно присутствуют сдержанные тона в отделке. К ним относят светлые, пастельные цвета. Темный акцент можно сделать только в мебели и в декоративных элементах. Используются материалы как натуральные, так и искусственные. Для отделки стен подойдет штукатурка, обои без рисунка, деревянные панели. Напольное покрытие можно взять в виде паркетной доски, керамогранита, коврового покрытия. Мебель должна иметь простые и лаконичные формы. Ее поверхность должна быть гладкой, без декора. Особенно минимализм хорошо там, где имеется маленькое пространство.
Интерьер для балкона, выполненный в скандинавском стиле, прежде всего, является местом для отдыха. Основное отличие таких балконов – много белого цвета, яркие акценты, природные материалы, ощущение легкости, свободы, большого пространства. Помещение выглядит достаточно просто, но уютно. Нет роскоши, дизайнерской мебели, декоративной отделки. Из мебели обязательно должны находиться такие предметы, как небольшой столик, стулья, чашечки, вазы с цветами, комнатные растения, стильные ящички или небольшие шкафчики для хранения действительно нужных вещей, яркий текстиль, то есть пледы, декоративные подушки. Данный незамысловатый интерьер не требует больших денежных затрат.
Колониальный интерьер может быть успешно воплощен и в таком помещении, как балкон. Благодаря такому стилю балкон станет достаточно оригинальным местом в квартире, куда можно приглашать друзей на общение и чаепитие.
На данном фото отлично акцентирует колониальный стиль плитка, декорированная ручной росписью. В отделке преобладают насыщенные цвета, приносящие ощущение разнообразия. Должна быть имитация старины и отсутствие блеска. Имеются большие окна, так как данный стиль предполагает обильное освещение, особенно в маленьком пространстве. Интерьер предполагает наличие различной растительности и натуральных материалов. Если вы любите путешествовать, то такой стиль позволит собирать различные статуэтки и прочие сувениры, которые будут идеально вписываться в такой дизайн.
Если вы мечтаете об уютном балконе, то обязательно следует обратиться к стилю кантри. Интерьер для балкона в стиле кантри создается легко, так как для него преимущественно нужны предметы мебели, которые казалось бы уже вышли из моды. Не требуется для этого интерьера изысканная отделка и материалы. Все выглядит просто, но со вкусом. Цвета подбираются максимально естественные, яркие цветовые акценты используются редко. В интерьере используйте камень, кирпич и дерево. Стены обычно красят или создают имитацию натуральных материалов. На пол обычно стелют паркет или же ламинат. Мебели не должно быть много. Не забудьте украсить балкон вазами с цветами.
Балконное помещение можно превратить в любую другую комнату. От этого в дальнейшем будет зависеть стиль интерьера. Например, из балкона можно оборудовать мастерскую. В таком случае необходим шкаф, несколько тумбочек, удобное рабочее место. Некоторые превращают балкон в столовую. Для этого хватит стола и несколько стульев, тумбочек для хранения посуды. Идеально подходит помещение балкона под кабинет. Поставьте компьютерный стол, удобное кресло, создайте интересный дизайн для поддержания рабочего настроения. Если вы хотите сделать из этого места сад, то выделите одну стену для стендов с цветами, а на другую повесьте зеркало или сделайте зеркальную поверхность.
Палитра МондрианаКвартира 64,2 кв.м, Москва
Таким образом, интерьер для балкона можно оформить в самый разнообразный стиль, в каждом из которых он приобретет свои особенности и преимущества. Также можно придать этому помещению разную функциональность, в зависимости от которой и будет выбран стиль. Даже если площадь балкона очень маленькая, это не является помехой для того, чтобы создать уютное местечко или полноценное рабочее место. Вы можете проявить фантазию и использовать для создания интерьера все, что вам нравится. В таком случае вы получите уникальный эклектичный стиль.