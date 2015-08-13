Освещение мебели – оригинальный подход к дизайну интерьера

Освещение мебели при помощи светодиодов, неоновых ламп или ламп накаливания уже давно не прерогатива ландшафтов, магазинов, офисов или ресторанов. Подсветка предметов интерьера – необычное дизайнерское решение, которое завоевало большую популярность среди дизайнеров. Особенно поспособствовало этому тренду развитие светодиодов, которые потребляют меньше энергии при более длительном сроке службы чем альтернативные источники света.

Кроме того, подсветка из светодиодов способна менять цвет излучаемого света, что позволяет применять их практически в любых интерьерах, превращая такой оригинальный дизайнерский прием в изюминку помещения. Особенно это касается ненавязчивой скрытой подсветки при помощи светодиодов. Как правило, для подсветки мебели и других предметов интерьера используются точечные светильники, которые монтируются непосредственно на поверхности мебели или на потолке или стенах таким образом, чтобы свет попадал на предмет интерьера.