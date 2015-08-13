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Освещение мебели – оригинальный подход к дизайну интерьера

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Квартира 420 кв.м. в ЖК "Остоженка Парк Палас", Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Спальня в стиле минимализм
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Освещение мебели при помощи светодиодов, неоновых ламп или ламп накаливания уже давно не прерогатива ландшафтов, магазинов, офисов или ресторанов. Подсветка предметов интерьера – необычное дизайнерское решение, которое завоевало большую популярность среди дизайнеров. Особенно поспособствовало этому тренду развитие светодиодов, которые потребляют меньше энергии при более длительном сроке службы чем альтернативные источники света. 

Кроме того, подсветка из светодиодов способна менять цвет излучаемого света, что позволяет применять их практически в любых интерьерах, превращая такой оригинальный дизайнерский прием в изюминку помещения. Особенно это касается ненавязчивой скрытой подсветки при помощи светодиодов. Как правило, для подсветки мебели и других предметов интерьера используются точечные светильники, которые монтируются непосредственно на поверхности мебели или на потолке или стенах таким образом, чтобы свет попадал на предмет интерьера. 

Игра со светом

Таунхаус, Котова Ольга Котова Ольга Гостиная в стиле минимализм
Котова Ольга

Таунхаус

Котова Ольга
Котова Ольга
Котова Ольга

Как мы уже убедились, существует огромное количество вариантов освещения мебели, но это еще далеко не все. В последнее время в тренде креативное использование пространства, что выражается в нестандартном подходе к зонированию, а также оформлению интерьера при помощи не только цвета и формы, но и света. Одна из самых популярных тенденций – использование объемных панно для оформления стен. Для того, чтобы такая конструкция не выглядела слишком массивно, ее зачастую подсвечивают при помощи светодиодной ленты, создавая невесомый, парящий эффект.

Виды подсветки

Квартира-студия в бионическом современном стиле. kristinavoloshina Кухня в стиле модерн
kristinavoloshina

Квартира-студия в бионическом современном стиле.

kristinavoloshina
kristinavoloshina
kristinavoloshina

Скрытая светодиодная подсветка интерьера влияет на его восприятие и несёт не только декоративную, но и практическую функцию. Так, например, точечные светильники помогают сделать акцент на отдельных предметах, например, вазах на полках или большому зеленому растению в дизайнерском кашпо. С помощью контурной подсветки создаются визуальные эффекты, которые особенно популярны при освещении мебели применимо это в подсветке мебели, пола или потолка. Таким образом возможно произвести зонирование пространства, отделить, например, обеденную или кухонную зоны от территории гостиной. Кроме того, рассеянный свет контурной подсветки создает в комнате теплую, уютную атмосферу, скрашивает острые углы и, соответственно, отлично вписывается в рустикальные интерьеры в стиле лофт или хай-тек. 

Контурное освещение

02 homify Гостиная в стиле минимализм
homify

02

homify
homify
homify

Как мы уже говорили, контурное освещение не фокусирует отдельные предметы, а, скорее, выделяет дополнительные пространства в интерьере. В качестве носителей контурного освещение подойдут карнизы штор, лестницы или контуры шкафов или полок. Монтаж светодиодной ленты под силу любому: ее можно клеить как обычный двухсторонний строительный скотч. При этом клеящий состав в светодиодных лентах применяется более качественный и вреда мебели он не принесёт. Кроме того, такая лента идеально подойдет для непрямых поверхностей благодаря своей гибкости. 

Освещение мебели в гостиных

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery Гостиная в стиле лофт
Sky Gallery

ЖК Воробьевы Горы

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

Самый распространенный вариант использования скрытого освещения – это подсветка потолка при помощи светодиодной ленты, прикрепленной за потолочным карнизом в специальных нишах. Таким образом вы сможете визуально поднять уровень потолка и расширить объем пространства. Этот же эффект вполне можно использовать и при освещении мебели. Для этого следует разместить светодиодную ленту по периметру предмета и направить поток света вниз. Таким образом зрительно стирается грань между кромкой дивана или шкафа и полом, а предмет интерьера парит в воздухе. Особенно этот прием подойдет для освещения массивных диванов и кресел, скрашивая их громоздкий внешний вид. 

Если ваша гостиная находится на двух уровнях, обратите внимание на подсветку ступеней. Такой прием не только удачно подчеркнет дизайн интерьера, но и станет оригинальным решением проблемы освещения ступеней с целью безопасности. 

Освещение ниш и мебели

Умный дом в сердце столицы Art-In Гостиная в стиле модерн
Art-In

Умный дом в сердце столицы

Art-In
Art-In
Art-In

Одно из самых практичных решений – использование светодиодной ленты в освещении мебели и ниш. Благодаря своей пожаробезопасности и способности дублировать любые формы, светодиодная лента идеально подойдет для использования при освещении небольших форм в закрытом пространстве. Без особых проблем можно расставить дополнительные акценты в комнате, например, на предметах, находящихся на полках, создать фоновую подсветку стены или телевизора, подчеркнуть другие предметы интерьера. Более того, сейчас в вашем распоряжении множество цветовых вариантов светодиодов для любых дизайнерских вариантов. Особенно хорошо смотрится теплый желтоватый свет, создающий уютную атмосферу в гостиной.

Секреты подсветки в спальне

Общее пространство ракурс 3 Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле минимализм
Мастерская дизайна Welcome Studio

Общее пространство ракурс 3

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Приятная, уютная атмосфера важна не только для гостиной, но и для спальной комнаты. Спальня – помещение, в котором должен царить покой и тишина, чтобы ничего не раздражало и не мешало крепкому сну. В этом случае цвет освещения, а также его интенсивность играют немаловажную роль. И в этот раз светодиодная лента поможет подчеркнуть полки или выделить спинку кровати или даже всю спальную зону, создавая при этом приятный рассеянный свет. В спальне применимы те же приемы, что и в гостиной, правда, с учетом того, что в гостиной мы можем позволить себе экстравагантные, яркие выпады, что в спальной комнате будет, скорее, неуместно.

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Освещение кухонной мебели

Дизайн интерьера гостиной в квартире в "Английском квартале" Дизайн студия Ольги Кондратовой Гостиная в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Дизайн интерьера гостиной в квартире в Английском квартале

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

К освещению мебели на кухне предъявляются особые требования. Оно не только должно соответствовать выбранному вами интерьеру, но и отвечать самым практичным требованиям, ведь для приготовления еды необходима довольно яркая подсветка. Существует несколько зон освещения на кухне: верхний основной свет, подсветка кухонной мебели, подсветка рабочей зоны, подсветка обеденной зоны, стен и пола. При этом если ваша кухня соединена с обеденным пространством, придется позаботится и о наличии источника мягкого света, который подойдет для уютного домашнего ужина. Для светодиодной подсветки мебели на кухне, возможно, понадобится дополнительная фурнитура и специальные профили разных форм, которые обеспечат более долгую жизнь освещению в помещении с повышенной влажностью.

Освещаем шкафы и гардеробные

Roman House Penthouse, The Manser Practice Architects + Designers The Manser Practice Architects + Designers Гардеробная в стиле модерн
The Manser Practice Architects + Designers

Roman House Penthouse

The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers

Освещение шкафов и гардеробных комнат просто необходимо из чисто практических соображений для того, чтобы их содержимое всегда было на виду. Для этих целей используют как контурную, так и точечную подсветку. Контурная подсветка отлично подходит для освещения полок и выдвижных ящиков изнутри, а точечная отлично справится с освещением шкафов-пеналов. При этом свет должен быть достаточно ярким, ведь в этом случае главное функциональность. 

Не забываем о правилах хорошего вкуса

Квартира 420 кв.м. в ЖК "Остоженка Парк Палас", Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Спальня в стиле минимализм
Студия Максима Рубцова.

Квартира 420 кв.м. в ЖК Остоженка Парк Палас

Студия Максима Рубцова.
Студия Максима Рубцова.
Студия Максима Рубцова.

Пожалуй, закончим вариантами подсветки, от которых мы все-таки рекомендуем отказаться. В последнее время в связи с возросшей доступностью светодиодной подсветки ее стали монтировать в самых неподходящих местах. Таким самым нарушается гармония помещения и просто правила хорошего вкуса. К таким нежелательным вариантам относится, прежде всего, освещение штор. Нам кажется, что это излишество, которое подходит, скорее всего, музеям и театрам, а не уютной гостиной. Кроме того, не каждая ткань выдержит проверку дополнительным светом: сразу будут видны все неровности, помятости, заломы, а также дефекты самой ткани.

Следуя этим нехитрым правилам у вас получится креативно использовать свет в интерьере, особенно в освещении мебели.

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