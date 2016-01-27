Способы экономии пространства на небольшой кухне

Наверное, самые маленькие кухни – это кухни в «хрущевках». Действительно, их площадь составляет всего лишь 4-5 кв.м. Когда строились эти дома, основной целью государства было обеспечение людей отдельным жильем. Поэтому все комнаты и кухня, в том числе, спроектированы весьма экономично.
Но кухня для наших людей – это не только помещение для приготовления еды, это еще и некий загадочный мир, куда тянет, чтобы поговорить по душам и посекретничать за чашкой чая. Поэтому хочется, чтобы небольшая кухня была одновременно уютной и функциональной.
Следует рассмотреть некоторые приемы по освобождению дополнительного пространства в маленьких кухнях.
Никакая кухня не может обойтись без основной техники – плиты и холодильника. Без них она просто немыслима. Следует понимать, что небольшая кухня не может разместить на своей площади образцы «с размахом», иначе окружающего пространства больше ни на что не хватит. Поэтому, когда становится вопрос о покупке техники для маленькой кухни, нужно выбирать «помощников» с мелкими габаритами, тем более, что в торговых сетях предлагается великое множество моделей совершенно различных размеров.
Например, можно приобрести узкий холодильник шириной всего лишь 45 см (обычно холодильники имеют ширину 60 см). Несколько сантиметров освободившегося пространства дают возможность использовать его более рационально.
Для небольшой кухни весьма практично приобретать холодильник обычной ширины, но с маленькой высотой (110-120 см). Он прекрасно вписывается под столешницей. Такая идея многим покажется и оригинальной и рациональной, т.к. освободившееся место можно использовать для размещения других кухонных приборов: чайника, микроволновки, тостера и т.д.
Кухонную плиту также следует выбирать достаточно компактную, чтобы небольшая кухня не была загромождена крупной техникой. На сегодняшний день производители предлагают варочные панели без духовок шириной от 45 см. Газовые плиты с духовкой имеют минимальную ширину 50 см, что на 10 см меньше стандартной.
Таким образом, приобретая технику XS размера, на кухне можно получить 20-30 см дополнительного пространства.
Многие вещи вроде бы и нужны в хозяйстве (в частности, на кухне), однако используются они достаточно редко (например, праздничный сервиз или закаточная машинка). Довольно часто хозяйки при поиске места для хранения подобных вещей сокрушаются, что у них, мягко говоря, небольшая кухня, и они не знают, куда складывать все это «добро».
Замечательным решением данной проблемы является использование стен (точнее, полок на стенах). Следует оборудовать под потолком полки, на которые и можно сложить редко используемые предметы.
Если на кухне есть навесные шкафы, но в них не все помещается, то сверху этих шкафов можно поставить декоративные короба с текстильной отделкой, в которые удобно сложить все, что душе угодно.
Довольно часто специалисты предлагают использовать во всех свободных углах навесные угловые шкафчики: они несут и эстетическую и практическую нагрузку, поскольку в них можно спрятать достаточно большое количество кухонной утвари.
Некоторые бытовые приборы (например, микроволновку) специалисты рекомендуют подвесить к стене с помощью металлических кронштейнов.
Благодаря такому рациональному использованию вертикального пространства освобождается достаточно много места в кухне.
Небольшая кухня может быть увеличена за счет соединения с соседним помещением: балконом, лоджией, смежной комнатой или коридором. Таким образом, «хрущевская» кухня становится вполне стильной и просторной кухней-студией. Однако, в этом случае предстоит преодолеть много трудностей по согласованию проекта в соответствующих органах и перенести достаточно затратный ремонт.
Визуально можно соединить кухню с другими помещениями, удалив дверь между ними или установив стеклянные двери, при этом стены и пол в обоих помещениях должны быть одинаковы, чтобы создавалась иллюзия единого пространства.
Небольшая кухня очень любит формулу «2-в-1», когда один предмет выполняет двойную функцию.
Довольно часто дизайнеры в таких кухнях используют прием, когда обычный подоконник расширяется до размеров стола. В помещении сразу появляется свободное место, которое раньше занимал обеденный стол, и оно становится намного просторнее.
На любой кухне обязательно будет присутствовать стационарная мебель в виде тумб, навесных шкафов, пеналов и пр. Чтобы небольшая кухня не казалась загроможденной, специалисты рекомендуют использовать шкафы и тумбы с глубиной, чуть меньше стандартной (не 60 см, а 40-45 см).
Навесные шкафы лучше сделать удлиненными, стремящимися вверх. Так и полезное пространство мебели увеличивается, и визуально кухня кажется просторней.
Отлично экономят место узкие и высокие шкафы-пеналы с многочисленными полками.
Вообще, для небольших кухонь самым оптимальным вариантом является применение мебели, сделанной на заказ. При этом должно быть использовано любое пространство, удобное для монтирования. Угловые шкафы, навесные полки и встроенная техника хорошо справляются с задачей экономии места.
Как утверждают специалисты, небольшая кухня будет значительно просторней, если вся техника и стационарная мебель будут располагаться вдоль одной стены или под углом. Такое расположение оставляет достаточно много свободного места для других предметов мебели (обеденного стола, стульев и пр.)
Шикарные столовые гарнитуры с массивными солидными стульями и огромным столом – мечта любой хозяйки дома. Однако, небольшая кухня абсолютно не позволяет подобной роскоши. И с этим приходится мириться и находить выход из сложившейся ситуации. Ведь обедать и ужинать все-таки где-то нужно.
Для маленьких кухонь весьма удобно использование раздвижных или раскладных столов и стульев, поскольку каждый сантиметр таких помещений достаточно ценен и его приходится беречь.
Следует отметить, что для экономии места на кухнях можно использовать и выдвижной столик, который при ненадобности прячется в нишах или под рабочей столешницей.
При стремлении сделать кухню более просторной, освобождая тот или иной угол, можно не заметить, как небольшая кухня вдруг стала не очень привлекательной. Исправить положение вещей можно с помощью маленьких хитростей, которые предлагают специалисты.
Любое помещение становится по-настоящему уютным с помощью текстиля. В первую очередь следует «одеть» окна: использовать тюль или тканное полотно только светлых оттенков с ненавязчивым рисунком. Такие шторы будут сливаться с мебелью и визуально расширять кухню. Из той же ткани, что и шторы, желательно изготовить чехлы на табуретки и стулья, а также прихватки, грелку на чайник и т.д.
Если вместо прямоугольного стола использовать круглый, то кухня сразу приобретет более привлекательный вид. Стеклянный круглый стол создаст иллюзию дополнительного пространства и невесомости. Если покрыть его скатертью, то появится ощущение тепла и домашности.
Мелочи в виде различных фигурок, статуэток, декоративных свечей позволяют внести в интерьер кухни определенную изюминку и индивидуальность.
Размещенные на стенах картины, часы, декоративные тарелки придадут обстановке определенный характер.
Но не стоит слишком перегружать интерьер кухни различными декоративными элементами, чтобы не растерять нужные акценты.
Надеемся, что советы специалистов позволят вам сделать из вашей маленькой кухни более просторный и уютный уголок, куда захочется возвращаться снова и снова.
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