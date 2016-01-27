Способы экономии пространства на небольшой кухне

Никакая кухня не может обойтись без основной техники – плиты и холодильника. Без них она просто немыслима. Следует понимать, что небольшая кухня не может разместить на своей площади образцы «с размахом», иначе окружающего пространства больше ни на что не хватит. Поэтому, когда становится вопрос о покупке техники для маленькой кухни, нужно выбирать «помощников» с мелкими габаритами, тем более, что в торговых сетях предлагается великое множество моделей совершенно различных размеров.

Например, можно приобрести узкий холодильник шириной всего лишь 45 см (обычно холодильники имеют ширину 60 см). Несколько сантиметров освободившегося пространства дают возможность использовать его более рационально.

Для небольшой кухни весьма практично приобретать холодильник обычной ширины, но с маленькой высотой (110-120 см). Он прекрасно вписывается под столешницей. Такая идея многим покажется и оригинальной и рациональной, т.к. освободившееся место можно использовать для размещения других кухонных приборов: чайника, микроволновки, тостера и т.д.

Кухонную плиту также следует выбирать достаточно компактную, чтобы небольшая кухня не была загромождена крупной техникой. На сегодняшний день производители предлагают варочные панели без духовок шириной от 45 см. Газовые плиты с духовкой имеют минимальную ширину 50 см, что на 10 см меньше стандартной.

Таким образом, приобретая технику XS размера, на кухне можно получить 20-30 см дополнительного пространства.