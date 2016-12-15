Чердак или мансарда нередко используются как место, где скрывается весь беспорядок дома. А все потому, что это пространство, как правило, не видно. Для многих достаточно трудно эффективно использовать чердачное помещение, так как в основном оно нужно в качестве места для хранения, чтобы спрятать все старое и ненужное. Но следует помнить, что чердак или мансарда являются уютным и функциональным пространством, которое можно трансформировать в удобное жилое место. Есть разные идеи, как изменить чердак и в какую комнату его превратить.
Мы предлагаем ознакомиться с идеями того, как превратить чердак в читальный зал. Чтобы создать такое помещение, нужно приложить некоторые усилия, изменить цвет, освещение, добавить мебель и вентиляцию. Все это создаст спокойную обстановку для чтения. Итак, в данной статье вы узнаете, как превратить чердак в читальный зал, какие условия нужно создать и на что обратить внимание.
Как превратить чердак в читальный зал? Оформление чердака в читальный зал дает возможность любителям книг иметь свое специальное место, где можно расслабиться. Поэтому важно, чтобы читальная комната была окрашена в нейтральные и спокойные цвета. Это спокойствие будет передаваться и вам. Чтобы создать успокаивающую и расслабляющую обстановку, нужны нейтральные цвета и холодные оттенки, вместе они создают потрясающий эффект. Так как чердак является довольно-таки замкнутым пространством, то следует избегать глубоких цветов. Успокаивающая атмосфера может быть создана при помощи оттенка слоновой кости, легких оттенков синего и фиолетового цветов, приглушенных тонов зеленого. Важно преобразить чердак в максимально похожий читальный зал, обеспечивая его умиротворенной, спокойной обстановкой для приятного времяпровождения с книгой.
Чердак является тем местом в любом доме, куда чаще всего может проникать влага. Это может привести к значительным повреждениям не только мебели, но и книг. Поэтому перед тем как создать на чердаке читальный зал, специалисты советуют позаботиться о том, чтобы крыша была полностью водонепроницаемой. Найдите все места утечек, устраните их, чтобы влага больше не просачивалась. Для этого нужно сделать гидроизоляционный слой, который будет предотвращать проникновение влаги в кровельный материал. Должны быть устранены все утечки в водопроводных трубах. Проверьте стены на наличие плесени, которая любит расти на поверхностях с влагой.
Как превратить чердак в читальный зал? Для этого нужно выбрать правильную мебель, чтобы преобразование было удачным. Мебель должна обеспечивать место для сидения и для хранения. В основном на чердаке нет столько места, чтобы там разместить громоздкие книжные шкафы и полки. Поэтому нужны современные гладкие полочки, которые занимают меньше места, но вмещают в себя журналы и книги в необходимом объеме. Если позволяет место, то поставьте небольшой диванчик или кровать. Для маленькой площади подойдет толстый и удобный матрас с большим количеством подушек, он создаст также расслабляющее место для чтения. В качестве дополнительного сидения можно поставить стул, но опять же, если есть для этого свободное место.
Не думайте, что наклонные стены на чердаке вам будут только мешать. Их можно отлично задействовать, так как они являются полезной архитектурной особенностью. Место под наклонными стенами можно эффективно использовать разными способами. Например, там можно сделать место для хранения книг с полками. Для создания места для отдыха, откуда можно смотреть в окно, в пространство наклонных стен добавьте небольшой диван. Для завершения образа поставьте маленький стол с лампой для чтения и чашечку для кофе. Если имеющееся пространство не подходит для хранения или сидения из-за небольших размеров, то используйте его в декоративных целях. Для эстетической привлекательности добавьте также комнатные растения и произведения искусства.
Придать помещению атмосферу библиотеки можно только при помощи книг, большого количества книг, стоящих на полках. Просто расставить книги и мебель для сидения – этого недостаточно. Очень важно создать саму атмосферу библиотеки. Выберите открытые книжные полки, чтобы была видна коллекция книг, это сразу создаст нужную обстановку. Также в этом вам помогут удобные стулья и ковры.
Чердак дома является закрытым местом с ограниченным пространством. Поэтому перед тем как начать трансформировать его в читальную комнату, нужно позаботиться о хорошей вентиляции. В зимнее время хорошая вентиляция предотвратит негативное влияние тепла, конденсата и влажного воздуха на крышу. Летом это поможет снизить жару. Поэтому для комфортной обстановки обеспечьте правильную вентиляцию чердака. Улучшить циркуляцию воздуха можно посредством потолочного вентилятора.
Окончательный вид этому помещению придаст освещение. Есть разные варианты, как оформить свет на чердаке. Смело используйте напольную лампу, настольную, верхнее освещение, люстры. Мигающие огоньки могут отвлекать в процессе чтения. Важно, чтобы при выбранном свет было комфортно читать, поэтому яркий и интенсивный свет не подойдет.
Таким образом, вы ознакомились с тем, как превратить чердак в читальный зал. Если следовать всем рекомендациям и советам, то вы обеспечите себя комфортным и душевным местом, где сможете в спокойствии проводить вечера за чтением любимых книг. Надеемся, что наши идеи вам помогут в этом!