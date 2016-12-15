Чердак или мансарда нередко используются как место, где скрывается весь беспорядок дома. А все потому, что это пространство, как правило, не видно. Для многих достаточно трудно эффективно использовать чердачное помещение, так как в основном оно нужно в качестве места для хранения, чтобы спрятать все старое и ненужное. Но следует помнить, что чердак или мансарда являются уютным и функциональным пространством, которое можно трансформировать в удобное жилое место. Есть разные идеи, как изменить чердак и в какую комнату его превратить.

Мы предлагаем ознакомиться с идеями того, как превратить чердак в читальный зал. Чтобы создать такое помещение, нужно приложить некоторые усилия, изменить цвет, освещение, добавить мебель и вентиляцию. Все это создаст спокойную обстановку для чтения. Итак, в данной статье вы узнаете, как превратить чердак в читальный зал, какие условия нужно создать и на что обратить внимание.