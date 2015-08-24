Современные требования к работе требуют новых решений относительно рабочего пространства. Виды офисных интерьеров могут быть самыми разными, все зависит от поставленных задач. Создание интерьера офиса имеет совсем другие принципы организации по сравнению с жилыми помещениями. Благодаря широкому ассортименту офисной мебели, можно с легкостью оборудовать любую зону в офисе и создать нужный интерьер.

Важно, чтобы интерьер поддерживал рабочую обстановку и не способствовал расслаблению, полностью учитывал требования к технике безопасности. В связи с этим следует с особой тщательностью подходить к выбору стиля интерьера в офисе. Также внешний вид должен быть эргономичным и презентабельным. Ведь от первого впечатления зависит, захотят ли с вами работать клиенты или нет. В офисе находятся коммуникации, документы, оргтехника. Соответственно все это надо правильно и компактно разместить. Чтобы оформить офисный интерьер, внушающий доверие, необязательно иметь большую площадь помещения или же большой бюджет. Все грамотно создать можно и в небольшом месте. Главное – зонировать пространство, продумать метод проведения коммуникации, выбрать отделочные материалы.