Современные требования к работе требуют новых решений относительно рабочего пространства. Виды офисных интерьеров могут быть самыми разными, все зависит от поставленных задач. Создание интерьера офиса имеет совсем другие принципы организации по сравнению с жилыми помещениями. Благодаря широкому ассортименту офисной мебели, можно с легкостью оборудовать любую зону в офисе и создать нужный интерьер.
Важно, чтобы интерьер поддерживал рабочую обстановку и не способствовал расслаблению, полностью учитывал требования к технике безопасности. В связи с этим следует с особой тщательностью подходить к выбору стиля интерьера в офисе. Также внешний вид должен быть эргономичным и презентабельным. Ведь от первого впечатления зависит, захотят ли с вами работать клиенты или нет. В офисе находятся коммуникации, документы, оргтехника. Соответственно все это надо правильно и компактно разместить. Чтобы оформить офисный интерьер, внушающий доверие, необязательно иметь большую площадь помещения или же большой бюджет. Все грамотно создать можно и в небольшом месте. Главное – зонировать пространство, продумать метод проведения коммуникации, выбрать отделочные материалы.
Для некоторых сфер деятельности самым лучшим стилем для интерьера является классика и высшее ее проявление – ампир. В рабочем месте должны быть чистые линии, плавные переходы. Если вам классический стиль офиса кажется слишком броским, то можно прибегнуть к такому его варианту, как строгий английский стиль. Традиции классицизма могут успешно сочетаться с современной техникой, оборудованием и материалами. Офисный интерьер данного стиля имеет большое неделимое пространство, в некоторой степени тяжеловесность и выразительную консервативность.
Виды офисных интерьеров включают в себя такой стиль, как модерн. Отличительными особенностями этого стиля являются легкость, изящность, выразительная мебель. У такого интерьера наблюдается слегка вычурные и оригинальные формы. Также характерным является применение необычных материалов или необычных вещей. К признакам модерна относят ковку, пастельные тона, узорчатое стекло. Может показаться, что для рабочей обстановки данный стиль не подходит, но на самом деле он решает все задачи, связанные с созданием рабочей атмосферы и обстановки. Благодаря стилю модерн можно поделить пространство на зоны, что так необходимо для офиса и рабочего места. Нередко используются для этих целей ажурные перегородки, сделанные из витража или узорчатого стекла. В связи с этим рабочее место будет максимально удобным и комфортным.
Модерн на данном фото выполнен в черно-белой цветовой гамме. В качестве зонирования пространства используется стеклянная перегородка. Стеллажи выполняют и практическую, и декоративную функцию.
Строгость стиля и даже кажущаяся сухость отлично компенсируются простотой и удобством. Яркий свет, геометрические формы, современные материалы – все это особенности минимализма, который являет собой воплощение современности. В основном такой интерьер подходит динамическим фирмам, деятельность которых граничит на стыке науки и искусства. Желательно создавать этот стиль в большом помещении. В особенности дизайнеры уделяют внимание зонированию пространства, эргономике и функциональности. Поделить помещение на участки лучше всего получится при помощи мобильных или же стационарных перегородок. С их помощью выделяются зоны, коридор, создается комфортное место для работы сотрудников. Зачастую перегородки имеют и практическую функцию, они служат креплением мебели в офисе и каналов для коммуникаций.
Виды офисных интерьеров заключают в себе применение стиля лофт. На данном фото эстетика стиля подчеркнута балками, открытым рабочим пространством, кирпичной кладкой естественного цвета. Интерьер разбавлен картиной, также для этих целей можно использовать граффити, постеры. Лофт оформлен достаточно в светлых тонах, поэтому он не выглядит угрюмо. Если есть необходимость в использовании перегородки, то для этого подойдут стеклянные перегородки. Дизайнеры, как и полагается, сделали акцент на минимализме.
Помещение для конференций или для проведения совещаний является дополнительным источником продуктивности в современной трудовой деятельности. Поэтому в этом месте должно иметься надлежащее оборудование, а именно функциональная мебель, например, небольшие переговорные столы, столы для работы стоя, многосекционные столы для конференций, мультимедийные устройства, желательно встроенные.
Все детали офисного интерьера должны быть продуманы. Для формирования правильной атмосферы и корпоративного стиля важную роль играет освещение, полы, элементы защиты от солнечных лучей и чужих взглядов, ковры. Нужно продумать отличные акустические характеристики помещения, чтобы создать оптимальные условия для труда. Необходима также высокофункциональная медиа-мебель. Создать позитивное общее впечатление помогут вешалки, офисные принадлежности, ширмы и различные аксессуары.
Виды офисных интерьеров подразумевают и особый стиль для помещения руководителя. Интерьер должен быть не только максимально функциональным, но и презентабельным, не вызывающим. Благодаря современным дизайнерским решениям можно создать дизайн, сочетающий в себе элементы корпоративной культуры и индивидуального стиля руководителя. Помещение, оборудованное мебелью, должно быть четким и выразительным. Это будет способствовать принятию рациональных и взвешенных решений.
На рабочем месте должно быть все, что предусматривает продуктивную работу. Необходим стол с изоляцией, рядом обычно располагают мобильную и практичную тумбу на колесиках для хранения документов или личных вещей. Должно быть необходимое количество шкафных модулей. Кресло выбирают поворотное и эргономичное.
Какими бы не были виды офисных интерьеров, должное внимание уделяется мягкой мебели, так как основное рабочее время в офисе проводится в сидячем положении. Вне зависимости от интерьера кресло для офиса должно быть эргономичным и максимально комфортным. Есть преимущества у вращающегося кресла, так как оно обеспечивает свободу движений, является мобильным и универсальным. Также должны быть кресла для посетителей, мягкие диваны для расслабления и неформального общения.
При создании офисного интерьера следует предусмотреть систему хранения документов. Даже если они хранятся временно, в любой момент нужно иметь к ним свободный доступ. В этом вам поможет офисный шкаф, офисная полка, тумба на колесиках, обычная тумба и тумба-стол.
Новая История
Виды офисных интерьеров воплощают не только удобство и красоту, от них зависит и корпоративный дух, рабочая атмосфера в офисе. Важно, чтобы стиль соответствовал деятельности компании. То есть классического стиля не должно быть, к примеру, в рекламном агентстве или стиля модерн в отделении банка. Для этого желательно обращаться в дизайнерское бюро, чтобы специалисты сделали всю кропотливую и сложную работу по созданию интерьера.
Таким образом, различные виды офисных интерьеров помогут превратить офисное пространство в идеальное место для работы. С их помощью все станет максимально продуктивным и функциональным.