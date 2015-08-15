Традиционно спальни оснащаются гарнитуром, то есть полным комплектом мебели, выполненном в одном стиле. Нельзя использовать разносортные предметы мебели. Кровать в спальне классического стиля занимает одно из главных мест. Она должна быть удобной, просторной, обязательно наличие мягкого, высокого, декорированного изголовья, нередко дополняющегося балдахином, позолотой, бронзовыми элементами, полудрагоценными камнями. Для ее изготовления используют редкие породы дерева. Кровать задает стиль и форму всем остальным элементам данного интерьера, она привносит главный эффект роскоши. Ни в коем случае нельзя вместо нее использовать диван или софу.

Шкаф должен иметь классические распашные двери. Для поддержания общего стиля нужны прикроватные тумбочки, которые симметрично расставляют у кровати. Необходим также комод или трюмо, основной функцией которого является не только хранение вещей, но и использование в качестве подставки для аксессуаров, фотографий, ваз и статуэток. У туалетного столика должно быть большое зеркало. У кровати нередко можно встретить пуфики. Важно, чтобы их материал обивки обязательно совпадал с материалом декоративных подушек или покрывала. Если спальни в классическом стиле имеют большую площадь, то можно выделить зону релаксации, где размещают журнальный стол, торшер, кресло.