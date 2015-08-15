Классический стиль с течением времени не перестает быть актуальным. Спальни в классическом стиле являются лучшим решением оформления интерьера. Гарнитур для этого помещения поистине напоминает дворцовый внешний вид. Для создания этого стиля необходима просторная комната, только в таком случае можно выразить все великолепие классики, оформив все эффектные элементы.
Спальни в классическом стиле не имеют дешевый внешний вид. В интерьере обязательно используется натуральная древесина, резьба ручной работы, позолота, шпон благородного происхождения, бронза, натуральные ткани, хрусталь и серебро, поделочные камни (мрамор, малахит, яшма). Все материалы должны быть дорогими и первоклассными, благодаря этому они будут радовать не только своей эстетичностью, но и долгим сроком службы, безопасностью и экологичностью. Главными особенностями являются плавные линии, массивная мебель, неброские цвета. Основной акцент в спальне принадлежит кровати. Из мебели также присутствуют стулья с медальонными спинками, банкетки, трельяжи. Зачастую в основе проекта лежат различные старинные образцы интерьера. Каждая составляющая интерьера, а именно аксессуары, текстиль, мебель, должна быть оригинальной, яркой и выразительной.
При создании классического стиля участвуют такие стили, как ампир, барокко и рококо. Все детали интерьера, элементы должны быть строго подчинены правилам симметрии. Исключается беспорядочное и хаотичное расположение интерьера. Цветовая гамма в основном используется теплая. Используются оттенки желтого, персикового, терракотового, песочного, оливкового. Обычно дизайнеры не применяют контрасты, броские цвета. Особенно это правило актуально для спального помещения. Из материалов должно быть больше всего дерева, причем только ценных пород, его можно инкрустировать перламутром или бронзой.
Для оформления спальни в классическом стиле обязательно наличие лепнины, багетов, фризов. Работать с данными элементами теперь легко, благодаря современным технологиям, которые делают их изящнее и меньше по весу. Дизайн интерьера будет незавершенным, если не использовать элементы декора, различные эффектные аксессуары. Ни одна стена в комнате не должна быть “голой”. В качестве аксессуаров используют статуэтки, картины, вазы. Каждый из предметов должен полностью соответствовать стилю. Важную роль среди декоративных элементов играют антикварные вещи. Можно взять стилизованные под антиквариат вещи, например, напольное зеркало, старинные часы, подсвечники, картины в массивных рамах, фигурки из фарфора. Если позволяет площадь комнаты, то используйте в интерьере арки и колонны.
Стены предварительно тщательно выравнивают и отделывают венецианской штукатуркой, которая имитирует мрамор, камнем или же керамикой. Чтобы спальни в классическом стиле выглядели более изысканно, следует некоторые участки стен декорировать росписью. Можно добавить элемент ампира на стену – барельефную колонну с портиком. В некоторых случаях, для экономии денежных средств, стены отделывают обоями. Рисунок должен быть аккуратным, последовательным, можно с цветочной тематикой. Цветовая гамма должна быть мягкой. Чтобы отделка стен выглядела роскошнее, применяют рисунок, украшенный позолотой или платиной. Если обои имеют рисунок с насыщенными мелкими деталями, то его лучше разбавить. Например, можно выделить стену или участок стены, окрасить ее в один цвет и окантовать лепниной.
Чаще всего в качестве напольного покрытия выбирают паркет. Желательно, чтобы он был выполнен из ценных пород дерева. Естественный цвет напольного покрытия хорошо гармонизирует с общей цветовой гаммой. Лучше всего подойдет рисунок геометрических фигур или же растительная тематика.
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Потолок можно оформить в традиционном варианте – однотонное окрашивание в белый цвет, его дополнительно декорируют узорной лепниной или фреской. Также для потолка дизайнеры используют такие цвета, как бежевый, светло-зеленый или бирюзовый. Иногда добавляют карнизы, лепные виньетки и бордюры. Если вы хотите придать потолку роскошный вид, то используйте узорную роспись, сюжетные фрески.
Дизайн спальни в этом стиле невозможен без использования текстильных элементов. Лучше всего использовать дорогие и роскошные ткани, например, атлас, шелк, бархат, вискоза. Обязательно должны присутствовать шторы сложной конструкции, богато украшенные, с декоративной бахромой, шнурами, подхватами, кистями. Для раздвижных тяжелых штор нужна плотная ткань, не пропускающая свет, для легких штор подойдет прозрачная и тоненькая тюль. Для изготовления покрывала для кровати, декоративных подушек нужны блестящие ткани с узорами, такие как бархат, парча, атлас.
Традиционно спальни оснащаются гарнитуром, то есть полным комплектом мебели, выполненном в одном стиле. Нельзя использовать разносортные предметы мебели. Кровать в спальне классического стиля занимает одно из главных мест. Она должна быть удобной, просторной, обязательно наличие мягкого, высокого, декорированного изголовья, нередко дополняющегося балдахином, позолотой, бронзовыми элементами, полудрагоценными камнями. Для ее изготовления используют редкие породы дерева. Кровать задает стиль и форму всем остальным элементам данного интерьера, она привносит главный эффект роскоши. Ни в коем случае нельзя вместо нее использовать диван или софу.
Шкаф должен иметь классические распашные двери. Для поддержания общего стиля нужны прикроватные тумбочки, которые симметрично расставляют у кровати. Необходим также комод или трюмо, основной функцией которого является не только хранение вещей, но и использование в качестве подставки для аксессуаров, фотографий, ваз и статуэток. У туалетного столика должно быть большое зеркало. У кровати нередко можно встретить пуфики. Важно, чтобы их материал обивки обязательно совпадал с материалом декоративных подушек или покрывала. Если спальни в классическом стиле имеют большую площадь, то можно выделить зону релаксации, где размещают журнальный стол, торшер, кресло.
Так как создание классического стиля обходится достаточно дорого, дизайнер часто прибегают к современной классике, которая значительно проще и дешевле. Она отличается тем, что нет блеска, излишнего шика, все поверхности упрощены, мало используется золочение и серебро, нет росписи и декоративной штукатурки, вместо паркета используется ламинат. Декор стен выполняется минимально, но мебель нужна насыщенно декорированная, яркая. Или же выбирается богатая отделка стен и скромная мебель.
Таким образом, спальни в классическом стиле являются бесспорно выигрышным вариантом интерьера. При его создании важно соблюдать все правила классики. Лучше всего этот стиль смотрится в большой спальне, так как в таком случае можно воплотить все задумки и идеи. Если финансы не позволяют создать такой интерьер, то можно обратиться к современной классике, которая по своему наполнению ничуть не хуже традиционного классицизма.