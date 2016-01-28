Достаточно ли вы отважны для черной кухни?

Выбирая цвет будущей кухни, многие из нас долго взвешивают все за и против каждого понравившегося оттенка. Какие-то цвета слишком скучные, другие – наоборот, вызывающие, а третьи встречаются на других кухнях так часто, что видеть их у себя дома просто нет ни малейшего желания.

Если вы ищете по-настоящему необычное решение для оформления кухонного гарнитура, присмотритесь к черному цвету. Он лишь на первый взгляд кажется мрачным и угрюмым. При грамотном подходе и помощи квалифицированных дизайнеров интерьера черная кухня определенно станет изюминкой любого дома и настоящей гордостью его хозяев.

Далее мы подробно расскажем о главных элементах черных кухонь и наглядно продемонстрируем удачные примеры подобного подхода в дизайне.