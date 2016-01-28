Достаточно ли вы отважны для черной кухни?

Выбирая цвет будущей кухни, многие из нас долго взвешивают все
за и
против каждого понравившегося оттенка. Какие-то цвета слишком скучные, другие – наоборот, вызывающие, а третьи встречаются на других кухнях так часто, что видеть их у себя дома просто нет ни малейшего желания.
Если вы ищете по-настоящему необычное решение для оформления кухонного гарнитура, присмотритесь к черному цвету. Он лишь на первый взгляд кажется мрачным и угрюмым. При грамотном подходе и помощи квалифицированных дизайнеров интерьера черная кухня определенно станет изюминкой любого дома и настоящей гордостью его хозяев.
Далее мы подробно расскажем о главных элементах черных кухонь и наглядно продемонстрируем удачные примеры подобного подхода в дизайне.
Для создания уникального стиля на черной кухне рекомендуем использовать столешницу аналогичного оттенка. Только взгляните, как это потрясающе выглядит на фото!
Такой подход одинаково подойдет и для классических интерьеров, и для кухонь в современном оформлении. Черная столешница делает дизайн гарнитура целостным и невероятно гармоничным. Такое решение подчеркнет статус хозяев и их безупречный вкус.
Если столь необычная идея кажется вам слишком смелой, можно выбирать столешницы других цветов. С черной кухней отлично смотрятся мраморные, белые и бежевые варианты.
Кухня с черными шкафами выглядит всегда солидно и дорого. Даже если мебель будет сконструирована совсем просто, она поразит окружающих своим необычным цветом. Кроме всего прочего, шкафы названного оттенка смотрятся в интерьере очень компактно и лаконично.
Взгляните на представленное фото. Несмотря на то, что кухонный гарнитур расположен вдоль двух стен, визуально он воспринимается достаточно легко. Такая мебель не скрадывает пространство, скорее даже наоборот – оно становится зрительно просторнее.
Для того, чтобы черные шкафы были стильными и не выходили из моды, подберите к ним красивую фурнитуру. Также рекомендуем некоторые фасады сделать стеклянными, чтобы немного разбавить стилистику кухни.
Подбирая технику для кухни в черных тонах, не спешите покупать аналогичный оттенок. Нынешний ассортимент позволяет выбрать и другие варианты, которые будут смотреться в интерьере не менее гармонично.
На фото плита и духовка подобраны точно в тон столешницы, а не гарнитура. Сделав ставку на игру контрастных цветов, хозяева не ошиблись, получив изумительный результат. Классическая черно-белая гамма выглядит очень современно и стильно.
Если же вам по душе темная палитра техники, то пуст она будет с каким-либо декором. К примеру, на черных плитах встречается отделка серебристого цвета, которая подчеркивает черное основание, не давая технике слиться с гарнитуром.
С уверенность можно сказать, что для черной кухни противопоказана темная отделка стен и пола. Помещение, полностью состоящее из элементов черного цвета, будет мрачным и угнетающим.
Для кухонь подобной стилистики идеально подойдет светлое напольное покрытие со сверкающим глянцем. Такой тип поверхности свойственный для глазурованной плитки, наливного пола и некоторых видов камня (например, натурального мрамора). Первые два варианта более доступные, а вот каменный пол может быть довольно дорогим. Но для стильной черной кухни можно позволить себе столь презентабельное покрытие.
Что касается стен, то здесь все зависит от особенностей дизайна и освещения в комнате. Если кухня имеет достаточное количество естественного света, как показано на фото, то одна из ее стен может быть выполнена в темной гамме. В данном случае, это центральная стена, смежная с гарнитуром. Благодаря наличию на ней эффектного декора, она не делает кухню слишком темной, а, наоборот, оттеняет светлые предметы в интерьере.
Когда на вашей кухне уже установлен гарнитур и дело дошло до покупки более мелкой мебели, самое время изучить все ее новинки и особенности.
Ни одна кухня не обходится без стульев. И если стол еще можно заменить новомодной барной стойкой, то мебель для сидения заменить нечем. Какие бывают стулья и как их правильно подобрать?
Первое – продумайте цвет. Он может либо соответствовать основной палитре помещения, либо быть контрастным к ней. Последний вариант красочно иллюстрирует приведенное фото. На нем красные табуреты выступают яркими акцентными точками в интерьере комнаты, оттеняя черную кухню и белый пол.
Второе – определите необходимое количество стульев на кухне. Оно зависит от состава семьи и степени вашего гостеприимства. В идеале, каждому, кто проживает в квартире, должен достаться персональный стул. Также не помешает прикупить несколько запасных единиц для гостей.
Какой бы красивый гарнитур вы не подобрали для собственной кухни, по-настоящему уникальным ее дизайн сделают эффектные украшения.
В качестве декора можно использовать различные предметы. Самые распространенные варианты – картины, постеры, фотокарточки в стильных рамках, дизайнерские часы или светильники.
На фото представлена еще одна идея для украшения кухни. Уникальное изображение расположено на всей поверхности центральной стены, свободной от шкафчиков и вытяжки. Восточная стилистика выбранного тату гармонирует со статуей, установленной на полу. Приглушенная подсветка дополняет необычный дизайн черной кухни, делая ее неповторимой и стильной.