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Достаточно ли вы отважны для черной кухни?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Showroom Alberto Aguilera, Cocinas Rio Cocinas Rio Кухня в стиле минимализм
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Выбирая цвет будущей кухни, многие из нас долго взвешивают все за и против каждого понравившегося оттенка. Какие-то цвета слишком скучные, другие – наоборот, вызывающие, а третьи встречаются на других кухнях так часто, что видеть их у себя дома просто нет ни малейшего желания. 

Если вы ищете по-настоящему необычное решение для оформления кухонного гарнитура, присмотритесь к черному цвету. Он лишь на первый взгляд кажется мрачным и угрюмым. При грамотном подходе и помощи квалифицированных дизайнеров интерьера черная кухня определенно станет изюминкой любого дома и настоящей гордостью его хозяев.

Далее мы подробно расскажем о главных элементах черных кухонь и наглядно продемонстрируем удачные примеры подобного подхода в дизайне. 

Столешницы

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Кухня в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Для создания уникального стиля на черной кухне рекомендуем использовать столешницу аналогичного оттенка. Только взгляните, как это потрясающе выглядит на фото! 

Такой подход одинаково подойдет и для классических интерьеров, и для кухонь в современном оформлении. Черная столешница делает дизайн гарнитура целостным и невероятно гармоничным. Такое решение подчеркнет статус хозяев и их безупречный вкус.

Если столь необычная идея кажется вам слишком смелой, можно выбирать столешницы других цветов. С черной кухней отлично смотрятся мраморные, белые и бежевые варианты. 

Шкаф

Квартира с террасой «Черное золото», Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Кухня в классическом стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Квартира с террасой «Черное золото»

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Кухня с черными шкафами выглядит всегда солидно и дорого. Даже если мебель будет сконструирована совсем просто, она поразит окружающих своим необычным цветом. Кроме всего прочего, шкафы названного оттенка смотрятся в интерьере очень компактно и лаконично.

Взгляните на представленное фото. Несмотря на то, что кухонный гарнитур расположен вдоль двух стен, визуально он воспринимается достаточно легко. Такая мебель не скрадывает пространство, скорее даже наоборот – оно становится зрительно просторнее. 

Для того, чтобы черные шкафы были стильными и не выходили из моды, подберите к ним красивую фурнитуру. Также рекомендуем некоторые фасады сделать стеклянными, чтобы немного разбавить стилистику кухни. 

Плита

Дизайн-проект квартиры, Artstyle Artstyle Кухня в классическом стиле
Artstyle

Дизайн-проект квартиры

Artstyle
Artstyle
Artstyle

Подбирая технику для кухни в черных тонах, не спешите покупать аналогичный оттенок. Нынешний ассортимент позволяет выбрать и другие варианты, которые будут смотреться в интерьере не менее гармонично.

На фото плита и духовка подобраны точно в тон столешницы, а не гарнитура. Сделав ставку на игру контрастных цветов, хозяева не ошиблись, получив изумительный результат. Классическая черно-белая гамма выглядит очень современно и стильно.

Если же вам по душе темная палитра техники, то пуст она будет с каким-либо декором. К примеру, на черных плитах встречается отделка серебристого цвета, которая подчеркивает черное основание, не давая технике слиться с гарнитуром.

Пол и стены

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С уверенность можно сказать, что для черной кухни противопоказана темная отделка стен и пола. Помещение, полностью состоящее из элементов черного цвета, будет мрачным и угнетающим.

Для кухонь подобной стилистики идеально подойдет светлое напольное покрытие со сверкающим глянцем. Такой тип поверхности свойственный для глазурованной плитки, наливного пола и некоторых видов камня (например, натурального мрамора). Первые два варианта более доступные, а вот каменный пол может быть довольно дорогим. Но для стильной черной кухни можно позволить себе столь презентабельное покрытие.

Что касается стен, то здесь все зависит от особенностей дизайна и освещения в комнате. Если кухня имеет достаточное количество естественного света, как показано на фото, то одна из ее стен может быть выполнена в темной гамме. В данном случае, это центральная стена, смежная с гарнитуром. Благодаря наличию на ней эффектного декора, она не делает кухню слишком темной, а, наоборот, оттеняет светлые предметы в интерьере.

Кухонные стулья

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Кухня в стиле модерн
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

Когда на вашей кухне уже установлен гарнитур и дело дошло до покупки более мелкой мебели, самое время изучить все ее новинки и особенности. 

Ни одна кухня не обходится без стульев. И если стол еще можно заменить новомодной барной стойкой, то мебель для сидения заменить нечем. Какие бывают стулья и как их правильно подобрать? 

Первое – продумайте цвет. Он может либо соответствовать основной палитре помещения, либо быть контрастным к ней. Последний вариант красочно иллюстрирует приведенное фото. На нем красные табуреты выступают яркими акцентными точками в интерьере комнаты, оттеняя черную кухню и белый пол. 

Второе – определите необходимое количество стульев на кухне. Оно зависит от состава семьи и степени вашего гостеприимства. В идеале, каждому, кто проживает в квартире, должен достаться персональный стул. Также не помешает прикупить несколько запасных единиц для гостей. 

Украшения

Showroom Alberto Aguilera, Cocinas Rio Cocinas Rio Кухня в стиле минимализм
Cocinas Rio

Cocinas Rio
Cocinas Rio
Cocinas Rio

Какой бы красивый гарнитур вы не подобрали для собственной кухни, по-настоящему уникальным ее дизайн сделают эффектные украшения.

В качестве декора можно использовать различные предметы. Самые распространенные варианты – картины, постеры, фотокарточки в стильных рамках, дизайнерские часы или светильники.

На фото представлена еще одна идея для украшения кухни. Уникальное изображение расположено на всей поверхности центральной стены, свободной от шкафчиков и вытяжки. Восточная стилистика выбранного тату гармонирует со статуей, установленной на полу. Приглушенная подсветка дополняет необычный дизайн черной кухни, делая ее неповторимой и стильной.

До и После: Редизайн маленькой кухни
А вам понравилась кухня черного цвета? Почему?

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