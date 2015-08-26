Цвета в прихожей

Прихожая — это лицо вашего дома. Эта фраза знакома всем, но многие больше внимания уделяют формированию интерьера других комнат: спальни, кухни, ванной. Наверняка все дело в том, что, по сути, прихожая — проходная комната, где задерживаются всего на несколько минут. Но ведь именно это помещение в первую очередь видят ваши гости, да и вы сами. Получается, что от оформления прихожей зависит настроение всей квартиры!
Главный «говорящий» компонент пространства — это цвет. Он выбирается в зависимости от многих факторов — величины помещения, его освещенности, предполагаемого стиля обстановки, характера хозяев и той идеи, которую, в общем-то, будет нести. Правила колористического решения прихожей не особенно-то отличаются от общих правил оформления интерьеров.
Любителей классики всегда будут радовать классические пастельные цвета. Особенно, бежевый или терракотовый. Они вечно элегантны и никак не противоречат прозаичному предназначению прихожей, которая обычно требует гораздо большего внимания во время уборки, чем остальные помещения дома.
Слоновая кость, кремовые тона могут быть выполнены как в однотонном стиле, так и украшены с помощью узоров, фактуры. Такой вариант подойдет для классического интерьера, монохромность стен позволит подчеркнуть красоту мебели и декора.
Поклонникам классического стиля также адресован серый самых разнообразных оттенков — от серебристо-металлического до дымчатого с переливами. Впрочем, серый столь универсален, что будет хорош в сочетании с любым другим цветом — для большего оживления.
Нейтральные цвета можно успешно сочетать с любыми понравившимися, главное, чтобы в одном помещении не было более трех цветов, иначе будет слишком пестро. Если же хочется выбрать близкие друг к другу цвета и их оттенки, то можно использовать и большее количество.
Любители контраста могут создать прихожую в темных цветах. Это удобно, красиво и всегда актуально. Но не торопитесь
драпировать помещение в черный цвет. Выберете элегантный цвет венге, например.
Что это за цвет? Вообще, венге – это тропическое дерево, которое произрастает в Африке. Цвет его древесины не имеет какого-то определенного тона, она может быть как очень темной, почти черной, так и золотисто-коричневой. Венге ценится именно за свою изысканную фактуру, высокопрочность и устойчивость к повышенным нагрузкам.
Позволить себе подобную роскошь в состоянии не каждый желающий, но почти любой может насладиться шикарной текстурой этой древесины, приобретя мебель, например, из ясеня с покрытием под венге. Для прихожей цвет венге – один из лучших. Он сразу привнесет в дом колорит и продемонстрирует ваш отменный вкус, отлично сделает
лицо квартиры.
Белая или очень светлая прихожая – удобно ли это? Не сомневайтесь, белый цвет в прихожей – это шикарно. Он не только покажет ваш хороший вкус и любовь к классике, но и визуально увеличит пространство. В большинстве квартир площадь прихожей не превышает 4–6 квадратных метров. И чтобы визуально расширить пространство, просто необходимо использовать белый цвет. Забудьте о том, что белый – маркий и непрактичный цвет! Просто подберите правильный и практичный материал отделки, например декоративную штукатурку.
Практичнее использовать белый цвет в комбинации. Например, классика — черно-белое сочетание позволит не только добавить практичности в интерьер, но и создаст оригинальный дизайн. В этом случае черный можно использовать для нижней части стен, а белый — для верхней. Также актуально повторить такое сочетание в предметах мебели и аксессуарах.
Голубые и синие тона не часто встречаются в интерьере прихожей. Но сочетание белого и нежно-голубого в покрытии стен позволит визуально расширить пространство и внесет нотки свежести в интерьер. Бледно-розовый, зеленый, оранжевый или терракотовый цвет и многие другие можно смело использовать для стен прихожей, главное — это правильное сочетание и применение оттенков.
Окончательный выбор цвета и фактуры стен зависит от размера и освещения прихожей, планировки и тематики, функционала и общего стиля интерьера дома. Лучшим вариантом в этой ситуации является проработка дизайн-проектов и визуализация, так вы сможете создать несколько подходящих вариантов дизайна.
Фантазируйте, экспериментируйте и создавайте оригинальный, неповторимый интерьер своего дома.