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Цвета в прихожей

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Ленинская Слобода, Москва, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Прихожая — это лицо вашего дома. Эта фраза знакома всем, но многие больше внимания уделяют формированию интерьера других комнат: спальни, кухни, ванной. Наверняка все дело в том, что, по сути, прихожая — проходная комната, где задерживаются всего на несколько минут. Но ведь именно это помещение в первую очередь видят ваши гости, да и вы сами. Получается, что от оформления прихожей зависит настроение всей квартиры!

Главный «говорящий» компонент пространства — это цвет. Он выбирается в зависимости от многих факторов — величины помещения, его освещенности, предполагаемого стиля обстановки, характера хозяев и той идеи, которую, в общем-то, будет нести. Правила колористического решения прихожей не особенно-то отличаются от общих правил оформления интерьеров.

Классическая гамма

Прихожая homify Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
homify

Прихожая

homify
homify
homify

Любителей классики всегда будут радовать классические пастельные цвета. Особенно, бежевый или терракотовый. Они вечно элегантны и никак не противоречат прозаичному предназначению прихожей, которая обычно требует гораздо большего внимания во время уборки, чем остальные помещения дома.

Слоновая кость, кремовые тона могут быть выполнены как в однотонном стиле, так и украшены с помощью узоров, фактуры. Такой вариант подойдет для классического интерьера, монохромность стен позволит подчеркнуть красоту мебели и декора.

Спокойный серый

Ленинская Слобода, Москва, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Massimos | cтудия дизайна интерьера

Ленинская Слобода, Москва

Massimos | cтудия дизайна интерьера
Massimos | cтудия дизайна интерьера
Massimos | cтудия дизайна интерьера

Поклонникам классического стиля также адресован серый самых разнообразных оттенков — от серебристо-металлического до дымчатого с переливами. Впрочем, серый столь универсален, что будет хорош в сочетании с любым другим цветом — для большего оживления.
Нейтральные цвета можно успешно сочетать с любыми понравившимися, главное, чтобы в одном помещении не было более трех цветов, иначе будет слишком пестро. Если же хочется выбрать близкие друг к другу цвета и их оттенки, то можно использовать и большее количество.

Элегантность венге

Просетлённый ар-деко ММ-design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
ММ-design

Просетлённый ар-деко

ММ-design
ММ-design
ММ-design

Любители контраста могут создать прихожую в темных цветах. Это удобно, красиво и всегда актуально. Но не торопитесь драпировать помещение в черный цвет. Выберете элегантный цвет венге, например.

Что это за цвет? Вообще, венге – это тропическое дерево, которое произрастает в Африке. Цвет его древесины не имеет какого-то определенного тона, она может быть как очень темной, почти черной, так и золотисто-коричневой. Венге ценится именно за свою изысканную фактуру, высокопрочность и устойчивость к повышенным нагрузкам.

Позволить себе подобную роскошь в состоянии не каждый желающий, но почти любой может насладиться шикарной текстурой этой древесины, приобретя мебель, например, из ясеня с покрытием под венге. Для прихожей цвет венге – один из лучших. Он сразу привнесет в дом колорит и продемонстрирует ваш отменный вкус, отлично сделает лицо квартиры.

Белый

Квартира 120м2 в г. Казань, PlatFORM PlatFORM Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
PlatFORM

Квартира 120м2 в г. Казань

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Белая или очень светлая прихожая – удобно ли это? Не сомневайтесь, белый цвет в прихожей – это шикарно. Он не только покажет ваш хороший вкус и любовь к классике, но и визуально увеличит пространство. В большинстве квартир площадь прихожей не превышает 4–6 квадратных метров. И чтобы визуально расширить пространство, просто необходимо использовать белый цвет. Забудьте о том, что белый – маркий и непрактичный цвет! Просто подберите правильный и практичный материал отделки, например декоративную штукатурку.

Практичнее использовать белый цвет в комбинации. Например, классика — черно-белое сочетание позволит не только добавить практичности в интерьер, но и создаст оригинальный дизайн. В этом случае черный можно использовать для нижней части стен, а белый — для верхней. Также актуально повторить такое сочетание в предметах мебели и аксессуарах.

Добавьте цвета

Дизайн проект квартиры в стиле эклектика, Альбина Романова Альбина Романова Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Альбина Романова

Дизайн проект квартиры в стиле эклектика

Альбина Романова
Альбина Романова
Альбина Романова

Голубые и синие тона не часто встречаются в интерьере прихожей. Но сочетание белого и нежно-голубого в покрытии стен позволит визуально расширить пространство и внесет нотки свежести в интерьер. Бледно-розовый, зеленый, оранжевый или терракотовый цвет и многие другие можно смело использовать для стен прихожей, главное — это правильное сочетание и применение оттенков.

Окончательный выбор цвета и фактуры стен зависит от размера и освещения прихожей, планировки и тематики, функционала и общего стиля интерьера дома. Лучшим вариантом в этой ситуации является проработка дизайн-проектов и визуализация, так вы сможете создать несколько подходящих вариантов дизайна.

Фантазируйте, экспериментируйте и создавайте оригинальный, неповторимый интерьер своего дома.

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А какой цвет для прихожей выберете вы?

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