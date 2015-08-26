Цвета в прихожей

Прихожая — это лицо вашего дома. Эта фраза знакома всем, но многие больше внимания уделяют формированию интерьера других комнат: спальни, кухни, ванной. Наверняка все дело в том, что, по сути, прихожая — проходная комната, где задерживаются всего на несколько минут. Но ведь именно это помещение в первую очередь видят ваши гости, да и вы сами. Получается, что от оформления прихожей зависит настроение всей квартиры!

Главный «говорящий» компонент пространства — это цвет. Он выбирается в зависимости от многих факторов — величины помещения, его освещенности, предполагаемого стиля обстановки, характера хозяев и той идеи, которую, в общем-то, будет нести. Правила колористического решения прихожей не особенно-то отличаются от общих правил оформления интерьеров.