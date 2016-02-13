Наведите порядок в доме молниеносно быстро

С каждым из нас хотя бы раз в жизни случалась ситуация, когда нужно было срочно навести порядок в доме. И не просто срочно – а молниеносно быстро , когда счет идет на минуты.

Неожиданно приехали гости или досрочно вернулись из отпуска родители – ситуаций может быть великое множество. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют хитрые приемы, позволяющие сделать квартиру аккуратной и опрятной довольно быстро.