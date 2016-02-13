Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Наведите порядок в доме молниеносно быстро

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Фьюжн Парк , Бюро 19.23 Бюро 19.23 Гостиные в эклектичном стиле
Loading admin actions …

С каждым из нас хотя бы раз в жизни случалась ситуация, когда нужно было срочно навести порядок в доме. И не просто срочно – а молниеносно быстро , когда счет идет на минуты. 

Неожиданно приехали гости или досрочно вернулись из отпуска родители – ситуаций может быть великое множество. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют хитрые приемы, позволяющие сделать квартиру аккуратной и опрятной довольно быстро.

Очищайте зеркала

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Ванная комната в стиле минимализм
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Состояние зеркальных поверхностей – показатель чистоты квартиры в целом. Если уделить очистке зеркал несколько минут, можно создать приятное впечатление у всех, кто попадает в ваше жилище.

В первую очередь следует привести в порядок зеркало при входе в квартиру, а также в ванной комнате. Надоедливый известковый налет, пыль и прочие загрязнения моментально бросаются в глаза, ведь людям свойственно смотреться в зеркало везде, где есть такая возможность. 

Если у вас закончилось средство для очищения зеркал – не беда! Смочите обычной водой старую газету и интенсивно вытирайте поверхность. Спустя несколько секунд ваше зеркало засияет, как новое!

Очистите поверхности и мобильные системы

Фьюжн Парк , Бюро 19.23 Бюро 19.23 Гостиные в эклектичном стиле
Бюро 19.23

Фьюжн Парк

Бюро 19.23
Бюро 19.23
Бюро 19.23

Первое, что бросается в глаза каждому, кто попадает в ваш дом – это различные поверхности. Позаботьтесь о том, чтобы они не были завалены множеством предметов и пылью.

Все, что без надобности лежит на столах, полках и комодах, спрячьте подальше. Смахните накопившуюся пыль, а блестящие поверхности натрите полиролем. Особое внимание стоит обратить на устройства, которые открываются, закрываются и выдвигаются. Речь идет о межкомнатных дверях, всевозможных ящиках и конструкциях, которыми могут пользоваться ваши гости. 

Что касается кухни, то здесь стоит очистить грязь с плиты и рабочей поверхности. Если в доме есть лимон – разрежьте его и удалите с помощью сока известковый налет с крана. В ванной комнате очистите сидение туалета, а также смесители.

Спрячьте грязную посуду в духовке

homify Кухня в стиле лофт Дерево
homify

homify
homify
homify

Если на вашей кухне накопилось много грязной посуды, а мыть ее совершенно некогда, остается только один выход – спрятать ее от посторонних глаз. Самое простое решение – использовать для этого духовку.

Дело в том, что духовой шкаф имеет достаточно вместительные габариты, а также довольно часто оснащен затемненным стеклом, которое не выдаст ваш секрет. Если данная техника у вас расположена не на уровне глаз, а ниже – это вообще идеальный вариант. Разместив там немытую посуду, вы не позволите узнать об этом вашим гостям. 

Спрячьте одежду под одеялом

Квартира для аренды, Оксана Мухина Оксана Мухина Гостиные в эклектичном стиле
Оксана Мухина

Квартира для аренды

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Согласитесь – не всегда есть время, чтобы аккуратно складывать одежду в шкаф и содержать комнату в идеальном состоянии. Иногда, особенно во время спешки, мы оставляем отдельные предметы гардероба на кровати или стуле. И как раз в такие дни к вам могут нагрянуть нежданные гости.

Чтобы они не увидели бардак, попробуйте спрятать одежду под одеялом. Это молниеносно сделает комнату аккуратной и чистой. Позаботьтесь только о том, чтобы вещи лежали под одеялом равномерно: возвышение на кровати не должно выдать вашу тайну. 

Избавьтесь от стопок журналов и корреспонденции

Sterling Oak Nest of Tables The Cotswold Company ГостинаяДиваны и журнальные столики
The Cotswold Company

Sterling Oak Nest of Tables

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

Горы журналов, газет и корреспонденции сразу же делают пространство неопрятным и загроможденным. Кроме того, что это выглядит очень неэстетично, такие стопки бумаг покрываются пылью и занимают много места.

Если у вас нет специальной мебели для хранения подобных предметов – смело избавляйтесь от них. Приучите себя не складировать почту на журнальном столике, а разбирать ее сразу же по приходу. Что касается журналов и газет, сдавайте их на переработку по мере прочтения. Это не только принесет вам дополнительный финансовый доход, но и избавит от ненужного хлама в доме. 

Свежие цветы

CHALET MAJADAHONDA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Столовая комната в стиле минимализм Дерево
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Дизайнеры интерьера знают, какое значение могут иметь живые растения в интерьере. Вот почему для создания привлекательного внешнего вида собственного жилища вы можете с уверенностью использовать их.

Красочный букет свежих цветов в красивой вазе молниеносно преобразит ваш дом, наполнив его приятными ароматами. Он привлечет внимание присутствующих, отвлекая их взгляды от нелицеприятных деталей в интерьере. 

Свечи

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Существуют различные способы, чтобы сделать ваш дом более увлекательным и скрыть некоторые недостатки. Один из самых простых и действенных – использовать свечи. 

В сочетании с интересными подсвечниками, они не только помогут создать таинственный полумрак в помещении, но и станут основным акцентом в дизайне. Наблюдая за умиротворенным горением свечи, гости не обратят внимание на то, что вокруг не все идеально. В такой атмосфере все выглядит очень уютным и домашним.

Для особых эстетов существуют ароматизированные свечи, которые могут привнести в ваш дом обилие любимых запахов. Подберите соответствующий аромат – и наслаждайтесь приятными ощущениями от его обволакивающей магии.

Идеи проектов "сделай сам" в новом году
А какие вы знаете методы быстрой уборки в доме?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо