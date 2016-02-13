Наведите порядок в доме молниеносно быстро

С каждым из нас хотя бы раз в жизни случалась ситуация, когда нужно было срочно навести порядок в доме. И не просто срочно – а молниеносно быстро , когда счет идет на минуты.
Неожиданно приехали гости или досрочно вернулись из отпуска родители – ситуаций может быть великое множество. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют хитрые приемы, позволяющие сделать квартиру аккуратной и опрятной довольно быстро.
Состояние зеркальных поверхностей – показатель чистоты квартиры в целом. Если уделить очистке зеркал несколько минут, можно создать приятное впечатление у всех, кто попадает в ваше жилище.
В первую очередь следует привести в порядок зеркало при входе в квартиру, а также в ванной комнате. Надоедливый известковый налет, пыль и прочие загрязнения моментально бросаются в глаза, ведь людям свойственно смотреться в зеркало везде, где есть такая возможность.
Если у вас закончилось средство для очищения зеркал – не беда! Смочите обычной водой старую газету и интенсивно вытирайте поверхность. Спустя несколько секунд ваше зеркало засияет, как новое!
Первое, что бросается в глаза каждому, кто попадает в ваш дом – это различные поверхности. Позаботьтесь о том, чтобы они не были завалены множеством предметов и пылью.
Все, что без надобности лежит на столах, полках и комодах, спрячьте подальше. Смахните накопившуюся пыль, а блестящие поверхности натрите полиролем. Особое внимание стоит обратить на устройства, которые открываются, закрываются и выдвигаются. Речь идет о межкомнатных дверях, всевозможных ящиках и конструкциях, которыми могут пользоваться ваши гости.
Что касается кухни, то здесь стоит очистить грязь с плиты и рабочей поверхности. Если в доме есть лимон – разрежьте его и удалите с помощью сока известковый налет с крана. В ванной комнате очистите сидение туалета, а также смесители.
Если на вашей кухне накопилось много грязной посуды, а мыть ее совершенно некогда, остается только один выход – спрятать ее от посторонних глаз. Самое простое решение – использовать для этого духовку.
Дело в том, что духовой шкаф имеет достаточно вместительные габариты, а также довольно часто оснащен затемненным стеклом, которое не выдаст ваш секрет. Если данная техника у вас расположена не на уровне глаз, а ниже – это вообще идеальный вариант. Разместив там немытую посуду, вы не позволите узнать об этом вашим гостям.
Согласитесь – не всегда есть время, чтобы аккуратно складывать одежду в шкаф и содержать комнату в идеальном состоянии. Иногда, особенно во время спешки, мы оставляем отдельные предметы гардероба на кровати или стуле. И как раз в такие дни к вам могут нагрянуть нежданные гости.
Чтобы они не увидели бардак, попробуйте спрятать одежду под одеялом. Это молниеносно сделает комнату аккуратной и чистой. Позаботьтесь только о том, чтобы вещи лежали под одеялом равномерно: возвышение на кровати не должно выдать вашу тайну.
Горы журналов, газет и корреспонденции сразу же делают пространство неопрятным и загроможденным. Кроме того, что это выглядит очень неэстетично, такие стопки бумаг покрываются пылью и занимают много места.
Если у вас нет специальной мебели для хранения подобных предметов – смело избавляйтесь от них. Приучите себя не складировать почту на журнальном столике, а разбирать ее сразу же по приходу. Что касается журналов и газет, сдавайте их на переработку по мере прочтения. Это не только принесет вам дополнительный финансовый доход, но и избавит от ненужного хлама в доме.
Дизайнеры интерьера знают, какое значение могут иметь живые растения в интерьере. Вот почему для создания привлекательного внешнего вида собственного жилища вы можете с уверенностью использовать их.
Красочный букет свежих цветов в красивой вазе молниеносно преобразит ваш дом, наполнив его приятными ароматами. Он привлечет внимание присутствующих, отвлекая их взгляды от нелицеприятных деталей в интерьере.
Существуют различные способы, чтобы сделать ваш дом более увлекательным и скрыть некоторые недостатки. Один из самых простых и действенных – использовать свечи.
В сочетании с интересными подсвечниками, они не только помогут создать таинственный полумрак в помещении, но и станут основным акцентом в дизайне. Наблюдая за умиротворенным горением свечи, гости не обратят внимание на то, что вокруг не все идеально. В такой атмосфере все выглядит очень уютным и домашним.
Для особых эстетов существуют ароматизированные свечи, которые могут привнести в ваш дом обилие любимых запахов. Подберите соответствующий аромат – и наслаждайтесь приятными ощущениями от его обволакивающей магии.