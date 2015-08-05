Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Спальня в готическом стиле

homify_ homify_
Квартира на Каменоостровском, GEDUEV ARCH BUREAU GEDUEV ARCH BUREAU Спальня в классическом стиле
Loading admin actions …

Возможно, кому-то из вас он покажется просто жутким, а кому-то – верхом изысканного вкуса. готикой чаще ассоциируют черный цвет, поэтому почти все спальни выполнены в черной базовой цветовой гамме. Готический дизайн интерьера обычно отличается насыщенными цветами, такими как темно-красный или фиолетовый в помещении с низкой интенсивностью освещения. Мебель в готическом дизайне спальни, как правило, должна быть тяжелой,из темного дерева,а декор драматичным. 

Вопреки сложившемуся мнению, готический дизайн спальни может быть даже очаровательным и расслабляющим, если Вы знаете, как правильно украсить его.

Создание готического стиля в спальне

The House in Wonderland, udesign udesign Спальня в классическом стиле
udesign

The House in Wonderland

udesign
udesign
udesign

В наше время готический интерьер, скорее, стилизован под истинную готику, которая требует дорогих натуральных материалов и больших площадей. С возникновением новых технологий появляется возможность значительно удешевить готический интерьер, используя материалы, имитирующие натуральное дерево, фарфор, слоновую кость. Создать готический стиль в интерьере спальни можно даже используя только некоторые характерные для него детали – кованые элементы на мебели, камин и дверные проемы, декорированные диким камнем, фарфоровые статуэтки, подсвечники и т.д.

Кровать в спальне в готическом стиле

Спальня в загородном доме в подмосковье, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Спальня в классическом стиле
Гурьянова Наталья

Спальня в загородном доме в подмосковье

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Кровать в готическом дизайне спальни должна быть массивной и предпочтительно выполнена из темного дерева. Прикроватный тумбочки могут быть выполнены из такого же материала и быть вровень с кроватью. Создателю данного проекта удалось совместить классический и готический стили, сделав интерьер спальни роскошным и мистическим благодаря применению элементов декора.

Элементы готического стиля

Загородный дом в коттеджном поселке «Красная горка» - 235 м² , Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Спальня в классическом стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Загородный дом в коттеджном поселке «Красная горка» – 235 м²

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Чтобы готический стиль в современном интерьере выглядел убедительно, потребуются солидные пространства и немалый бюджет. Стулья с высокими спинками или табуреты, расписные и окованные лари, массивные шкафы из неокрашенного дерева  — основной набор готической мебели. 

Элементы декора в спальне в готическом стиле

Квартира на Каменоостровском, GEDUEV ARCH BUREAU GEDUEV ARCH BUREAU Спальня в классическом стиле
GEDUEV ARCH BUREAU

Квартира на Каменоостровском

GEDUEV ARCH BUREAU
GEDUEV ARCH BUREAU
GEDUEV ARCH BUREAU

Люстры с коваными карнизами, на низких подвесах и с витражными вставками, торшеры, стилизованные под напольные шандельеры (подсвечники) создадут «средневековую» атмосферу. Ручки и накладки из бронзы или латуни придадут «замковый» вид дверным полотнищам. Почерпнуть дополнительные идеи для обустройства спальни Вы можете в следующей статье.

До и После: Маленький бюджет - большие перемены
А  как вы относитесь к интерьеру в готическом стиле?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо