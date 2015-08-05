Спальня в готическом стиле

Возможно, кому-то из вас он покажется просто жутким, а кому-то – верхом изысканного вкуса. готикой чаще ассоциируют черный цвет, поэтому почти все спальни выполнены в черной базовой цветовой гамме. Готический дизайн интерьера обычно отличается насыщенными цветами, такими как темно-красный или фиолетовый в помещении с низкой интенсивностью освещения. Мебель в готическом дизайне спальни, как правило, должна быть тяжелой,из темного дерева,а декор драматичным.
Вопреки сложившемуся мнению, готический дизайн спальни может быть даже очаровательным и расслабляющим, если Вы знаете, как правильно украсить его.
В наше время готический интерьер, скорее, стилизован под истинную готику, которая требует дорогих натуральных материалов и больших площадей. С возникновением новых технологий появляется возможность значительно удешевить готический интерьер, используя материалы, имитирующие натуральное дерево, фарфор, слоновую кость. Создать готический стиль в интерьере спальни можно даже используя только некоторые характерные для него детали – кованые элементы на мебели, камин и дверные проемы, декорированные диким камнем, фарфоровые статуэтки, подсвечники и т.д.
Кровать в готическом дизайне спальни должна быть массивной и предпочтительно выполнена из темного дерева. Прикроватный тумбочки могут быть выполнены из такого же материала и быть вровень с кроватью. Создателю данного проекта удалось совместить классический и готический стили, сделав интерьер спальни роскошным и мистическим благодаря применению элементов декора.
Чтобы готический стиль в современном интерьере выглядел убедительно, потребуются солидные пространства и немалый бюджет. Стулья с высокими спинками или табуреты, расписные и окованные лари, массивные шкафы из неокрашенного дерева — основной набор готической мебели.
Люстры с коваными карнизами, на низких подвесах и с витражными вставками, торшеры, стилизованные под напольные шандельеры (подсвечники) создадут «средневековую» атмосферу. Ручки и накладки из бронзы или латуни придадут «замковый» вид дверным полотнищам. Почерпнуть дополнительные идеи для обустройства спальни Вы можете в следующей статье.