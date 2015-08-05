Спальня в готическом стиле

Возможно, кому-то из вас он покажется просто жутким, а кому-то – верхом изысканного вкуса. готикой чаще ассоциируют черный цвет, поэтому почти все спальни выполнены в черной базовой цветовой гамме. Готический дизайн интерьера обычно отличается насыщенными цветами, такими как темно-красный или фиолетовый в помещении с низкой интенсивностью освещения. Мебель в готическом дизайне спальни, как правило, должна быть тяжелой,из темного дерева,а декор драматичным.

Вопреки сложившемуся мнению, готический дизайн спальни может быть даже очаровательным и расслабляющим, если Вы знаете, как правильно украсить его.