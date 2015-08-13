Футуристическая архитектура — форма архитектуры, появившаяся в начале XX века в Италии. Течение является частью футуризма, художественного направления, основанного поэтом Филиппо Томмазо Маринетти, также написавшего первый манифест футуризма в 1909 году. Движение привлекло к себе высокий интерес не только деятелей литературы. В числе тем футуристов были культ века машин и прославление войны и насилия. Скорость, нерациональность и инстинкты – вот призыв восхваляемый течением. Фрагментарность объемов и линий – некоторые из целей. Эта тенденция оставляет за бортом традиционные стили ради поиска технологии и комфорта, что может быть достигнуто с помощью новых материалов и дизайна. Эффектный и смелые эксперименты ломают монотонность традиционного оформления и предлагают абсолютно новые предметы, которые размещаются на свободных от орнаментов пространствах.
Футуристический интерьер богат на различные стилевые решения, что позволяет нам называть его отчасти эклектичным. Иногда авторам удаётся добиться экстравагантной атмосферы благодаря дополнительному, корректно внедренному в дизайн, стилю (например, футуристичный минимализм). Такой подход позволяет увидеть, насколько органично в интерьере может быть обыграна фактура дерева, деревянных спилов, фотообои, невероятных форм люстры и другие интересные, и не менее стильные детали интерьера. Футуристический интерьер может быть очень уютным и приветливым.
Основное отличие футуристического стиля от других основывается в большей степени на архитектуре помещения. Округленные дверные проемы, стены, асимметричные углы обычно запланированы перед ремонтом. Мебель – это размышление на тему многократных зеркальных отражений, где глянцевый цвет выступает в роли холста для других жизнеутверждающих акцентов.
В футуристических проектах часто встречаются нейтральные цвета и используются яркие акценты, такие как необычные предметы мебели, художественные работы невероятных оттенков. Яркие и светящиеся цвета применяются к предметам, разработанным с учетом принципов эргономики. Однако бывает так, что оригинальные пространственные решения привлекают к себе чрезмерное внимание, в таком случае в оформлении пытаются избежать ярких акцентов.
Яркие цвета, мягкие линии, округлые формы, стекло, металл и кожа способны превратить интерьер в царство современной роскоши и стиля. Дизайнерская мебель и специально подобранные предметы декора имеют необычный вид — кажется, что все они прибыли к нам из будущего.
Мебель в таких интерьерах обычно лаконична, имеет встроенную подсветку, округлые и часто вытянутые формы. Горизонтальные поверхности могут иметь уникальные кривые углы (часто подчеркиваются текстурным металлом или блестящим пластиком), либо вообще быть их лишены. Часто форму мебели повторяет встроенная подсветка. Сияние светодиодных лент создаёт приятное эмоциональное воздействие и футуристический вид. Поскольку будущее является синонимом высоких технологий, то и значительное место в дизайне уделяется именно технике.
Квартира в необычном почти космическом стиле. Базируется на сочетании золотисто-жёлтого оникса и малахита с белым. Кухонный фартук с изображением вспышки на солнце является одним из главенствующих декоративных элементов. Линии мебели и потолка повторяют друг друга – плавные мягкие формы белого удачно подчёркнуты оригинальным освещением.
Пространство воспринимается цельно и органично за счёт дизайнерских окон треугольной формы, в помещении чётко читается геометрия. Оттенки охры, коричневого, белого а также фактура дерева и камня создают тепло и уют.
Футуристичное пространство офисного помещения решено лаконичными приёмами стиля Hi-tech. Глянец, стекло, хромовая фурнитура, встроенное освещение – все элементы способствуют концентрированной работе сотрудников и приятному нахождению клиентов. Дизайнером сделан акцент на декоративном решении плоскости стены геометрическими формами. Цветовая гамма приятна восприятию глаза, освежает и успокаивает.