Футуристический интерьер

Футуристическая архитектура — форма архитектуры, появившаяся в начале XX века в Италии. Течение является частью футуризма, художественного направления, основанного поэтом Филиппо Томмазо Маринетти, также написавшего первый манифест футуризма в 1909 году. Движение привлекло к себе высокий интерес не только деятелей литературы. В числе тем футуристов были культ века машин и прославление войны и насилия. Скорость, нерациональность и инстинкты – вот призыв восхваляемый течением. Фрагментарность объемов и линий – некоторые из целей. Эта тенденция оставляет за бортом традиционные стили ради поиска технологии и комфорта, что может быть достигнуто с помощью новых материалов и дизайна. Эффектный и смелые эксперименты ломают монотонность традиционного оформления и предлагают абсолютно новые предметы, которые размещаются на свободных от орнаментов пространствах.