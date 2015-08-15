Облицовка для ванной комнаты

Отделка ванной комнаты – дело всегда очень индивидуальное. Выбрать вариант отделки ванной комнаты бывает непросто, так как влажные условия этой комнаты заставляют задуматься о соответствующих характеристиках материала. Важными являются и декоративные показатели, ведь ванная не только место для личного пользования, но и пункт частого посещения гостями дома. Поэтому стены в ванной должны быть одновременно долговечными и стильными.
Александрия
Классическим вариантом облицовки ванной комнаты является отделка ее керамической плиткой. Богатый выбор цветовой гаммы, возможность использовать имитацию под различные материалы, многообразие стилей оформления и укладки позволяют создать оригинальную отделку, которая будет длительное время радовать вас внешним видом.
Краска – это традиционный способ отделки ванных помещений, особенно если стены имеют хорошую поверхность и не нуждаются в дополнительной обработке. Для ванной понадобится влагостойкая, жироотталкивающая и устойчивая к загрязнениям краска. Обычно используют краски на основе латекса. Краска стоит недорого и позволяет создавать собственные неповторимые рисунки. Но качество результата обычно зависит от уровня мастерства отделочника. Пред покраской стен скорей всего потребуется дополнительная подготовка стен, и регулярный уход за покрытием после.
Любителям стиля лофт по душе придется соответствующая отделка ванной комнаты. Несмотря на бытующее мнение о негигеничности и неуместности подобных материалов в ванной комнате, создатели данного проекта доказали обратное. Кирпичная кладка обрабатывается специальными спреями, защищающими стены от излишней влаги и возможного образования плесени. В остальном, такая поверхность не требует особого ухода.
Необычное решение – ванная комната, отделанная настоящим деревом. Доски обрабатываются специальным водоотталкивающим составом и антисептиком, ведь дерево предрасположено к гниению. Пожалуй, самое неординарное решение – это линолеум для стен. Такой материал изготавливается только на заказ и требует немало средств. Однако он может прослужить вам очень долго, поскольку является прочным и пластичным материалом.
Классический стиль интерьера ванной комнаты был популярен во все времена. Конечно, приятно очутиться в роскошной, и одновременно строгой, обстановке. Строгие линии, лепнина на потолке, медные, серебряные и позолоченные аксессуары – все это говорит о принадлежности интерьера классическому стилю.
Главное правило для ванной комнаты в классическом стиле – использование дорогих натуральных материалов, или точно имитирующих натуральные. Керамическая плитка, гранит, мрамор, натуральное дерево, медь, серебро, позолота – все это непременные атрибуты. Никаких пластмассовых предметов, например, мебели или экранов для ванной недопустимы. Потолок должен быть отделан штукатуркой, либо быть натяжным с фотопечатью, допускается оформление потолка зеркалами. Получить дополнительную информацию об облицовке ванной комнаты вы можете, перейдя по ссылке.
Использование обоев в качестве настенного покрытия в ванной понравятся тем, кто не любит однообразия. Их можно менять хоть каждый год, создавая каждый раз новый дизайн, новый образ ванной комнаты. Однако в противовес этому возникает аргумент об отсутствии влагоустойчивости данного вида покрытия. Оценив все плюсы и минусы, можно принимать решение о том, стоит ли облицовывать ванную комнату обоями.