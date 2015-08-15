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Облицовка для ванной комнаты

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1-Einfamilienhaus, vollmilch. Das Architekturbüro. vollmilch. Das Architekturbüro. Ванная комната в рустикальном стиле
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Отделка ванной комнаты – дело всегда очень индивидуальное. Выбрать вариант отделки ванной комнаты бывает непросто, так как влажные условия этой комнаты заставляют задуматься о соответствующих характеристиках материала. Важными являются и декоративные показатели, ведь ванная не только место для личного пользования, но и пункт частого посещения гостями дома. Поэтому стены в ванной должны быть одновременно долговечными и стильными.

Облицовка ванной керамической плиткой

Дизайн квартиры в комплексе "Александрия", Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Ванная в стиле лофт
Студия Антона Базалийского

Дизайн квартиры в комплексе Александрия

Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского

Классическим вариантом облицовки ванной комнаты является отделка ее керамической плиткой. Богатый выбор цветовой гаммы, возможность использовать имитацию под различные материалы, многообразие стилей оформления и укладки позволяют создать оригинальную отделку, которая будет длительное время радовать вас внешним видом.

Облицовка ванной комнаты краской

Bathroom, The Wilderness, Wiltshire, Concept Interior Concept Interior Design & Decoration Ltd Ванная в классическом стиле
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bathroom, The Wilderness, Wiltshire, Concept Interior

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

Краска – это традиционный способ отделки ванных помещений, особенно если стены имеют хорошую поверхность и не нуждаются в дополнительной обработке. Для ванной понадобится влагостойкая, жироотталкивающая и устойчивая к загрязнениям  краска. Обычно используют краски на основе латекса. Краска стоит недорого и позволяет создавать собственные неповторимые рисунки. Но качество результата обычно зависит от уровня мастерства отделочника. Пред покраской стен скорей всего потребуется дополнительная подготовка стен, и регулярный уход за покрытием после.

Лофт

Loft- kamienica ul.Jagiellońska Warszawa 100 m2, livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska Ванная в стиле лофт
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska

livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska

Любителям стиля лофт по душе придется соответствующая отделка ванной комнаты. Несмотря на бытующее мнение о негигеничности и неуместности подобных материалов в ванной комнате, создатели данного проекта доказали обратное.  Кирпичная кладка обрабатывается специальными спреями, защищающими стены от излишней влаги и возможного образования плесени. В остальном, такая поверхность не требует особого ухода.

Облицовка ванной комнаты деревом

1-Einfamilienhaus, vollmilch. Das Architekturbüro. vollmilch. Das Architekturbüro. Ванная комната в рустикальном стиле
vollmilch. Das Architekturbüro.

vollmilch. Das Architekturbüro.
vollmilch. Das Architekturbüro.
vollmilch. Das Architekturbüro.

Необычное решение – ванная комната, отделанная настоящим деревом. Доски обрабатываются специальным водоотталкивающим составом и антисептиком, ведь дерево предрасположено к гниению. Пожалуй, самое неординарное решение – это линолеум для стен. Такой материал изготавливается только на заказ и требует немало средств. Однако он может прослужить вам очень долго, поскольку является прочным и пластичным материалом.

Облицовка ванной комнаты в классическом стиле

homify Ванная в классическом стиле Синий барокко
homify

homify
homify
homify

Классический стиль интерьера ванной комнаты был популярен во все времена. Конечно, приятно очутиться в роскошной, и одновременно строгой, обстановке. Строгие линии, лепнина на потолке, медные, серебряные и позолоченные аксессуары – все это говорит о принадлежности интерьера классическому стилю.

Главное правило для ванной комнаты в классическом стиле – использование дорогих натуральных материалов, или точно имитирующих натуральные.  Керамическая плитка, гранит, мрамор, натуральное дерево, медь, серебро, позолота – все это непременные атрибуты. Никаких пластмассовых предметов, например, мебели или экранов для ванной недопустимы. Потолок должен быть отделан штукатуркой, либо быть натяжным с фотопечатью, допускается оформление потолка зеркалами. Получить дополнительную информацию об облицовке ванной комнаты вы можете, перейдя по ссылке.

Декорирование и облицовка ванной комнаты обоями

Guest WC, Your royal design Your royal design Ванная комната в стиле кантри
Your royal design

Guest WC

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Использование обоев в качестве настенного покрытия в ванной понравятся тем, кто не любит однообразия. Их можно менять хоть каждый год, создавая каждый раз новый дизайн, новый образ ванной комнаты. Однако в противовес этому возникает аргумент об отсутствии влагоустойчивости данного вида покрытия. Оценив все плюсы и минусы, можно принимать решение о том, стоит ли облицовывать ванную комнату обоями.

Скандинавский стиль согревает
А какой вид облицовки ванной комнаты предпочли бы вы?

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