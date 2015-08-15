Облицовка для ванной комнаты

Классический стиль интерьера ванной комнаты был популярен во все времена. Конечно, приятно очутиться в роскошной, и одновременно строгой, обстановке. Строгие линии, лепнина на потолке, медные, серебряные и позолоченные аксессуары – все это говорит о принадлежности интерьера классическому стилю.

Главное правило для ванной комнаты в классическом стиле – использование дорогих натуральных материалов, или точно имитирующих натуральные. Керамическая плитка, гранит, мрамор, натуральное дерево, медь, серебро, позолота – все это непременные атрибуты. Никаких пластмассовых предметов, например, мебели или экранов для ванной недопустимы. Потолок должен быть отделан штукатуркой, либо быть натяжным с фотопечатью, допускается оформление потолка зеркалами. Получить дополнительную информацию об облицовке ванной комнаты вы можете, перейдя по ссылке.