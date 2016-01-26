Машина времени: как в 2016 году сделать гостиную в классическом стиле

Гостиная – это место, где хозяева дома, как правило, встречают своих гостей, друзей, родных и близких людей. Именно в этой комнате очень важно создать уютную, дружелюбную, комфортную для других людей атмосферу для откровенных бесед и теплого общения. Незаменимым помощником в осуществлении этой задачи станет диван, соответствующий общему классическому стилю гостиной. Важно помнить, что классика никогда не стареет, но у вас есть два варианта в выборе дивана. Первый – приобрести старый антикварный диван, реставрированный спустя много лет. Такой диван в точности передаст настроение и стиль классики, но является ненадежным в практическом плане, ведь в любом случае это старая мебель, которая имеет свой срок, и даже реставрация не всегда гарантирует стопроцентную износостойкость и долговечность.

Второй – установить новый диван, выполненный современными дизайнерами в классическом стиле. Да, пускай этот диван не будет создан много лет назад руками античного мастера, но все же традиции классики будут выдержаны, ведь стиль уже давно был изучен, а все традиции легко применимы к современной мебели. Такой диван прослужит намного дольше, ведь выполнен будет из новых прочных материалов в соответствии со всеми стандартами. В любом случае помните, что диван должен быть роскошным, эстетично фундаментальным и статусным для создания атмосферы богатства в вашей гостиной.