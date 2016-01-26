Машина времени: как в 2016 году сделать гостиную в классическом стиле

С каждым годом в мире дизайна и оформления интерьера появляются все новые тенденции и стили. Помимо привычных нам стилей, появились неординарные и характерные арт-деко, хайтек, минимализм и техно. Люди непрестанно ищут что-то новое, нестандартное, отличительное и модернизированное, быстро забывая о старых стилях. Но что остается вечным – так это классика. Классический стиль гостиной, в частности, является давно устоявшимся и непоколебимым. Дизайнеры в соответствии с современными тенденциями привносят в этот стиль что-то новое и оригинальное, но базовой в интерьере все равно остается классика. Рассмотрим же основные способы создания и оформления классического стиля гостиной.
Элегантная классика
Классический стиль гостиной предполагает создание максимально аристократичной роскошной и богатой атмосферы в помещении. Комната автоматически должна превращаться в шикарный дворец, королевские хоромы. Аристократизм и роскошь в этом случае достигается в основном с помощью установки соответствующей мебели. Производители на современном рынке предлагают тысячи вариантов изысканной дорогущей мебели, созданной из благородных материалов, оформленной дорогостоящими элементами, украшенной множеством деталей на вес золота. Такая мебель, несомненно, является показателем богатства хозяев дома, но не стоит забывать, что в классическом стиле гостиной должен присутствовать и вкус.
Нужно отличать изысканность от напыщенности, аристократичность от пошлого максимализма, роскошь от безвкусицы. Дорогостоящая современная мебель никогда не заменит антикварную. Классический стиль гостиной – это античные, высокие, благородные традиции, и именно антикварная мебель сможет передать всю атмосферу богатства и изысканности и подчеркнуть тонкий вкус хозяина дома. Антиквар является не менее дорогостоящим, чем современная роскошная мебель, но именно он является характерным показателем выдержанной по всем традициям классики.
Гостиная – это место, где хозяева дома, как правило, встречают своих гостей, друзей, родных и близких людей. Именно в этой комнате очень важно создать уютную, дружелюбную, комфортную для других людей атмосферу для откровенных бесед и теплого общения. Незаменимым помощником в осуществлении этой задачи станет диван, соответствующий общему классическому стилю гостиной. Важно помнить, что классика никогда не стареет, но у вас есть два варианта в выборе дивана. Первый – приобрести старый антикварный диван, реставрированный спустя много лет. Такой диван в точности передаст настроение и стиль классики, но является ненадежным в практическом плане, ведь в любом случае это старая мебель, которая имеет свой срок, и даже реставрация не всегда гарантирует стопроцентную износостойкость и долговечность.
Второй – установить новый диван, выполненный современными дизайнерами в классическом стиле. Да, пускай этот диван не будет создан много лет назад руками античного мастера, но все же традиции классики будут выдержаны, ведь стиль уже давно был изучен, а все традиции легко применимы к современной мебели. Такой диван прослужит намного дольше, ведь выполнен будет из новых прочных материалов в соответствии со всеми стандартами. В любом случае помните, что диван должен быть роскошным, эстетично фундаментальным и статусным для создания атмосферы богатства в вашей гостиной.
Детали декора играют немаловажную роль в создании классического стиля гостиной. Одним из наиважнейших акцентов в такой комнате станет роскошная хрустальная люстра в центре комнаты. Такая люстра должна отличаться дороговизной, воздушностью, объемностью и наличием хрустальных элементов. Хрусталь является неотъемлемой частью при создании классического стиля, ведь именно этот материал отличается природностью, натуральностью и истинной аристократичностью. Хрустальная лампа, как правило, занимает немало места, является броским акцентом в комнате. Такая лампа характеризуется точной симметричностью, хорошо сочетается с белым или красным деревом, золотыми элементами.
Из хрусталя может быть выполнена не только искусная люстра на потолке. Хрустальными элементами могут быть еще и изящные вазы, элитные статуэтки, искрящиеся плафоны и утонченная посуда. Все эти элементы только подчеркнут и акцентируют античные традиции при создании роскошного интерьера. Хрусталь отлично смотрится в сочетании с изысканной лепниной, высокими потолками и дорогой мебелью. Хрусталь использует не только при создании классического стиля, но именно в элегантной классике он более уместный, придает интерьеру некую исключительность и аристократичность.
Классический стиль гостиной априори не может быть создан в маленьком тесном пространстве. В небольшом помещении никак не совместить роскошные диваны, антикварную мебель, объемную хрустальную люстру, картины и дорогие украшения. Нужно помнить, что в первую очередь в гостиной должно быть комфортно и уютно, а теснота давит на человека, негативно влияет на его физическое и психическое состояние. Если уж так получилось, что комната, в которой запланировано создание классического стиля, немного меньше ожидаемого и не соответствует требованиям, если вы понимаете, что после оформления интерьера в комнате станет тесто и неуютно, то и здесь можно найти выход.
Зеркала.
Игры с отражением – универсальное средство визуально увеличить объем комнаты. Сущность таких игр заключается в том, что физически помещение остается таких же габаритов, но воспринимается совершенно по-другому. Это решет сразу две проблемы – экономия пространства и создание желаемого интерьера. Зеркальные игры могут превратить помещение в бесконечную комнату, которая не давит своими границами на посетителей, что необходимо при создании уютной дружелюбной атмосферы в гостиной. К тому же есть возможность несколько раз отразить изысканные хрустальные элементы, шикарную мебель и приумножить всю роскошь комнаты.
При создании совершенного классического стиля гостиной необходимо учитывать даже такие мелочи, как ткань и ее текстура, использованные в интерьере. Первым, наиболее ярким акцентом, выполненным из ткани, являются шторы и гардины. В классическом стиле не подойдут легкие и воздушные шторки. Это должны быть массивные роскошные шторы из тяжелых тканей, плотных, не пропускающих солнечный свет, закрывающих от всего внешнего мира. Чаще всего для создания таких штор используется массивный бархат, плотный жаккард. Такие шторы носят больше эстетичный характер, нежели функциональный, хотя в любой момент могут обеспечить полную изоляцию от вне. Для большего удобства в качестве фона можно использовать легкий полупрозрачный тюль, чтобы придать шторам большей практичности и иметь возможность регулировать интенсивность света.
Касательно текстуры ткани, необходимо подбирать шторы под общий стиль интерьера, чтобы в результате получить гармоничную картинку. Уместны будут изящные узоры, богатая драпировка на шторах. Возможно использование золотых украшений с драгоценными камнями, все, чтобы придать обычной шторе богатый вид.
Избыточная напыщенность, передозировка мелкими элементами декора только навредят общему классическому стилю гостиной. Если вы не можете прочувствовать тонкую грань и вовремя остановиться в оформлении и декорировании, то стоит вообще отказаться от использования картин и орнаментов. Классика предполагает собой строгость и богатство. Излишние принты и узоры только опошляют интерьер, сводят всю идею античности на «нет». Использование орнаментов возможно при лепнине на стенах и потолке, ненавязчивых узоров – на шторах и мебели, но не более, ведь классика всегда должна оставаться изысканной, а не цветастой, утонченной, а не безвкусной.
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