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Угловые ванные

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Дизайн санузла в современном стиле в частном доме по ул.Российской, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Ванная комната в стиле модерн
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Ванна – ключевая часть интерьера любой ванной комнаты. Только в ванне мы можем полностью расслабиться и отдохнуть от суеты и окунуться в особую атмосферу умиротворения. Именно поэтому очень важным является выбор ванны, идеально подходящей вам. Из всего многообразия, представленного на рынке, в последнее время огромной популярностью пользуются угловые ванны, отличающиеся высокой эргономикой и роскошным внешним видом.

Появление угловых ванн стало настоящей революцией в мире сантехнических устройств, которая перевернула привычное представление о том, как должна выглядеть ванна. Угловые ванны хорошо вписываются в любой интерьер, легко устанавливаются и не создают проблем при эксплуатации. Такая модель идеально подойдет тем, кому ванны классических форм кажутся скучными, устаревшими и слишком простыми.

Угловая ванна для всех

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Российская практика строительства домов неизменно связана с чрезвычайнно малой площадью жилого пространства. Редкая квартира может похвастаться огромными размерами ванной, обычно размеры санузлов бывают более чем скромными. Классические прямоугольные ванны «съедают» очень много свободного пространства. Угловая ванна же отличается компактностью и позволяет сэкономить полезную площадь комнаты. Даже небольшой санузел в малогабаритной квартире может стать более просторным.

Угловая ванна в классическом стиле

Веллер Хаус, Stanley Preston Interior Stanley Preston Interior Ванная в классическом стиле
Stanley Preston Interior

Веллер Хаус

Stanley Preston Interior
Stanley Preston Interior
Stanley Preston Interior

Несмотря на то, что угловая ванна является своего рода новшеством в мире сантехнических устройств, ее применение также представляется уместным в классических интерьерах. Мраморная облицовка ванны, использование колонн и подвесного светильника придают комнате утонченность и изысканность.

Угловая ванна в экостиле

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Угловая ванна вписывается в любой интерьер. Необычная идея декорирования ванной комнаты была применена специалистами Post, которые создали ванную в экостиле. Каркас ванной облицован деревом, отдела стен выполнена в виде травяного ковра и каменных плит. Несмотря на кажущуюся грубоватость интерьера, в такой ванной можно отлично расслабиться. Натуральные материалы обеспечат единение  природой и полную гармонию.

Практичность угловых ванн

Квартира-студия для молодой девушки, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Ванная комната в стиле модерн
Гурьянова Наталья

Квартира-студия для молодой девушки

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Благодаря угловой форме их внутренний размер превышает размеры обычной прямоугольной или овальной ванны. Достигается это как раз за счет угла. Литраж угловых ванн соответственно тоже больше, поэтому для быстрого наполнения зачастую используются каскадные встроенные смесители.

Угловая ванна как предмет декора

Дизайн санузла в современном стиле в частном доме по ул.Российской Студия интерьерного дизайна happy.design Ванная комната в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн санузла в современном стиле в частном доме по ул.Российской

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Угловые ванны способны придать ванной комнате индивидуальность благодаря своей необычной форме. Такие ванны не только красивы, но еще и очень удобны и функциональны. Обычно они оборудуются гидромассажем, аэромассажем, системой дезинфекции воды, озонацией, контролем наполняемости, автоматическим сливом и удобной системой управления. Все эти функции превращают прием угловой ванны в настоящее удовольствие. Более подробно с вариантами декорирования ванной вы можете в специальной статье. 

Гринфилд, DecorAndDesign DecorAndDesign Ванная в классическом стиле
DecorAndDesign

Гринфилд

DecorAndDesign
DecorAndDesign
DecorAndDesign
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А как вы относитесь к угловым ваннам?

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