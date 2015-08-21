Угловые ванные

Ванна – ключевая часть интерьера любой ванной комнаты. Только в ванне мы можем полностью расслабиться и отдохнуть от суеты и окунуться в особую атмосферу умиротворения. Именно поэтому очень важным является выбор ванны, идеально подходящей вам. Из всего многообразия, представленного на рынке, в последнее время огромной популярностью пользуются угловые ванны, отличающиеся высокой эргономикой и роскошным внешним видом.
Появление угловых ванн стало настоящей революцией в мире сантехнических устройств, которая перевернула привычное представление о том, как должна выглядеть ванна. Угловые ванны хорошо вписываются в любой интерьер, легко устанавливаются и не создают проблем при эксплуатации. Такая модель идеально подойдет тем, кому ванны классических форм кажутся скучными, устаревшими и слишком простыми.
Российская практика строительства домов неизменно связана с чрезвычайнно малой площадью жилого пространства. Редкая квартира может похвастаться огромными размерами ванной, обычно размеры санузлов бывают более чем скромными. Классические прямоугольные ванны «съедают» очень много свободного пространства. Угловая ванна же отличается компактностью и позволяет сэкономить полезную площадь комнаты. Даже небольшой санузел в малогабаритной квартире может стать более просторным.
Несмотря на то, что угловая ванна является своего рода новшеством в мире сантехнических устройств, ее применение также представляется уместным в классических интерьерах. Мраморная облицовка ванны, использование колонн и подвесного светильника придают комнате утонченность и изысканность.
Угловая ванна вписывается в любой интерьер. Необычная идея декорирования ванной комнаты была применена специалистами Post, которые создали ванную в экостиле. Каркас ванной облицован деревом, отдела стен выполнена в виде травяного ковра и каменных плит. Несмотря на кажущуюся грубоватость интерьера, в такой ванной можно отлично расслабиться. Натуральные материалы обеспечат единение природой и полную гармонию.
Благодаря угловой форме их внутренний размер превышает размеры обычной прямоугольной или овальной ванны. Достигается это как раз за счет угла. Литраж угловых ванн соответственно тоже больше, поэтому для быстрого наполнения зачастую используются каскадные встроенные смесители.
Угловые ванны способны придать ванной комнате индивидуальность благодаря своей необычной форме. Такие ванны не только красивы, но еще и очень удобны и функциональны. Обычно они оборудуются гидромассажем, аэромассажем, системой дезинфекции воды, озонацией, контролем наполняемости, автоматическим сливом и удобной системой управления. Все эти функции превращают прием угловой ванны в настоящее удовольствие. Более подробно с вариантами декорирования ванной вы можете в специальной статье.