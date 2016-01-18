Умный дом: планируем по всем правилам!

Писатели-фантасты не зря считаются «литературными» провидцами. Нередкими являются случаи, когда писатели описывали в своих творениях технологии будущего, которые стали явью. Пожалуй, системы умного дома не стали в этом плане исключением. Итак, это уже не фантастика, а самая настоящая реальность.

Что же представляет собой умный дом?

В Сети нередко можно встретить утверждения, что «умный дом» - это понятие очень невыразительное, неподдающееся четкому определению. Ведь для кого-то наличие в доме интернета или Wi-Fi, кондиционера с пультом управления и т.д., уже само по себе может свидетельствовать о том, что дом действительно «умный».

Пожалуй, в чем-то такие комментаторы правы. Технологичность дома и наличие оборудования в доме само по себе не говорит об «умности» дома. В таком случае проще отталкиваться от того, какие функции могут выполнять системы дома, максимально обеспечивая комфорт и безопасность его жителей. При этом, оборудование не должно быть разрозненным, а объединено в единую и подконтрольную хозяевам дома систему.