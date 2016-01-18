Умный дом: планируем по всем правилам!

Писатели-фантасты не зря считаются «литературными» провидцами. Нередкими являются случаи, когда писатели описывали в своих творениях технологии будущего, которые стали явью. Пожалуй, системы умного дома не стали в этом плане исключением. Итак, это уже не фантастика, а самая настоящая реальность.
Что же представляет собой умный дом?
В Сети нередко можно встретить утверждения, что «умный дом» - это понятие очень невыразительное, неподдающееся четкому определению. Ведь для кого-то наличие в доме интернета или Wi-Fi, кондиционера с пультом управления и т.д., уже само по себе может свидетельствовать о том, что дом действительно «умный».
Пожалуй, в чем-то такие комментаторы правы. Технологичность дома и наличие оборудования в доме само по себе не говорит об «умности» дома. В таком случае проще отталкиваться от того, какие функции могут выполнять системы дома, максимально обеспечивая комфорт и безопасность его жителей. При этом, оборудование не должно быть разрозненным, а объединено в единую и подконтрольную хозяевам дома систему.
Производители систем умного дома производят и системы, которые ограничены в функционале. Это снижает их стоимость и позволяет опробовать их начинающим.
Например, такие системы могут быть ограничены лишь управлением освещения и вентиляцией. Есть варианты, когда устанавливают практически все компоненты системы, но полностью функциональной она становится после приобретения лицензионной программы управления.
Если говорить проще, то идея умного дома заключается в том, чтобы сделать жизнь человека лучше.
Визуально существующие и перспективные возможности умного дома можно увидеть в фантастическом сериале «Эврика». Главным его героем является правоохранитель, занявший должность шерифа в городе ученых, Эврике, призвание которого — сделать жизнь людей лучше. Так вот, шерифа поселили в умный дом. Дом мог практически все — от приготовления еды по вкусу хозяина до обороны от нападения или анализа психического и физического состояния организма хозяина.
Итак, в чем же преимущества умного дома?
Комфортабельность. Умный дом делает быт своих обитателей намного комфортнее по сравнению с обычными домами. Чего только стоят системы автоматического включения/выключения света .
Мобильность. Умный дом может быстрее выполнить задачу, чем обычные бытовые приборы, управляемые человеком.
Безопасность. Системы умного года предлагают наличие аварийных датчиков, по показаниям которых выключаются инженерные сети (газ, вода и т.д.). Это помогает не только избежать неприятных ситуаций, но порой и сохранить жизнь.
Экономность. Системы умного дома функционируют так, чтобы тратить как много меньше потребляемых ресурсов: электроэнергии, воды, газа.
Исходя из указанных преимуществ и возможностей, потребители ожидают умных домов достижения следующих целей.
1. Функции, обеспечивающие безопасность дома и его обитателей. Это так называемый первый уровень функциональности, который ожидают потребители. Он предполагает наличие в умном доме сигнализации, систем обнаружения утечек в водо- и газопроводе и их последующего автоматического отключения. К ним относят и систему видеонаблюдения.
2. Функции, обеспечивающие комфорт проживания. Это, пожалуй, самый большой блок функций, а их комплектация зависит от финансовых возможностей хозяина. К ним можно отнести функцию автоматического включения/отключения освещения при входе/выходе человека в помещения. Уличное освещение также можно настроить на включение/отключение в зависимости от времени суток. Водопроводные краны также могут быть автоматическими. Безусловно, никуда не деться от управления вентиляцией и кондиционированием. Для развлечений может быть предусмотрено управление аудио- и видеосистемами.
Следует сказать, что помимо базовых комплектаций специалисты могут разработать иные технические решения на основе технологий, которые может поставить современный рынок.
3. Функции, обеспечивающие экономность потребления. Так, то же автоматическое отключение света, воды и газа позволит хозяину дома экономить. Что касается отопления, при отсутствии человека в комнате система может снизить подачу теплоносителя в отдельно взятое помещение. Частичное отопление дома снижает расходы. В умном доме может быть предусмотрена установка солнечных батарей, что увеличит его автономность.
Для того чтобы создать у себя современный интеллектуальный дом, необязательно строить новое здание. Ее можно с большим успехом внедрить и в старом доме, соблюдая правила градостроительства и требования безопасности к инженерным сетям дома.
Однако следует быть готовым к тому, что, возможно, одновременно придётся провести и капитальный ремонт дома. Ведь, скорее всего, нужно будет прокладывать в стенах каналы для кабелей и проводки, соединяющей компьютерные элементы дома в одну систему. Изменится и электропроводка, поскольку элементы умного дома требуют электроснабжения. На трубах водо- и газопровода потребуется установка датчиков. То же касается и окон.
Тут следует заметить, что система умного дома может быть внедрена не сразу, ведь это довольно дорогое удовольствие. Однако, до и во время ремонта главное продумать будущее размещение элементов умного дома, исходя из чего заранее проложить необходимые коммуникации. Для создания единой системы всю проводку следует свести в одном или нескольких щитках, в зависимости от сложности системы. Частично снизить употребление проводки могут системы радиоуправления.
Установить компоненты умного дома лучше всего во время строительства нового жилья. Это значительно сэкономит средства, ведь в последующем не придется нести затраты на повторный ремонт после прокладки коммуникаций.
Поэтому, важно заранее определиться с комплектацией системы умного дома и предусмотреть схему ее установки в проекте дома. Строители, следуя этой схеме, шаг за шагом будут внедрять ее в процессе строительства.
Еще одним преимуществом нового дома будет то, что все дизайнерские решения можно подстраивать под компоненты умного дома и под особенности их работы. В старом доме это сделать труднее без кардинальной перепланировки. Ведь старые дома строились без учета наличия системы интеллектуального дома.
Среди потребителей сложилось мнение, что умный дом может быть либо очень дорогим, либо дешевым, если, конечно, его делать самостоятельно. Такое положение вещей на самом деле имеет место, однако возможно найти и средние варианты по соответствующей цене. Естественно, все зависит от финансовых возможностей потребителя и от того, какую «начинку» он хочет вложить в свой умный дом.
Дорогими считаются системы стоимостью от 200 000 рублей и выше. Сюда входят необходимое оборудование и программное обеспечение системы. Однако, за ее установку продавцы взимают отдельную плату, поэтому к этой цене можно прибавить еще 100 000 рублей. Обслуживание и техподдержка, как правило, так же осуществляется продавцом и за это может взиматься абонентская плата. Внедрение каждой дополнительной опции будет увеличивать стоимость системы.
Что касается самодельных систем, то здесь затраты будут составлять стоимость приобретенного оборудования и материалов. Бесплатные программы управления можно поискать на форумах. Однако, такие системы менее надежны, чем коммерческие.