Тренд в дизайне интерьера: спальня в стиле бохо

Спальня – самое личное место в доме, здесь мы можем расслабиться и отпустить наше воображение на волю. Так что если богемная частичка вашей личности рвется на свободу в страстном желании себя проявить, спальня – отличное место для начала.

Перед тем, как приступить к делу, забудьте о всяких модных трендах. Бохо не может быть ограничен чужим мнением. В оформлении в стиле бохо не может быть никаких модных трендов. Просто забудьте о неомодерне, прованском стиле, вообще о любых дизайнерских течениях. Приверженцы бохо – те, кто выбирает все, что им по душе, что соответствует их собственному вкусу. Бохо – это состояние души, а не просто внешнее проявление. Есть ли в вашей душе частичка бохо? Если да, вот несколько советов по воплощению этого стиля в своей спальне.