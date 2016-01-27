Тренд в дизайне интерьера: спальня в стиле бохо

Спальня – самое личное место в доме, здесь мы можем расслабиться и отпустить наше воображение на волю. Так что если богемная частичка вашей личности рвется на свободу в страстном желании себя проявить, спальня – отличное место для начала.
Перед тем, как приступить к делу, забудьте о всяких модных трендах. Бохо не может быть ограничен чужим мнением. В оформлении в стиле бохо не может быть никаких модных трендов. Просто забудьте о неомодерне, прованском стиле, вообще о любых дизайнерских течениях. Приверженцы бохо – те, кто выбирает все, что им по душе, что соответствует их собственному вкусу. Бохо – это состояние души, а не просто внешнее проявление. Есть ли в вашей душе частичка бохо? Если да, вот несколько советов по воплощению этого стиля в своей спальне.
В бохо-стиле приветствуется наличие ярких и сочных цветов, причем, чем больше – тем интересней. Для того, чтобы это выглядело наиболее органично, можно выбрать два-три основных цвета и использовать все их оттенки, а попутно добавить еще несколько цветовых акцентов.
Для бохо характерно наличие большого количества текстиля: пледы, ковры, скатерти, пуфы и т.д. Причем, все они различны по фактуре и совсем не обязательно должны быть объединены одним рисунком или цветом. Кроме того, только приветствуется хэнд-мейд: диванные подушки, лоскутное одеяло, кружевная скатерть или какие-нибудь менее сложные элементы декора – чем больше, тем лучше.
Интерьер в стиле бохо предусматривает наличие множества уютных уголков, в которых можно полежать или посидеть, вытянув ноги. Здесь должны быть кресла с пуфами или подставками для ног, лежаки, мягкие уютные диваны с огромным количеством подушечек и одеял. Такой дом, прежде всего, уютное гнездо, в котором можно забыться и отдохнуть от всех проблем. Все в бохо интерьере способствует расслаблению и вальяжному, неспешному времяпрепровождению.
Освещение в стиле бохо – непрямое, мягкое, теплое, мерцающее. Достичь этого эффекта можно с помощью ажурных светильников, цветных шаров, а также винтажных и антикварных абажуров, которые рассеивают свет.
Выбирайте лампочки низкой мощности и дополните их свечами в разных частях спальни. Уже имеющимся в доме лампам можно придать богемный стиль, задрапировав абажуры цветными тканями или даже купив новые абажуры, соответствующие новому декору.
Так как бохо стиль неразрывно связан с путешествиями, отдельные элементы чарующего Востока прекрасно уживаются в нем с хендмейдом и винтажным декором. Ткани с марокканскими принтами, корзины, комоды… Восточный колорит — это еще один популярный тренд в дизайне интерьера.
Также успешно можно использовать светильники, люстры в восточном исполнении, это отличный способ, чтобы воссоздать настоящий бохо-интерьер.
Пустые стены – вечное табу для стиля бохо, стены существуют для того, чтобы на них висели картины. Многие из нас стараются размещать лучшие картины в тех частях дома, где их могут увидеть другие. Уделите место для них и в спальне, где вы сможете по достоинству оценить их наедине с собой, раздумывая о чем-то личном.
Пусть предметы искусства в вашей спальне прославляют красоту человеческого тела. Спальня – это интимный уголок дома, так придайте ее оформлению больше чувственности с помощью изображений эффектной наготы.
Богема всегда ассоциировалась с художниками, музыкантами, писателями и дизайнерами, и если уж вы читаете статьи о дизайне, в вас определенно есть склонность к творчеству. Почему бы и самому не приступить к работе над панно или коллажем, который рассказывал бы историю вашей жизни?
Мы не говорим об одном крошечном цветочке на рабочем столе. Нет, мы имеем в виду настоящие зимние сады! Серьезно, чем больше растений (и чем они крупнее) — тем лучше. Растения дарят свою живую энергетику интерьеру, яркая зелень прекрасно контрастирует с теплым деревом и пестрыми тканями. Подвешенные к потолку кашпо, огромные фикусы в углу, цветущий сад на подоконнике — неотъемлемые атрибуты бохо стиля.
Богемная философия гласит: «Я принимаю жизнь, как она есть, она прекрасна! Я живу и я свободен!» Декорируя свою спальню в богемном стиле, вы можете быть уверены, что нигде и никогда вы не найдёте похожей.