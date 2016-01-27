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Тренд в дизайне интерьера: спальня в стиле бохо

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Schlafzimmer mit Kährs Parkett, Kährs Parkett Deutschland Kährs Parkett Deutschland Спальня в рустикальном стиле
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Спальня – самое личное место в доме, здесь мы можем расслабиться и отпустить наше воображение на волю. Так что если богемная частичка вашей личности рвется на свободу в страстном желании себя проявить, спальня – отличное место для начала.

Перед тем, как приступить к делу, забудьте о всяких модных трендах. Бохо не может быть ограничен чужим мнением. В оформлении в стиле бохо не может быть никаких  модных трендов. Просто забудьте о неомодерне, прованском стиле, вообще о любых дизайнерских течениях. Приверженцы бохо – те, кто выбирает все, что им по душе, что соответствует их собственному вкусу. Бохо – это состояние души, а не просто внешнее проявление. Есть ли в вашей душе частичка бохо? Если да, вот несколько советов по воплощению этого стиля в своей спальне.

Текстиль и яркие цвета

Schlafzimmer mit Kährs Parkett, Kährs Parkett Deutschland Kährs Parkett Deutschland Спальня в рустикальном стиле
Kährs Parkett Deutschland

Kährs Parkett Deutschland
Kährs Parkett Deutschland
Kährs Parkett Deutschland

В бохо-стиле приветствуется наличие ярких и сочных цветов, причем, чем больше – тем интересней. Для того, чтобы это выглядело наиболее органично, можно выбрать два-три основных цвета и использовать все их оттенки, а попутно добавить еще несколько цветовых акцентов.

Для бохо характерно наличие большого количества текстиля: пледы, ковры, скатерти, пуфы и т.д. Причем, все они различны по фактуре и совсем не обязательно должны быть объединены одним рисунком или цветом. Кроме того, только приветствуется хэнд-мейд: диванные подушки, лоскутное одеяло, кружевная скатерть или какие-нибудь менее сложные элементы декора – чем больше, тем лучше.

Уютные уголки в богемных интерьерах

Duplex familiar , Estudio de Arquitectura Teresa Sapey Estudio de Arquitectura Teresa Sapey Спальня в эклектичном стиле
Estudio de Arquitectura Teresa Sapey

Estudio de Arquitectura Teresa Sapey
Estudio de Arquitectura Teresa Sapey
Estudio de Arquitectura Teresa Sapey

Интерьер в стиле бохо предусматривает наличие множества уютных уголков, в которых можно полежать или посидеть, вытянув ноги. Здесь должны быть кресла с пуфами или подставками для ног, лежаки, мягкие уютные диваны с огромным количеством подушечек и одеял. Такой дом, прежде всего, уютное гнездо, в котором можно забыться и отдохнуть от всех проблем. Все в бохо интерьере способствует расслаблению и вальяжному, неспешному времяпрепровождению.

​Придайте вашей бохо-спальне мягкое освещение

INSTAGRAM, Artichok Design Artichok Design Спальня в стиле модерн
Artichok Design

INSTAGRAM

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Освещение в стиле бохо – непрямое, мягкое, теплое, мерцающее. Достичь этого эффекта можно с помощью ажурных светильников, цветных шаров, а также винтажных и антикварных абажуров, которые рассеивают свет.

Выбирайте лампочки низкой мощности и дополните их свечами в разных частях спальни. Уже имеющимся в доме лампам можно придать богемный стиль, задрапировав абажуры цветными тканями или даже купив новые абажуры, соответствующие новому декору.

Марокканские акценты

Спальня со львом.Проект для TV ПРО декор на ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign Спальня в эклектичном стиле
Yucubedesign

Спальня со львом.Проект для TV ПРО декор на ТНТ

Yucubedesign
Yucubedesign
Yucubedesign

Так как бохо стиль неразрывно связан с путешествиями, отдельные элементы чарующего Востока прекрасно уживаются в нем с хендмейдом и винтажным декором. Ткани с марокканскими принтами, корзины, комоды… Восточный колорит — это еще один популярный тренд в дизайне интерьера.

Также успешно можно использовать светильники, люстры в восточном исполнении, это отличный способ, чтобы воссоздать настоящий бохо-интерьер.

Обогатите интерьер вашей спальни с помощью искусства

Эксклюзивный дизайн-проект дома в стиле эклектика, GM-interior GM-interior Спальня в эклектичном стиле
GM-interior

Эксклюзивный дизайн-проект дома в стиле эклектика

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Пустые стены – вечное табу для стиля бохо, стены существуют для того, чтобы на них висели картины. Многие из нас стараются размещать лучшие картины в тех частях дома, где их могут увидеть другие. Уделите место для них и в спальне, где вы сможете по достоинству оценить их наедине с собой, раздумывая о чем-то личном.

Пусть предметы искусства в вашей спальне прославляют красоту человеческого тела. Спальня – это интимный уголок дома, так придайте ее оформлению больше чувственности с помощью изображений эффектной наготы.

Богема всегда ассоциировалась с художниками, музыкантами, писателями и дизайнерами, и если уж вы читаете статьи о дизайне, в вас определенно есть склонность к творчеству. Почему бы и самому не приступить к работе над панно или коллажем, который рассказывал бы историю вашей жизни?

Живая энергетика растений

bedroom at sunset, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Спальня в скандинавском стиле
Vashantsev Nik

bedroom at sunset

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

Мы не говорим об одном крошечном цветочке на рабочем столе. Нет, мы имеем в виду настоящие зимние сады! Серьезно, чем больше растений (и чем они крупнее) — тем лучше. Растения дарят свою живую энергетику интерьеру, яркая зелень прекрасно контрастирует с теплым деревом и пестрыми тканями. Подвешенные к потолку кашпо, огромные фикусы в углу, цветущий сад на подоконнике — неотъемлемые атрибуты бохо стиля.

Богемная философия гласит: «Я принимаю жизнь, как она есть, она прекрасна! Я живу и я свободен!» Декорируя свою спальню в богемном стиле, вы можете быть уверены, что нигде и никогда вы не найдёте похожей.

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