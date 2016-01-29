Современные фасады для нового уровня домов

От декоративной роли фасадов современная архитектура переходит к построению дома как целостной системы. Фасадная часть строения становится более разнообразной не только по стилю и виду материалов, но и по своему функциональному значению: теплоизоляция, защита от ветра и солнца, оснащение солнечными панелями.
В современной стилистике фасадов и традиционные материалы находят свое место, обретают новое звучание. Пример архитектурной компиляции стилей – динамичные формы в обрамлении отделки фасада буковым брусом. Эффектное и экологичное решение подчеркивает индивидуальность строения, рисунок древесины придает дополнительную динамичность линиям конструкции, стремящимся ввысь.
Кинетическая архитектура и динамические фасады как часть этой философии строительства отличается от привычных технологий строительства направленностью на экологичное взаимодействие с окружающей средой. Динамические фасады приспосабливают дом к времени суток, погоде, уровню освещенности. Дом живет как часть природы, просыпаясь на рассвете и оберегая жильцов в жаркий полдень от ярких солнечных лучей, экономит энергию и даже восполяет ее запасы.
По мнению одного из основоположников такой архитектуры, Кристофа Баудера (Christoph Bauder): «Кинетическая архитектура является следующим шагом к созданию нашего окружения. Архитектура всегда была известна как статическая, твердая и тяжелая. Архитектура в будущем будет физически адаптироваться к нашим потребностям и ожиданиям, поскольку изменение является постоянным процессом нашего времени, нашему окружению необходима способность измениться».
Архитектура стеклянный фасадов впечатляет и четкостью хрупких форм, и глянцевым блеском поверхности, отражающей небо, улицу и блики солнечных лучей. Конструкция стеклянного фасада имеет много видов каркасных и бескаркасных систем для реализации:
- стоечно-ригельные,
-структурные и полуструктурные,
- комбинированные, каркасы фасадные и крышные,
- планарные или спайдерные системы, имеющие скрытый невидимый каркас для максимальный эффект световой прозрачности и воздушности всего монолита здания.
Соединение классических витражей и современных технологий – фасад из цветного стекла. Прекрасный пример актуальности вечных тем в новой интерпретации, чтобы сделать нечто впечатляющее – достаточно по-новому взглянуть на привычные вещи, добавить свежие акценты.
Легкие и прочные, стальные конструкции фасадов быстро вошли в фавориты отделочных материалов современной архитектуры. Такая конструкция сочетает в себе практически все пожелания и заказчиков, и подрядчиков: экономичность, быстрый монтаж, подбор нужного уровня теплоизоляции. При этом внешний вид фасада может быть совершенно разным: фасадные панели из оцинкованной стали с покрытием полиэстер различных цветов и фактур, в виде имитации поверхностей различных натуральных материалов – камня, дерева и кирпича.
Привычные прямоугольники домов выглядят неуклюжими и безнадежно скучными по сравнению с динамичностью изогнутых линий фасадов. Экологичность проникает в архитектурные основы, в буквальном смысле прогибая линии под свою философию, а форма фасадов становится хоть немного похожей на природные объекты.
Живая зелень на сером камне фасадов – прием декорирования, не теряющий своей актуальности уже на протяжении многих веков. Вертикальное озеленение не имеет четких стилевых рамок – и готический особняк, и четкие формы минимализма одинаково благодушно воспринимают такое вмешательство экологичности.
Кирпичные фасады домов как и любая классика – надежны, долговечны и безупречны. В погоне за новинками не стоит забывать о материалах давно вошедших в нашу жизнь. Кстати, технология изготовления фасадного кирпича тоже не стоит на месте. Облицовочные кирпичи в своем декоративном исполнении могут быть как подчеркнуто гладкими, глазурированными, так и наоборот, нарочито грубыми, рубленными, имитирующими текстуру камня.