Современные фасады для нового уровня домов

Кинетическая архитектура и динамические фасады как часть этой философии строительства отличается от привычных технологий строительства направленностью на экологичное взаимодействие с окружающей средой. Динамические фасады приспосабливают дом к времени суток, погоде, уровню освещенности. Дом живет как часть природы, просыпаясь на рассвете и оберегая жильцов в жаркий полдень от ярких солнечных лучей, экономит энергию и даже восполяет ее запасы.

По мнению одного из основоположников такой архитектуры, Кристофа Баудера (Christoph Bauder): «Кинетическая архитектура является следующим шагом к созданию нашего окружения. Архитектура всегда была известна как статическая, твердая и тяжелая. Архитектура в будущем будет физически адаптироваться к нашим потребностям и ожиданиям, поскольку изменение является постоянным процессом нашего времени, нашему окружению необходима способность измениться».