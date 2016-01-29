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Современные фасады для нового уровня домов

Перла Вереника Перла Вереника
Сад , Студия "ART Story" Студия 'ART Story' Сад Растения
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От декоративной роли фасадов современная архитектура переходит к построению дома как целостной системы. Фасадная часть строения становится более разнообразной не только по стилю и виду материалов, но и по своему функциональному значению: теплоизоляция, защита от ветра и солнца, оснащение солнечными панелями.

Модерн и традицонность материалов – деревянный фасад

Коттедж в Эко стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в стиле модерн
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Коттедж в Эко стиле

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

В современной стилистике фасадов и традиционные материалы находят свое место, обретают новое звучание. Пример архитектурной компиляции стилей – динамичные формы в обрамлении отделки фасада буковым брусом. Эффектное и экологичное решение подчеркивает индивидуальность строения, рисунок древесины придает дополнительную динамичность линиям конструкции, стремящимся ввысь.

Динамический фасад – уже реальность

ЗИМ СИТИ, db-arch studio db-arch studio Конференц-центры в стиле модерн Торговые центры
db-arch studio

ЗИМ СИТИ

db-arch studio
db-arch studio
db-arch studio

Кинетическая архитектура и динамические фасады как часть этой философии строительства отличается от привычных технологий строительства направленностью на экологичное взаимодействие с окружающей средой. Динамические фасады приспосабливают дом к времени суток, погоде, уровню освещенности. Дом живет как часть природы, просыпаясь на рассвете и оберегая жильцов в жаркий полдень от ярких солнечных лучей, экономит энергию и даже восполяет ее запасы. 

По мнению одного из основоположников такой архитектуры, Кристофа Баудера (Christoph Bauder): «Кинетическая архитектура является следующим шагом к созданию нашего окружения. Архитектура всегда была известна как статическая, твердая и тяжелая. Архитектура в будущем будет физически адаптироваться к нашим потребностям и ожиданиям, поскольку изменение является постоянным процессом нашего времени, нашему окружению необходима способность измениться».

Стеклянный фасад – легкость монументальности

БИЗНЕС ЦЕНТР / ПР. АЛЬ-ФАРАБИ, АЛМАТЫ, Lenz Architects Lenz Architects Конференц-центры в стиле модерн Офисные помещения
Lenz Architects

БИЗНЕС ЦЕНТР / ПР. АЛЬ-ФАРАБИ, АЛМАТЫ

Lenz Architects
Lenz Architects
Lenz Architects

Архитектура стеклянный фасадов впечатляет и четкостью хрупких форм, и глянцевым блеском поверхности, отражающей небо, улицу и блики солнечных лучей. Конструкция стеклянного фасада имеет много видов  каркасных и бескаркасных систем для  реализации: 

- стоечно-ригельные, 

-структурные и полуструктурные, 

- комбинированные, каркасы фасадные и крышные, 

- планарные или спайдерные системы, имеющие скрытый невидимый каркас для максимальный эффект световой прозрачности и воздушности всего монолита здания.

Цветное стекло для фасада

CONSTRUCTION DE L’ECOLE MATERNELLE ET D’UN RESTAURANT SCOLAIRE A HUDIMESNIL, Camélia Alex-Letenneur Architecture Design Paysage Camélia Alex-Letenneur Architecture Design Paysage Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
Camélia Alex-Letenneur Architecture Design Paysage

Camélia Alex-Letenneur Architecture Design Paysage
Camélia Alex-Letenneur Architecture Design Paysage
Camélia Alex-Letenneur Architecture Design Paysage

Соединение классических витражей и современных технологий – фасад из цветного стекла. Прекрасный пример актуальности вечных тем в новой интерпретации, чтобы сделать нечто впечатляющее – достаточно по-новому взглянуть на привычные вещи, добавить свежие акценты. 

Четкие линии стальный фасадов

Energy Living, M Group Arquitectura M Group Arquitectura Конференц-центры в стиле минимализм Коммерческие помещения
M Group Arquitectura

M Group Arquitectura
M Group Arquitectura
M Group Arquitectura

Легкие и прочные, стальные конструкции фасадов быстро вошли в фавориты отделочных материалов современной архитектуры. Такая конструкция сочетает в себе практически все пожелания и заказчиков, и подрядчиков: экономичность, быстрый монтаж, подбор нужного уровня теплоизоляции. При этом внешний вид фасада может быть совершенно разным: фасадные панели из оцинкованной стали с покрытием полиэстер различных цветов и фактур, в виде имитации поверхностей различных натуральных материалов – камня, дерева и кирпича.

Изогнутая форма фасада

Sailor House NEWOOD - Современные деревянные дома Балконы и веранды в эклектичном стиле
NEWOOD – Современные деревянные дома

Sailor House

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Привычные прямоугольники домов выглядят неуклюжими и безнадежно скучными по сравнению с динамичностью изогнутых линий фасадов. Экологичность проникает в архитектурные основы, в буквальном смысле прогибая линии под свою философию, а форма фасадов становится хоть немного похожей на природные объекты.

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Уютный фасад с живой зеленью

Сад , Студия "ART Story" Студия 'ART Story' Сад Растения
Студия <q>ART Story</q>

Сад

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Живая зелень на сером камне фасадов – прием декорирования, не теряющий своей актуальности уже на протяжении многих веков. Вертикальное озеленение не имеет четких стилевых рамок – и готический особняк, и четкие формы минимализма одинаково благодушно воспринимают такое вмешательство экологичности.  

Классика и кирпич

Частная Вилла, Суррей, Keir Townsend Keir Townsend Дома в стиле модерн
Keir Townsend

Частная Вилла, Суррей

Keir Townsend
Keir Townsend
Keir Townsend

Кирпичные фасады домов как и любая классика – надежны, долговечны и безупречны. В погоне за новинками не стоит забывать о материалах давно вошедших в нашу жизнь. Кстати, технология изготовления фасадного кирпича тоже не стоит на месте.  Облицовочные кирпичи в своем декоративном исполнении могут быть как подчеркнуто гладкими, глазурированными, так и наоборот, нарочито грубыми, рубленными, имитирующими текстуру камня.

Как содержать сад ухоженным и не тратить на это много времени
Какие из технологий фасадной отделки кажутся вам наиболее яркими?

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