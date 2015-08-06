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Радиаторы для ванной

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Радиатор COOL - FONDITAL, fondital fondital Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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Ванная комната – это пространство, которое чаще всего бывает наполнено полезными и функциональными предметами. Одним из таковых является радиатор, который снабжает комнату теплом. Несомненно, основным параметром при выборе радиатора для ванной является его надежность и качество. Однако в настоящее время декоративные радиаторы приобретают все более широкую известность и популярность как полноценные объекты интерьера и их выбор осуществляется с точки зрения эстетического декорирования ванной комнаты. Они делают интерьер законченным, порой ярким и оригинальным, при этом совершенно не теряя в своей функциональности.

В данной статье мы рассмотрим возможные  варианты радиаторов для ванной, которые помогут вам сориентироваться при выборе этого аксессуара для ванной комнаты.

Изысканная простота

Kenny&Mason Bathrooms, Kenny&Mason Kenny&Mason Ванная комнатаРаковины
Kenny&amp;Mason

Kenny&Mason
Kenny&amp;Mason
Kenny&Mason

Если Вы приверженец классики и не желаете устанавливать дизайн – радиаторы, важной задачей остается поиск качественного материала, из которого будет выполнен ваш радиатор. Нержавеющая сталь является самым популярным и надежным материалом для создания  таких радиаторов.

Настенные радиаторы для ванной

Радиатор COOL - FONDITAL, fondital fondital Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
fondital

Радиатор COOL – FONDITAL

fondital
fondital
fondital

Одной из разновидностей радиаторов для ванной комнаты являются настенные радиаторов, или, водяные полотенцесушители. Это идеальный вариант,  дополнительно выполняющий функции вешалки и сушилки. Кроме всего они могут служить разделяющим элементом  при зонировании ванной комнаты и просто ее украшением

Использование электрических радиаторов

Cartmel Double Ended Roll Top Cast Iron Bath from the UKAA Bathroom Range UKAA | UK Architectural Antiques Ванная комнатаВанны и душевые
UKAA | UK Architectural Antiques

Cartmel Double Ended Roll Top Cast Iron Bath from the UKAA Bathroom Range

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

Другим вариантом обогревателей для ванной являются электрические радиаторы, которые оборудованы специальным электрическим нагревателем. Электрические радиаторы для ванных комнат не зависят от системы отопления и функционируют автономно. Ими можно пользоваться круглый год. Кроме того, современный рынок предлагает огромное количество декоративных электрических радиаторов, которые могут идеально вписаться в ваш интерьер.

Прямые линии

Радиатор COOL - FONDITAL, fondital fondital Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
fondital

Радиатор COOL – FONDITAL

fondital
fondital
fondital

Eстественность, безукоризненность и элегантность линий – это отличительные характеристики радиаторов Cool для оформления ванных комнат, на 100% изготовленного из алюминиевого сплава. Подобный радиатор является нейтральным в вопросе декорирования ванной комнаты и вместе с тем очень функциональным.

Модерн

homify Ванная комнатаМебель для ванной
homify

homify
homify
homify

Новое слово в дизайне ванной – радиаторы в стиле модерн. Такой предмет подчеркнет индивидуальность и стиль вашей ванной комнаты. Для того, чтобы сделать правильный выбор в вопросе использования дизайн – радиаторов, предлагаем просмотреть статью, в которой представлены возможные идеи декорирования ванных комнат.

Радиатор как средство декора

Kenny&Mason Bathrooms, Kenny&Mason Kenny&Mason Ванная комнатаАксессуары
Kenny&amp;Mason

Kenny&Mason
Kenny&amp;Mason
Kenny&Mason

Радиатор  обязательно должен быть предназначен для сушки полотенец или отопления ванной комнаты. Иные модели дизайн-радиаторов способны украсить любое помещение дома — гостиную, холл, спальню, при этом по оригинальности и вкладу в дизайн интерьера поспорят со многими декоративными вещами — картинами, зеркалами, скульптурами.

Полноценная жизнь в хрущевке
А каким радиатором оборудована ваша Ванна?

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