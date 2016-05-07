Строить деревянный дом – да или нет?

Думая о строительстве дачного дома, коттеджа, мы, прежде всего, сталкиваемся с проблемой выбора строительного материала. Порой хочется, чтобы новый дом не только служил нам верой и правдой долгие годы, но и принес поменьше хлопот при строительстве.
Пожалуй, самым традиционным и популярным материалом для малоэтажных зданий в нашей стране является дерево. Оно одинаково подходит как для небольших дачных домов, так и для солидных коттеджей.
Тем не менее, как и у каждого материала, у деревянных домов, имеются свои достоинства и недостатки. Так давайте же, прежде чем отдать голос в пользу деревянного дома, взвесим все за и против.
Ну и напоследок мы бы хотели рассмотреть все за и против строительства деревянного дома.
1. Прежде всего, нужно отметить, что общепринятые опасения по поводу пожароопасности и недолговечности деревянных домов на данный момент не более, чем миф. Современные пропитки надежно защищают древесину и от возгорания, и от различного рода вредителей, а кроме того способствуют увеличению долговечности и улучшению эксплуатационных качеств дерева.
2. Древесина, накапливая тепло, равномерно распределяет его по всему дому. Благодаря этому отопление деревянного дома требует значительно меньше энергии, а следовательно меньше затрат.
3. Строительные элементы деревянных домов, при одинаковых теплоизоляционных свойствах, значительно уступают по толщине каменным, а это дает до 10% выигрыша в жилой площади.
4. Относительно низкий вес готовых элементов конструкции деревянного дома позволяет снизить транспортные расходы при строительстве.
5. Деревянные дома обладают высокой конструктивной устойчивостью. Благодаря эластичным соединениям, которые обладают довольно высокой прочностью на растяжение и давление при низком весе строительных элементов, деревянные дома выдерживают значительные ударные нагрузки и деформации при температурных перепадах или движениях грунта, землетрясениях.
6. Дерево обладает уникальной способностью поддерживать постоянную влажность в помещении на уровне 45-55%, который является оптимальным для человеческого организма. При повышении влажности в воздухе деревянные стены активно поглощают избыточную влагу, при сухом воздухе выделяют ее в атмосферу помещения.
7. Уникальной среди строительных материалов является способность древесины абсорбировать токсические и вредные вещества, такие как сигаретный дым, формальдегиды и пр.
8. Не менее значительным фактором является положительное действие деревянного дома на человеческую психику. Здесь и ни с чем не сравнимые тактильные ощущения от осязания структуры поверхности, и запах древесины, и оптическое восприятие рисунка волокон. Современный деревянный дом со всеми удобствами – это и крепость, и колыбель, и отдушина, которую, кроме всего прочего, вы всегда сможете перевезти на новое место при возникшей необходимости.
9. Возможность сборки – разборки. Деревянный дом, при необходимости всегда можно разобрать, перевезти и поставить на новом месте. Благодаря легкости подобных сооружений, существует практика перевоза таких домов в собранном виде.
10. Древесина – самый экологичный материал.
Строительство из любого материала имеет свои специфические особенности и дерево – не исключение. При строительстве деревянного дома необходимо знать и учитывать следующее: качество древесины и ее влажность, а также порода дерева и возможность усадки.
К строительному материалу, из которого будет возводиться жилое здание, предъявляются очень высокие требования. Поэтому к его выбору необходимо подойти со всей ответственностью. Дерево обязательно должно быть крепким и проверенным. Лучшей древесиной для строительства считается сосна, пихта или берёза, поскольку они максимально эффективно приспосабливаются к изменениям климатических условий.
Если вы, например, стали обладателем старого деревянного дома, то перед вами рано или поздно появляется неразрешимая дилемма – делать ремонт этого старого дома и полную его реконструкцию или начать строительство совершенно нового дома?
Ремонт старого деревянного дома начинается с тщательной подготовки и осмотра. В первую очередь внимание обращается на фундамент постройки, стены и ее крышу. Это три основных составляющих целостности и надежности постройки. Внутренняя отделка и состояние сантехники в этом случае не рассматривается, так как она ни как не влияют на устойчивость старых деревянных домов.
Реконструкция старого деревянного дома — это довольно широкое понятие, которое может включать такие процессы, как реконструкция фундамента и перестройка террасы или веранды. Реконструкция – это и замена прогнивших деревянных несущих деталей старого дома, и фасадная отделка, и обустройство мансарды, и перепланировка, и обновление коммуникаций, и многое другое. Поэтому ремонт это одно дело, а реконструкция – это совершенно другой процесс, требующий большее количество времени и больших затрат.
Построить деревянный дом с нуля обойдется дешевле, чем сделать полную реконструкцию старого деревянного дома. Реконструкция потребует высоко квалифицированных специалистов, которые должны будут составить проекты выполняемых работ. Стоимость выполняемых работ первоначально определить довольно сложно, для этого: во-первых, нужно оценить деревянный старый дом с технической стороны; во-вторых, составляются смета, проекты работ и другая документация. Проекты – это только начало. Причем проекты должны быть детализированы.
Старый деревянный дом, его внешний вид и характеристики, определит, что будет лучше – капитальный ремонт, полная реконструкция или реставрация.
Строительство дома ведется в два этапа:
Этап 1. Монтаж стенового комплекта (фундамент,
коробка и, возможно, постоянная кровля).
Этап 2. Отделочные работы, установка окон и дверей, проводка коммуникаций. Второй этап строительства начинается после 6-8 месяцев. Это технологически необходимый перерыв в течение которого происходит усадка дома и приобретение древесиной оптимальной влажности.
Например, стоимость дома из оцилиндрованного бревна базовой комплектации (оцилиндрованные бревна конкретного диаметра, материал для перекрытий, стропильная система, черновые полы, обрешетка, межвенцовый уплотнитель, кровельные работы под рубероид, работа по сборке сруба и устройству стропильной системы, транспортировка до строительной площадки, разгрузка, обработка огнебиозащитным составом) от 5600-11000 руб/м2. Цена зависит от диаметра бревна, чем диаметр больше, тем дороже, соответственно.
Домокомплект из клееного бруса обойдется 10,5 – 14 тыс. руб. (чем больше площадь коттеджа, тем дешевле цена). Плюс примерно в 10-15% от этой суммы обойдется монтаж. Если же вы желаете приобрести готовый дом, с фундаментом, с крышей, окнами, электропроводкой и септиком, то строительство в среднем обойдется в 30-35 тыс. руб. за «квадрат».
Окончательная стоимость строительства деревянного дома определяется индивидуально по конкретному проекту.
Любому дому, особенно деревянному, требуется постоянный уход и периодическое выполнение профилактических или ремонтных работ, направленных на обеспечение его сохранности.
Строители рекомендуют следующую периодичность проведения защитных мероприятий:
- каждую весну следует проверять отверстия в цоколе для вентиляции, чтобы они были открыты;
- весной и осенью проводить проверку швов и стыков, выполнять их герметизацию;
- не реже, чем раз в пять лет обновлять слой краски на стенах; раз в год или два обновлять обработку антисептиком;
- каждый год следует проверять шпильки, с помощью которых стянута конструкция дома, поджимать их при необходимости;
- при наличии террасы или балкона нужно контролировать состояние креплений и домкратов;
- при появлении признаков поражения грибком или появлении гниения нужно их сразу устранять.
Выполняя защитные мероприятия регулярно, деревянный дом простоит десятки лет, радуя хозяев положительной энергетикой и благотворным микроклиматом.
Но ко множеству преимуществ деревянных домов, конечно, прилагаются еще и недостатки, которых вдвое меньше, но они все же есть.
1. Деревянный дом требует выстаивания, полная усадка дома идет до 3-х лет, хотя заселять его можно уже через полгода.
2. Деревянные дома “дышат“: имеют тенденцию не только к усадке – походу вниз, но и к поднятию. Это делает невозможным многие виды внутренней отделки, включая кладку плитки, без дополнительных решений (а значит затрат).
3. Пожароопасность – деревянные дома, как и любые другие, требуют грамотного расчета противопожарных систем, и хотя специальные обработки снижают пожароопасность дома, все равно возможность возникновения пожара остается головной болью владельцев. Дефакто погоревший деревянный дом оставляет только фундамент.
4. Жуки короеды и гниение древесины, так разрекламированы теми же производителями древесины, именно из-за легкости решения проблемы при помощи современных средств для ее обработки. В данном случае важно только использование изначально качественного сырья и средства для обработки.
5. Еще один недостаток деревянного дома из дерева связан с высыханием древесины. Дело в том, что процесс сушки бревен (как, впрочем, и бруса) в сушильных камерах достаточно сложен и длителен по времени: нужно, чтобы влага из середины бревна успевала выйти на поверхность. Если поверхность будет сохнуть заметно быстрее сердцевины, возникнут трещины, так как сухое дерево имеет меньший объем. Выход из положения известен: нужно сушить доски, а затем склеивать их.