Строить деревянный дом – да или нет?

Ну и напоследок мы бы хотели рассмотреть все за и против строительства деревянного дома.

1. Прежде всего, нужно отметить, что общепринятые опасения по поводу пожароопасности и недолговечности деревянных домов на данный момент не более, чем миф. Современные пропитки надежно защищают древесину и от возгорания, и от различного рода вредителей, а кроме того способствуют увеличению долговечности и улучшению эксплуатационных качеств дерева.

2. Древесина, накапливая тепло, равномерно распределяет его по всему дому. Благодаря этому отопление деревянного дома требует значительно меньше энергии, а следовательно меньше затрат.

3. Строительные элементы деревянных домов, при одинаковых теплоизоляционных свойствах, значительно уступают по толщине каменным, а это дает до 10% выигрыша в жилой площади.

4. Относительно низкий вес готовых элементов конструкции деревянного дома позволяет снизить транспортные расходы при строительстве.

5. Деревянные дома обладают высокой конструктивной устойчивостью. Благодаря эластичным соединениям, которые обладают довольно высокой прочностью на растяжение и давление при низком весе строительных элементов, деревянные дома выдерживают значительные ударные нагрузки и деформации при температурных перепадах или движениях грунта, землетрясениях.

6. Дерево обладает уникальной способностью поддерживать постоянную влажность в помещении на уровне 45-55%, который является оптимальным для человеческого организма. При повышении влажности в воздухе деревянные стены активно поглощают избыточную влагу, при сухом воздухе выделяют ее в атмосферу помещения.

7. Уникальной среди строительных материалов является способность древесины абсорбировать токсические и вредные вещества, такие как сигаретный дым, формальдегиды и пр.

8. Не менее значительным фактором является положительное действие деревянного дома на человеческую психику. Здесь и ни с чем не сравнимые тактильные ощущения от осязания структуры поверхности, и запах древесины, и оптическое восприятие рисунка волокон. Современный деревянный дом со всеми удобствами – это и крепость, и колыбель, и отдушина, которую, кроме всего прочего, вы всегда сможете перевезти на новое место при возникшей необходимости.

9. Возможность сборки – разборки. Деревянный дом, при необходимости всегда можно разобрать, перевезти и поставить на новом месте. Благодаря легкости подобных сооружений, существует практика перевоза таких домов в собранном виде.

10. Древесина – самый экологичный материал.