Торжество уюта над минимализмом

Создать уют в минималистичном интерьере – задача непростая, но выполнимая. Обычно на помощь приходят яркие акценты, декоративные элементы, правильно подобранный текстиль и световой сценарий. Несмотря на то, что минимализм в дизайне плавно перебрался из новаторского течения в категорию современной классики, споры об этом направлении продолжаются. Особняком стоит вопрос, может ли минимальное количество декора способствовать максимуму внутреннего комфорта?Найти исчерпывающий ответ нам помогают работы дизайнеров студии DECOR&DESIGN. Проект дома, который мы собираемся сегодня увидеть, стал прекрасным фоном для самовыражения его владельцев.