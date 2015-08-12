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Торжество уюта над минимализмом

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Уютный минимализм, Decor&Design Decor&Design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
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Создать уют в минималистичном интерьере – задача непростая, но выполнимая. Обычно на помощь приходят яркие акценты, декоративные элементы, правильно подобранный текстиль и световой сценарий. Несмотря на то, что минимализм в дизайне плавно перебрался из новаторского течения в категорию современной классики, споры об этом направлении продолжаются. Особняком стоит вопрос, может ли минимальное количество декора способствовать максимуму внутреннего комфорта?Найти исчерпывающий ответ нам помогают работы дизайнеров студии DECOR&DESIGN. Проект дома, который мы собираемся сегодня увидеть, стал прекрасным фоном для самовыражения его владельцев.

Освещение

Уютный минимализм, Decor&Design Decor&Design Гостиная в стиле минимализм
Decor&amp;Design

Уютный минимализм

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Уютный дом с современным интерьером и удобной планировкой – вполне реалистичная задача. Так, например, благодаря большим окнам и легкому тюлю квартира наполнена воздухом и естественным светом. В небольших по размеру комнатах источники искусственногоосвещения выполняют одновременно функцию декора. В некоторых комнатах использован смешанный сценарий, сочетающий и направленные, и рассеянные источники.

Хранение

Уютный минимализм, Decor&Design Decor&Design Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Decor&amp;Design

Уютный минимализм

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Максимальный простор и отсутствие предметов декора – одна из особенностей минималистичного стиля. Так, продуманная система хранения является наиболее значимой для таких интерьеров. Она предусмотрена в приватной части дома – гардеробной, а также спальнях. Стерильная чистота никогда не будет выглядеть скучно и интерьерах, где соблюден баланс света и цвета, а также расставлены изящные акценты при помощи растений или текстиля.

Цвет

Уютный минимализм, Decor&Design Decor&Design Ванная комната в эклектичном стиле
Decor&amp;Design

Уютный минимализм

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Цветовая палитра в комнатах преимущественно сдержанная. В гостиной использовались песочные и теплые бежевые оттенки. Для ванной было предложено сочетание белого, вишневого и шоколадного цветов. Монохромность светлой гостиной компенсирована кричаще-красным диваном. К слову, использование благородного текстиля в каждой из комнат также внесло определенную лепту в создание уютной атмосферы.

Секреты уюта

Уютный минимализм, Decor&Design Decor&Design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Decor&amp;Design

Уютный минимализм

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Говоря о балансе цвета, необходимо отметить, что белый придает интерьеру аккуратный вид, бежевый и шоколадный подчеркивают экологичность, черный подходит для расстановки акцентов, а желтый, красный, фиолетовый, салатовый – отличный способ освежить интерьер. Приятно и спокойно смотрятся просторная гостиная, спальная комната, а также прихожая, в которых преобладает песочный цвет, нашедший свое выражение в идеально подобранной мебели, цвете напольного покрытия и обоев. Благородно смотрится натуральные деревянные фактуры (мебель, наличники, двери, перегородки).

Мебель

Уютный минимализм, Decor&Design Decor&Design Детская комната в стиле лофт
Decor&amp;Design

Уютный минимализм

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Мебель в проекте использована современных классических форм. Уют помещений способен подчеркнуть натуральный текстиль. Стильные светильники на кухне и в спальных выполняют декоративную функцию, они же поддержаны элементами мебели, например, изголовьями кроватей, разнообразием стеллажей и полок в комнатах. Абстрактные картины привносят в интерьер свежесть, но не перегружают его.

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