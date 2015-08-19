Фитодизайн в квартире

Гостиная – самое подходящее место в доме, если вы собрались завести растение. Обычно в гостиных много света и воздуха, что практически не ограничивает выбор зеленого питомца. Около большого окна хорошо себя будут чувствовать фикусы, в более тёмной части комнаты — монстера и филодендроны. В гостиной хорошо уживаются ароматные обильно цветущие растения, такие как такие как бегония, кайенский жасмин, эухарис или амазонская лилия. Они прекрасно подходят в качестве альтернативы букетам и композициям из срезанных цветов. В отличие от спальной или детской комнаты, где они еще дополнительно поглощают кислород в темное время суток, в гостиной их можно размещать без боязни. В коридоре и ванной комнате растениям, скорее всего, не будет хватать света, а на кухне самым нежным из них не нравится специфический климат.
Давно уже неактуально представление, что обилие кашпо с комнатными растениями – прерогатива пыльных бабушкиных квартир. Живые растения в доме смотрятся уместно не только в классическом, но даже и в минималистском интерьере или в лофте. Главное подобрать подходящее кашпо, а также форму и цвет растения.
На примерах экспертов homify мы подскажем, как выбрать растения для гостиной, что при этом нужно учитывать, как лучше расставить кашпо в доме, какие тренды существуют в современной флористике и не только.
Очень важно при размещении растения учитывать стороны света, на которые выходят наши окна. В гостиной, обычно самой большой комнате в доме, у вас есть возможность расставить как светолюбивые (в этом случае растение лучше поставить поближе к окну), так и те, которые не любят прямых солнечных лучей (их лучше отодвинуть вглубь комнаты). Кроме того, не забудьте поинтересоваться, на какой стороне ваш зеленый любимец будет чувствовать себя лучше всего – южной или северной.
Если вам недостаточно природного света, растения можно снабдить дополнительной подсветкой. Попробуйте акцентировать внимание гостей на предметах вашей гордости – деревце бонсай или особенно прекрасной орхидее, которые можно выделить в интерьере при помощи декоративной подсветки. Для крупных растений в больших дизайнерских кашпо подходит подсветка светодиоидами или маленькими светильниками. Такие светильники вы без труда найдете в любом хозяйственном магазине.
Важно не просто принести растение в дом, но и подобрать его таким образом, чтобы он гармонично вписывался в иньерьер и прибавил ему индивидуальности и уюта. При этом для гостиной с низкими потолками отлично подойдут напольные растения в вазонах, что зрительно увеличит высоту помещения. Обратите внимание на высокие, вытянутые растения, например, на такой актуальный в последнее время замиокулькас. Кашпо со свисающими вниз растениями наоборот уменьшат пространство, особенно если их подвесить на стены.
Для того, чтобы цвет растения гармонировал с цветовой гаммой гостиной, запомните правило, что оттенок растения не должен сливаться фоном, а также конфликтовать с ним, особенно если вы решили приобрести цветущее растение.
Если ваша гостиная выполнена в классическом ретро-стиле с обилием массивной винтажной мебели, тяжелыми гардинами и коврами, стоит задуматься о приобретении растений экзотических форм, которые так ценились среди аристократов в 19 веке (папоротников, пальм, монстер). В современных минималистских интерьерах хорошо будут смотреться растения простых четких форм с резкой линией листьев, устремлённые вверх (например, амариллис и антуриум).
Интерьеры в стиле кантри или лофт можно дополнить ассорти из растений, высаженных в крупный деревянный ящик с кованой фурнитурой или массивное бетонное кашпо. А если вдруг вы хотите добавить помещению немного романтичности, обратите внимание на цветущие бегонии и камелии, напоминающие кустовые розы, а также кампанулы и азалии, похожие на миниатюрные лилии.
Если вы начинающий садовод или просто не хотите тратить слишком много времени на уход за изнеженным цветком, не отчаивайтесь. На ваш выбор огромное количество неприхотливых растений, которые не создадут особых сложностей с уходом. Самые неприхотливые растения для гостиной — это зачастую лиственные, а не обильно цветущие виды. К таким относятся монстера, антуриум, сциндапсус, сингониум, спатифиллум, крассула, эхеверия, разнообразные седумы, плющ, хлорофитум, традесканция, аглаонема, кактусы, различные виды и сорта фикусов, папоротники. Не забудьте, что купленное в магазине растение нужно обязательно пересадить в подходящий грунт и в просторное кашпо. С недавних пор и хвойные вполне подходят под статус комнатных: их можно растить дома довольно длительное время, пока они не станут слишком большими для закрытого помещения. Потом вы сможете высадить их в сад.
Один из самых актуальных трендов – это вертикальные ковры из растений. Зеленые стены создают путем высаживания растений в в панели из синтетического войлока с подготовленными карманами определённого размера, в которые встроен автоматизированный полив. При этом дизайнеры нередко играют цветом и формой растений, создавая таким образом особый орнамент или стиль.
Так как растения сами по себе редко выходят из моды, фитодизайнеры тренируют свою креативность на вазах, кашпо и другом декоре. Один из самых распространенных в последнее время приемов – высадка всевозможных маленьких деревьев в огромные дизайнерские горшки. Особенно хорошо выглядят яркие лимонные, мандариновые, утонченные оливковые или миртовые деревья.
Еще одна популярная тенденция – так называемые флорариумы. Растения для гостиной высаживаются в прозрачные стеклянные емкости – вазы, банки, аквариумы таким образом, чтобы было видно все слои – почву, корешки, камешки. Еще одно модное направление – разнообразные суккуленты, высаженные в один длинный ящик или группами по несколько растений в маленькие кашпо, подходящие по дизайну. Оригинальное решение – несколько суккулентов или кактусов в одном широком плоском кашпо в форме блюда. Такое зеленое украшение приобразит любой журнальный столик в гостиной.
Не забывайте, что комнатные растения могут быть не только красивыми, но и полезными. В качестве декора вполне могут подойти пряные травы, зелень, специи. В домашних условиях быстро и легко растут укроп, петрушка, кресс-салат, зелёный лук, розмарин, перец чили, мята и мелисса. Семена требуют минимальных условий: светлый подоконник и своевременный полив. Тимьян и лавр тоже подойдут, но их лучше покупать уже готовым кустиком. Пеларгонии и цитрусовые насыщают воздух фитонцидами, тем самым очищая его и оказывая бактерицидный эффект.
Подводя итоги, хотели бы еще раз отметить, что комнатные растения никогда не выходят из моды и дополнят любой интерьер. Кстати, некоторые давно забытые тренды возвращаются: сегодня не считается зазорным поставить огромное растение рядом с диваном или креслами а-ля советский санаторий. Подвестные плетенные конструкции типа макраме также вполне в тренде. А вот чего стоит избегать, так это искусственных цветов. Даже если вы не отличаетесь особой любовью к садоводству, всегда можно подобрать неприхотливое, но живое растение.