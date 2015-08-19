Фитодизайн в квартире

Гостиная – самое подходящее место в доме, если вы собрались завести растение. Обычно в гостиных много света и воздуха, что практически не ограничивает выбор зеленого питомца. Около большого окна хорошо себя будут чувствовать фикусы, в более тёмной части комнаты — монстера и филодендроны. В гостиной хорошо уживаются ароматные обильно цветущие растения, такие как такие как бегония, кайенский жасмин, эухарис или амазонская лилия. Они прекрасно подходят в качестве альтернативы букетам и композициям из срезанных цветов. В отличие от спальной или детской комнаты, где они еще дополнительно поглощают кислород в темное время суток, в гостиной их можно размещать без боязни. В коридоре и ванной комнате растениям, скорее всего, не будет хватать света, а на кухне самым нежным из них не нравится специфический климат.

Давно уже неактуально представление, что обилие кашпо с комнатными растениями – прерогатива пыльных бабушкиных квартир. Живые растения в доме смотрятся уместно не только в классическом, но даже и в минималистском интерьере или в лофте. Главное подобрать подходящее кашпо, а также форму и цвет растения.

На примерах экспертов homify мы подскажем, как выбрать растения для гостиной, что при этом нужно учитывать, как лучше расставить кашпо в доме, какие тренды существуют в современной флористике и не только.