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Архитектура интерьера. Урок # 2: Как получить своего первого клиента

Перла Вереника Перла Вереника
SHELL, ARTechnic architects / アールテクニック ARTechnic architects / アールテクニック Дома в стиле модерн
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В первом уроке по Архитектуре интерьера мы рассмотрели основные принципы  такого крайне интересного и вдохновляющего процесса по созданию стильных и креативных проектов.  Возможно вам хотелось бы сделать это делом всей своей жизни?..Давайте посмотрим с практической точки зрения, какие шаги стоить предпринять, чтобы найти первые проекты для реализации своих дизайнерских идей.

Создайте впечатляющее портфолио

SHELL, ARTechnic architects / アールテクニック ARTechnic architects / アールテクニック Дома в стиле модерн
ARTechnic architects / アールテクニック

SHELL

ARTechnic architects / アールテクニック
ARTechnic architects / アールテクニック
ARTechnic architects / アールテクニック

Портфолио – ваше лицо как специалиста по дизайну. Но где же взять интересные проекты, чтобы показать свои таланты? Не загоняйте себя в замкнутый круг: нет портфолио-нет заказов-нет портфолио. Есть масса способов расширить свой практический опыт и получить несколько впечатляющих проектов в портфолио:

- Принимайте участие в конкурсах дизайнерских проектов, открытых тендерах.  Даже если ваш концепт не выберут для реализации проекта, все равно это и бесценный опыт работы, и дополнительное расширение вашего портфолио интересными идеями.

- Разрабатывайте концепты не дожидаясь заказа. Моделируйте интерьеры и прорабатывайте отдельные детали, эксизы креативных светильников и предметов мебели, экспериментируйте с разными фактурами, попробав себя  в роли скульптура, краснодеревщика и даже плотника. 

- Как правило для одного проекта разрабатывается несколько вариантов эскизов, а заказчик из них выбирает тот, что ближе ему по стилю. Доведите до ума и разместите в своем портфолио все концепты, которые были сделаны в ходе разработки одного проекта. Другим заказчикам будет интересно увидеть глубину проработки каждого вопроса, широту вариантов и разные варианты идей по одному и тому же проекту.

Добровольный представитель ваших работ

Дизайн-проект детского сада, Москва, ARCHIplus ARCHIplus Конференц-центры в стиле минимализм Школы и учебные заведения
ARCHIplus

Дизайн-проект детского сада, Москва

ARCHIplus
ARCHIplus
ARCHIplus

Некоммерческие организации, например, поликлиники, детские сады и школы, не обладают солидным бюджетом, чтобы позволить себе кроме обычного ремонта помещений еще и заказ дизайн-проекта такого оформления. Выступите добровольцем в таких проектах, это добавить весомости вашему портфолио и поможет привлечь внимание потенциальных заказчиков – посетителей таких учреждений, фирмы по проектированию, строительству, ремонту помещений.

Исследуйте потенциальных клиентов

Дизайн каминного зала кафе Artichok Design Конференц-центры в стиле лофт деревянные балки,деревянная панель для стены,дерево,лофт,прованс,дизайн интерьера,уютный уголок,дизайн киев,Ресторации
Artichok Design

Дизайн каминного зала кафе

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Подготовительный этап в разработке проекта – не менее важен, чем сама работа над помещением. Прежде чем предлагать свои собственные идеи, изучите настоящее положение дел: 

- прихоилось ли заказчику ранее работать с дизайнерами, какой опыт такого общения у него уже имеется, 

- какими были предыдущие варианты оформления этого помещения, как оформлены другие помещения заказчика,

- каковы индивидуальные особенности стиля и мировоззрения заказчика, что ему нравится, а что вызывает неприятие.

Мастер интервью и переговоров

Переговорная комната в коворкинге "Рабочая станция" IdeasMarket Конференц-центры в стиле минимализм Конференц-центры
IdeasMarket

Переговорная комната в коворкинге Рабочая станция

IdeasMarket
IdeasMarket
IdeasMarket

После того, как заказчик ознакомился с вашим порфолио, наступает ответственный этап личного общения, презентации ваших прошлых проектов и идей по будущей совместной работе. В успехе проекта многое зависит от того, получится ли вам установить хорошее взаимопонимание с заказчиком, насколько открытым и конструктивным будет ваш диалог. Конечно, дизайнеры в силу специфики творческой профессии и углубленного понимания принципов построения интерьеров – не всегда разговаривают с заказчиком на одном языке. Но в презентации проекта, стоит постараться объяснить даже самые сложные вопросы простыми и понятными словами, не углубляясь в детали – сделайте акцент на самых интересных, значимых и ярких моментах.

Получите возможность высказаться благодаря хитрым маркетинговым приемам

Дизайн квартиры "Сочные акценты" Samarina projects Детская комнатa в стиле минимализм
Samarina projects

Дизайн квартиры Сочные акценты

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Для продвижения своих идей совсем не обязательно тратить серьезные средства на рекламу в профессиональных журналах, ТВ-программах или прессе. В современном мире достаточно площадок для общения и рассказа о своих проектах – социальные сети, интернет-порталы, в ходе дружеского общения с друзьями и знакомыми. Будьте открыты, делитесь мыслями и советами, консультируейте по вопросам обустройства интерьера, подбора нужных материалов и решений.

Откройте свой профессиональный профиль на портале HOMIHY

1. С чего начать? Помощь по homify
Помощь по homify

1. С чего начать?

Помощь по homify
Помощь по homify
Помощь по homify

Специализированные порталы о дизайне и строительстве собирают широкую аудиторию людей, для которых актуален практический опыт работы, оригинальные идеи и разработки. Откройте на страницах HOMIHY свой профессиональный профиль, и ваши проекты увидит огромное количество ваших потенциальных клиентов, вы сможете общатьсяна форуме, консультировать по вопросам дизайна интерьеров и высказывать свою оценку другим проектам в комментариях. 

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