Архитектура интерьера. Урок # 2: Как получить своего первого клиента

Портфолио – ваше лицо как специалиста по дизайну. Но где же взять интересные проекты, чтобы показать свои таланты? Не загоняйте себя в замкнутый круг: нет портфолио-нет заказов-нет портфолио. Есть масса способов расширить свой практический опыт и получить несколько впечатляющих проектов в портфолио:

- Принимайте участие в конкурсах дизайнерских проектов, открытых тендерах. Даже если ваш концепт не выберут для реализации проекта, все равно это и бесценный опыт работы, и дополнительное расширение вашего портфолио интересными идеями.

- Разрабатывайте концепты не дожидаясь заказа. Моделируйте интерьеры и прорабатывайте отдельные детали, эксизы креативных светильников и предметов мебели, экспериментируйте с разными фактурами, попробав себя в роли скульптура, краснодеревщика и даже плотника.

- Как правило для одного проекта разрабатывается несколько вариантов эскизов, а заказчик из них выбирает тот, что ближе ему по стилю. Доведите до ума и разместите в своем портфолио все концепты, которые были сделаны в ходе разработки одного проекта. Другим заказчикам будет интересно увидеть глубину проработки каждого вопроса, широту вариантов и разные варианты идей по одному и тому же проекту.