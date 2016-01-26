Архитектура интерьера. Урок # 2: Как получить своего первого клиента

В первом уроке по Архитектуре интерьера мы рассмотрели основные принципы такого крайне интересного и вдохновляющего процесса по созданию стильных и креативных проектов. Возможно вам хотелось бы сделать это делом всей своей жизни?..Давайте посмотрим с практической точки зрения, какие шаги стоить предпринять, чтобы найти первые проекты для реализации своих дизайнерских идей.
Портфолио – ваше лицо как специалиста по дизайну. Но где же взять интересные проекты, чтобы показать свои таланты? Не загоняйте себя в замкнутый круг: нет портфолио-нет заказов-нет портфолио. Есть масса способов расширить свой практический опыт и получить несколько впечатляющих проектов в портфолио:
- Принимайте участие в конкурсах дизайнерских проектов, открытых тендерах. Даже если ваш концепт не выберут для реализации проекта, все равно это и бесценный опыт работы, и дополнительное расширение вашего портфолио интересными идеями.
- Разрабатывайте концепты не дожидаясь заказа. Моделируйте интерьеры и прорабатывайте отдельные детали, эксизы креативных светильников и предметов мебели, экспериментируйте с разными фактурами, попробав себя в роли скульптура, краснодеревщика и даже плотника.
- Как правило для одного проекта разрабатывается несколько вариантов эскизов, а заказчик из них выбирает тот, что ближе ему по стилю. Доведите до ума и разместите в своем портфолио все концепты, которые были сделаны в ходе разработки одного проекта. Другим заказчикам будет интересно увидеть глубину проработки каждого вопроса, широту вариантов и разные варианты идей по одному и тому же проекту.
Некоммерческие организации, например, поликлиники, детские сады и школы, не обладают солидным бюджетом, чтобы позволить себе кроме обычного ремонта помещений еще и заказ дизайн-проекта такого оформления. Выступите добровольцем в таких проектах, это добавить весомости вашему портфолио и поможет привлечь внимание потенциальных заказчиков – посетителей таких учреждений, фирмы по проектированию, строительству, ремонту помещений.
Подготовительный этап в разработке проекта – не менее важен, чем сама работа над помещением. Прежде чем предлагать свои собственные идеи, изучите настоящее положение дел:
- прихоилось ли заказчику ранее работать с дизайнерами, какой опыт такого общения у него уже имеется,
- какими были предыдущие варианты оформления этого помещения, как оформлены другие помещения заказчика,
- каковы индивидуальные особенности стиля и мировоззрения заказчика, что ему нравится, а что вызывает неприятие.
Рабочая станция
После того, как заказчик ознакомился с вашим порфолио, наступает ответственный этап личного общения, презентации ваших прошлых проектов и идей по будущей совместной работе. В успехе проекта многое зависит от того, получится ли вам установить хорошее взаимопонимание с заказчиком, насколько открытым и конструктивным будет ваш диалог. Конечно, дизайнеры в силу специфики творческой профессии и углубленного понимания принципов построения интерьеров – не всегда разговаривают с заказчиком на одном языке. Но в презентации проекта, стоит постараться объяснить даже самые сложные вопросы простыми и понятными словами, не углубляясь в детали – сделайте акцент на самых интересных, значимых и ярких моментах.
Сочные акценты
Для продвижения своих идей совсем не обязательно тратить серьезные средства на рекламу в профессиональных журналах, ТВ-программах или прессе. В современном мире достаточно площадок для общения и рассказа о своих проектах – социальные сети, интернет-порталы, в ходе дружеского общения с друзьями и знакомыми. Будьте открыты, делитесь мыслями и советами, консультируейте по вопросам обустройства интерьера, подбора нужных материалов и решений.
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