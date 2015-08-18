Стоит ли покупать гидромассажную ванну?

По типу воздействия наиболее распространенными видами массажа являются: гидро-, аэро- и турбомассаж. Практически все типы гидромассажных ванн снабжены установками для гидромассажа, который является ничем иным, как направленными под давлением водными струями, которые бьют из форсунок. Аэромассаж – массаж при помощи мелких пузырьков или больших пузырей воздуха, которые поднимаются со дна ванны. Аэромассаж, естественно, можно ощутить, только если находиться в ванне. Турбомассаж объединяет два вида воздействия – водой и воздухом. Он заключается в том, что мощный воздушный поток гонит воду и образует достаточно сильную струю, которая разминает тело интенсивнее, чем остальные виды массажа.

На рынке также представлены комбинированные модели, представляющие собой гидромассажные кабинки, соединенные с обычной ванной. Если модель предусматривает, то вполне вероятно проходить гидромассажные процедуры, стоя под душем и наслаждаться аэромассажем, лежа в ванне.

Для тех, кто не прочь раскошелиться ради здоровья и удовольствия, существуют некоторые дополнительные виды массажа, например, массаж ультразвуком. Он очень деликатен и практически не ощутим, однако производители утверждают, что ультразвуковой массаж оказывает полезное действие на организм и усиливает эффект обычного массажа.