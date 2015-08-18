Стоит ли покупать гидромассажную ванну?

Гидромассажные ванны, выполненные из легких и теплоемких полимеров, таких как акрил, куарил или метакрил, являются мечтой многих. Такие ванны могут быть самых разных форм и предлагать несколько видов массажа. В последнее время они стали набирать популярность, благодаря постоянно снижающимся ценам и их появлению в ассортименте отечественных производителей.
Но стоит ли покупать? Гидромассажные ванны имеют ряд преимуществ, их используют для профилактики и даже лечения многих заболеваний. Водный массаж хорошо воздействует на мягкие ткани тела, а теплая вода позволяет расслабиться, что делает такую ванну отличным антистрессовым средством.
К сожалению, на этот вопрос невозможно найти ответ заранее. При этом вполне возможно, что некоторые виды массажа вам не подходят и не вызывают тех эмоций, о которых пишут в рекламных буклетах. Поэтому постарайтесь протестировать как можно больше разных моделей, если вы решительно вознамерились приобрести такую ванну себе домой. Где тестировать? Узнайте, какие спа-салоны находятся у вас поблизости, возможно, в вашем фитнес-клубе есть зона спа, поищите гостиницы или санатории с гидромассажными ванными. Наконец, расспросите друзей. Не забудьте запомнить вид массажа, который понравился больше всего и фирму-производителя. После этого со смелой душой можно отправляться за покупкой, не переживая, что массаж вам не понравится.
По типу воздействия наиболее распространенными видами массажа являются: гидро-, аэро- и турбомассаж. Практически все типы гидромассажных ванн снабжены установками для гидромассажа, который является ничем иным, как направленными под давлением водными струями, которые бьют из форсунок. Аэромассаж – массаж при помощи мелких пузырьков или больших пузырей воздуха, которые поднимаются со дна ванны. Аэромассаж, естественно, можно ощутить, только если находиться в ванне. Турбомассаж объединяет два вида воздействия – водой и воздухом. Он заключается в том, что мощный воздушный поток гонит воду и образует достаточно сильную струю, которая разминает тело интенсивнее, чем остальные виды массажа.
На рынке также представлены комбинированные модели, представляющие собой гидромассажные кабинки, соединенные с обычной ванной. Если модель предусматривает, то вполне вероятно проходить гидромассажные процедуры, стоя под душем и наслаждаться аэромассажем, лежа в ванне.
Для тех, кто не прочь раскошелиться ради здоровья и удовольствия, существуют некоторые дополнительные виды массажа, например, массаж ультразвуком. Он очень деликатен и практически не ощутим, однако производители утверждают, что ультразвуковой массаж оказывает полезное действие на организм и усиливает эффект обычного массажа.
В зависимости от зоны воздействия различают ванны, в которых такая зона расположена на дне и (или) по бокам. На дне обычно располагаются аэромассажные форсунки. Воздух в виде небольших пузырьков поднимается вверх, создавая приятный эффект на кожу и воздействует, прежде всего, на спину, ягодицы, заднюю часть бедер и голеней.
Кроме того, гидромассажные форсунки встраиваются в местах, где обычно находятся
ключевые части тела для массажа – плечи, лопатки, ступни и т.д. В зависимости от модели гидромассажной ванны, форсунки можно включать все вместе одновременно или по группам для локального массажа.
Некоторые более продвинутые модели предлагают множество специальных гидромассажных программ (до 50), в которых в зависимости от выбранного режима, форсунки будут включаться постепенно, воздействуя на разные части тела с разной интенсивностью соответственно программе.
Идеальный вариант, если у вас есть душевая кабина или ванна для гигиенических процедур и ванну вы будете использовать исключительно ради расслабления и массажа, а не смывания грязи. Существует небольшая вероятность того, что мелкие отверстия забьются и придется чистить или менять форсунки и фильтры чаще обычного. Гидромассажные ванны предназначены для расслабления и массажа и лучше не использовать их как единственное в доме место, где можно помыться.
Тем, кто собирается приобрести гидромассажную ванну, стоит свыкнуться с мыслью, что она требует постоянного ухода. В форсунках остается вода и для того, чтобы в ней не размножались микробы, гидромассажные ванны стоит чистить после приема ванны, применяя специальную жидкость. Кроме того, форсунки придется периодически менять.
Наша вода часто оказывается слишком жесткой, поэтому вам, возможно, придется ставить специальные фильтры.
Вопреки общему представлению, гидромассажная ванна поместится и в самую обычную ванную комнату самых стандартных размеров. Так как современные гидромассажные ванны чаще всего изготовляются из полимеров, они бывают самых необычных и причудливых форма. Угловая ванна без труда поместится в небольшой комнате, этим самым еще и сэкономив пару метров свободного пространства.
Окончательный ответ на вопрос, стоит ли покупать, каждый все-таки находит сам. Если вы все же решились на покупку, не забывайте, что это не совсем дешевое удовольствие, которое требует постоянного ухода. Однако при этом вы получите свой райский уголок в квартире или доме, в котором сможете отвлечься от ежедневных забот, стресса и снять напряжение. Если вы любитель романтических вечеров при свечах в ванной, ароматов благовоний и специальных смесей для воды. Это как раз то, что вам нужно. Кстати, обычно дети с удовольствием ныряют в ванну с пузырьками, даже если в обычном случае и не большие любители водных процедур. Конечно же, это отличная покупка для спортсменов, которым гидромассаж помогает восстановиться и людей, страдающих болезнями опорно-двигательного аппарата, хотя им мы советуем для начала проконсультироваться у врача. Главное – прежде, чем решаться на окончательный шаг, взвесьте все за и против, подумайте, готовы ли вы тратиться и на дополнительные счета за воду и регулярно ухаживать за ней. Если ответы на эти вопросы позитивны, тогда смело отправляйтесь к ближайшему продавцу!