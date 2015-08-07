Раздвижные стеклянные двери: изюминка в современном дизайне

Еще одно традиционное амплуа раздвижных стеклянных дверей – отделение межкомнатного пространства в интерьере, которое не утяжеляло бы внешний вид квартиры. При этом прозрачное стекло дополнительно позволяет визуально расширить помещение. Особенно хорошо такая дверь подходит для отделения кухни-столовой от гостиной или спальни для того, чтобы запахи и звуки не проникали туда, где их присутствие нежелетельно.

В ходе перепланировки автору этого проекта удалось избавиться от не несущей стены, разделявшей кухню и спальню. Он не стал объединять эти два помещения и превращать квартиру в студию, а заменил стену на перегородку из МДФ собственного производства с рифленой фактурой, окрасив ее в черный цвет. Панельная перегородка обрывается ровно по линии края кровати, где она стыкуется со стеклянной конструкцией раздвижных дверей, выполненых из прозрачного стекла.

В комнате создан многоуровневый свет – встроенные светильники, люстра и торшеры позволяют свободно играть с освещением, в зависимости от настроения и времени суток. Присмотритесь повнимательней, и вы увидите, что так называемый парящий потолок не касается стен. Подобное дизайнерское решение создает особый эффект парения и легкости, цель которого визуально увеличить сравнительно небольшое по площади помещение и усилить эффект, создаваемый раздвижной дверью.