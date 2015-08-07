Раздвижные стеклянные двери: изюминка в современном дизайне

Раздвижные двери, в особенности выполненные из прозрачного или матового стекла, способны не только придать помещению более воздушный, открытый вид, но и существенно сэкономить свободное пространство. Раздвижные стеклянные двери – отличное решение для зонирования пространства или отделения небольшой его части. Поэтому такие двери особенно популярны среди владельцев небольших квартир.
Раздвижные двери стали особенно популярными в 80-х годах прошлого века, когда появилась тенденция совмещения столовой и гостиной или гостиной и спальни, для чего стали использовать раздвижные стеклянные перегородки или двери. С тех пор производство таких дверей только растет и это не смотря на то, что установка раздвижных дверей обходится довольно дорого, они не очень долговечны и требуют к себе особо бережного отношения. Сегодня раздвижные двери – это неотъемлимая часть современного интерьера как небольших квартир, так и частных домов, пентхаусов и террас.
Очень часто двери такого типа можно встретить в оформлении душевых кабин. Двигаясь на роликах, раздвижные двери открываются в стороны и идеально вписываются в ограниченное пространство ванных комнат. Стеко – идеальный материал для влажного и теплого воздуха ванной. Кроме того, стекло обычно не боится дезинфицирующих и других моющих средств. Такая дверь обязательно помещается в металлический профиль, что делает конструкцию более надежной и долговечной. При этом несмотря на то, что раздвижные стеклянные двери выглядят очень современно благодаря своему лаконичному дизайну и блеску хромированных деталей, они отлично вписываются даже в средиземноморский интерьер или, например, в стиль шале.
Еще одно традиционное амплуа раздвижных стеклянных дверей – отделение межкомнатного пространства в интерьере, которое не утяжеляло бы внешний вид квартиры. При этом прозрачное стекло дополнительно позволяет визуально расширить помещение. Особенно хорошо такая дверь подходит для отделения кухни-столовой от гостиной или спальни для того, чтобы запахи и звуки не проникали туда, где их присутствие нежелетельно.
В ходе перепланировки автору этого проекта удалось избавиться от не несущей стены, разделявшей кухню и спальню. Он не стал объединять эти два помещения и превращать квартиру в студию, а заменил стену на перегородку из МДФ собственного производства с рифленой фактурой, окрасив ее в черный цвет. Панельная перегородка обрывается ровно по линии края кровати, где она стыкуется со стеклянной конструкцией раздвижных дверей, выполненых из прозрачного стекла.
В комнате создан многоуровневый свет – встроенные светильники, люстра и торшеры позволяют свободно играть с освещением, в зависимости от настроения и времени суток. Присмотритесь повнимательней, и вы увидите, что так называемый парящий потолок не касается стен. Подобное дизайнерское решение создает особый эффект парения и легкости, цель которого визуально увеличить сравнительно небольшое по площади помещение и усилить эффект, создаваемый раздвижной дверью.
Как мы уже упоминали, раздвижные двери, выполненные из стекла, довольно универсальны и несмотря на свой часто современный вид, подходят даже для классического дизайна или дизайна в деревенском стиле в некоторых случаях. Часто для интерьеров в классическом стиле используют двери не из прозрачного, а из матового стекла, которое делает интерьер мягче, не таким резким благодаря отсутствию бликов и глянцевых поверхностей. Кроме того, матовое стекло создает ощущение приватности, чувство защищенности, что особенно актуально для уютных гостиных в классическом стиле или спальных комнат.
ПО-КЛАССИЧЕСКИ
В дополнение к уже сказанному о раздвижных стеклянных дверях в классических интерьерах стоит заметить, что двери такого стиля могут даже отлично вписаться в ретро-интерьеры. Главно, что следует учесть при покупке двери, это отсутствие больших прозрачных поверхностей, резких, острых линий и блестящих хромированных деталей. К ретро-стилю идеально подойдут двери из матового стекла, возможно, с ненавязчивыми цветочными или геометрическими узорами и деревянными украшениями, часто с резьбой и другими декоративными деталями. Ручки таких дверей также должны соответствовать общему образу. Часто они выполнены из меди или латуни, что только усиливает эффект старины.
Раздвижные стеклянные двери – просто идеальное решение не только для маленьких помещений, но и для больших пространств, когда главная задача – максимально усилить
воздушность пространства, наполнить его солнечным светом. Без стеклянной двери нельзя обойтись, если вы не хотите закрывать восхитительный вид из окна, оставляя для любования одно маленькое окошко. Прозрачные раздвижные двери – то что нужно, если вы являетесь владельцем живописной террасы, уютной веранды в частном доме или даже пентхауса с умопомрачительным видом. Такая дверь зрительно увеличит пространство, как бы включая в себя и пейзаж за окном. На примере мы видим удобный способ открытия двери
гармошкой, которые совмещает в себе традиционные дверные петли и ролики.
Естественно, мы не могли обойти стороной шкафы-купе. Если раздвижные межкомнатные двери еще не так распространены, то практически в каждом втором жилище можно встретить шкафы-купе, в которых эффективно используется технология раздвижных стеклянных дверей. Шкафы-купе хоть и кажутся многим немного устаревшимы, но выгодно отличаются от распашных шкафов тем, что их двери раздвигаются в стороны, что позволяет экономить свободное пространство. Благодаря этому такие шкафы отлично подходят для небольших помещений при том, что они часто отличаются приличной вместительностью. Выбрав модель с зеркалом, вы сможете визуально расширить помещение, а при этом еще и сэкономить на отдельном зеркале. Шкафы купе обычно обойдутся вам дороже распашных шкафов. Немного уменьшить траты можно благодаря отказу от сложной подсветки или от большого количества зеркал, оставив лишь одно. При этом не стоит экономить на механизме открытия-закрытия дверей, ибо в этом случае вам придется выложить за ремонт больше, чем вы расчитывали.
Шкафы-купе лучше всего подходят для обустройства прихожих в связи с небольшим количеством полезной площади. Кроме того, они отлично впишутся в спальню или детскую, если вы в поиске длинного и вместительного шкафа. В гостиных шкафы-купе часто выглядят немного неуместно, особенно если ваша комната в классическом стиле.
Не секрет, что раздвижные двери пришли к нам с загадочного Востока. Они и сегодня составляют один из традиционных элементов дизайна частного жилья в Японии и Корее. Если вы увлекаетесь таинственной восточной спиритичностью или просто предпочитаете лаконичный стиль с большим количеством естественного света, минимумом мебели, светлой палитрой цветов, натуральным деревом и изящными минималистичными предметами иньерьера, не упускайте из виду раздвижные двери, выполненные из прозрачного стекла и матового, слегка сияющего металла.
Как вы наверняка уже успели убедиться, раздвижные стеклянные двери подходят к множеству самых разнообразных направлений в дизайне интерьера и позволят вам не только сэкономить место, но и визуально расширить пространство вашего дома.