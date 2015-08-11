Так как душевой поддон представляет собой неотъемлемую часть душевой кабинки, от которой зависит большая степень комфорта, то при выборе душевой кабинки нужно обращать внимание и на душевой поддон. Перед покупкой следует определиться с тем, какого вида поддон вам подходит и по вкусу, и по финансам. Душевые поддоны изготавливают разных видов, форм и из разных материалов. Как же понять, какие душевые поддоны лучше – из акрила, чугуна, керамики, стали? У каждого материала есть свои минусы и плюсы, правила ухода, особые нюансы. Такое большое количество вариантов приводит к определенным затруднениям в выборе. Данная статья поможет детальнее разобраться со всем этим.
Такой вариант поддонов один из самых распространенных. Акрил достаточно популярен благодаря простому уходу и практичности (не впитывается грязь). Его поверхность легко повреждается, но она и легко ремонтируется. Акриловый слой относительно небольшой, он составляет примерно 4-6 см. Однако прочность все же у него хорошая. Нижняя сторона поддона армируется стекловолокном, пластиком или же металлом. В связи с этим конструкция достаточно легкая. Такие поддоны не издают шума при попадании воды на поверхность, они быстро нагреваются и долго сохраняют тепло, комфортную температуру.
На этом фото душевая кабинка представлена в стиле модерн. Сам поддон очень низкий, идет практически вровень с полом.
Такие душевые поддоны менее популярны по сравнению с первыми вариантами. Они изготавливаются из санфарфора и санфаянса. Эти материалы долговечны, просты в уходе, привлекательны по внешнему виду, гигиеничны, но они имеют большую массу и несильную устойчивость к механическим повреждениям, могут разбиться даже от упавшей душевой лейки. Еще существенным минусом является то, что керамика достаточно холодная, поэтому поддон сначала нужно будет прогреть при помощи горячей воды.
Их популярность немного ниже, чем у акриловых, но это не отнимает имеющихся достоинств. Эмалированная сталь хороша тем, что может быстро прогреваться, когда будет литься горячая вода. Поверхность просто отмывается, можно использовать абразивные чистящие средства. Но есть и недостаток – это появляющийся шум во время набирания воды. Чем больше будет толщина изделия, тем менее выражен будет эффект. Поэтому при выборе такого вида поддона обращайте внимание на толщину стали. Со временем на эмали могут появиться сколы или различные деформации.
На данном фото душевой поддон сделан из стали, что позволит ему прослужить длительное время.
Данные варианты поддонов могли бы быть популярными, если бы
не имели высокую стоимость. Эмалированные поддоны, сделанные из чугуна, отличаются практичностью, долговечностью и прочностью. Уровень шума воды при набирании также высокий. Стенки такого поддона прогреваются достаточно долго.
Данная душевая кабинка представлена в интерьере модерна. Поддон имеет невысокие бортики, через которые легко переступать.
Такое решение встречается очень редко. Их можно найти в линейке товаров производителей премиум класса.
Ценовой сегмент таких поддонов, особенно из натурального камня, очень высокий. Их изготавливают в основном на заказ. Душевые поддоны из искусственного камня начинают приобретать популярность, их цена не такая высокая, как у изделий из натурального камня. Поддоны из искусственного камня довольно-таки практичны, устойчивы к повреждениям. Даже если появится небольшое повреждение, то его легко можно зашлифовать. Этот материал намного теплее, чем керамика. Каменные поддоны изготавливают из отдельных сегментов.
На данном фото душевая кабинка выполнена в стиле модерн. Душевой поддон высокий и достаточно удобный.
Такие изделия начали выпускать не так давно. Они имеют отличные свойства, благодаря чему стремительно набирают популярность. Они не скользят, при наборе воды не шумят, даже если идет сильный напор.
На этом примере душевая кабина установлена прямо на плитку, из чего образуется своеобразный вид поддона. Такое решение продиктовано выбором интерьерного стиля, а именно минимализмом. Благодаря этому Студия 3.14 смогла сделать помещение ванной комнаты легким и приятным.
В продаже можно найти совершенно разнообразные поддоны как по форме, так и по размеру. Самыми востребованными являются эргономичные модели, с помощью которых эффективно экономится пространство и используется практично. Для этих целей подойдут такие формы, как квадрат, треугольник со скошенным или скругленным внешним углом, прямоугольник.
На этом примере поддон отсутствует вообще, так что такой вариант тоже вполне возможен.
Встречаются и разные размеры душевых поддонов. Они колеблются от 70 на 70 см до 120 на 120 см. При необходимости можно найти варианты и больше. Глубина поддона бывает нулевой, то есть он крепится вровень с полом, или достигает 18 см (в таком случае конструкция больше похожа на ванну, имеющую низкие бортики). Особенно хороши глубокие модели, если вода сливается медленно. Чтобы было удобно заходить в глубокий поддон, можно установить специальную ступеньку. От размеров душевых поддонов напрямую зависит их цена, то есть чем больше и глубже поддон, тем дороже он будет.
В данной классической кабинке высота поддона относительно средняя. Такой поддон очень практичен и удобен, так как он выполнен из акрила.
Способ монтажа зависит от того, из какого материала сделан поддон. Акриловые и чугунные изделия крепят на металлический каркас или на пластиковую опору. Иногда установочный комплект следует приобретать отдельно. Для керамического поддона дополнительные приспособления не нужны. Важно только наличие ровной поверхности. Установка поддона из натурального или искусственного камня осуществляется или на каркас, ножки, или вообще без них.
При выборе поддона учитывайте тот факт, что он не должен быть скользким. Лучше всего если поверхность его дна будет шершавой или рифленой. В случае если вам нравится поддон с гладкой поверхностью, то возьмите дополнительно резиновый коврик или деревянную решетку. Сейчас доступны и современные поддоны с антискользящим покрытием. Чтобы душевые поддоны прослужили как можно дольше, позаботьтесь об их качественной установке, полной герметизации всех щелей.
Таким образом, при покупке и выборе душевого поддона следует учитывать все вышеприведенные критерии и приобретать то, что наиболее вам подходит и к интерьеру, и по денежным средствам. Выбирайте изделие высокого качества, от известных и проверенных производителей. Широкий ассортимент товаров дает возможность каждому найти то, что подойдет под его интерьер ванной комнаты.