Душевые поддоны

Такой вариант поддонов один из самых распространенных. Акрил достаточно популярен благодаря простому уходу и практичности (не впитывается грязь). Его поверхность легко повреждается, но она и легко ремонтируется. Акриловый слой относительно небольшой, он составляет примерно 4-6 см. Однако прочность все же у него хорошая. Нижняя сторона поддона армируется стекловолокном, пластиком или же металлом. В связи с этим конструкция достаточно легкая. Такие поддоны не издают шума при попадании воды на поверхность, они быстро нагреваются и долго сохраняют тепло, комфортную температуру.

На этом фото душевая кабинка представлена в стиле модерн. Сам поддон очень низкий, идет практически вровень с полом.