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Богемный интерьер ванной в гламурном стиле

нет компании нет компании
homify Ванная в классическом стиле Синий
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Гламурный стиль – это олицетворение шика, достатка, неординарности. Гламур как феномен возник еще в эпоху Барокко и означал особое мировосприятие, стремление к гедонизму и эстетическим наслаждениям. В 20 веке гламур переродился благодаря голливудским звездам, блеску и красоте которых хотел подражать весь мир. Чуть позже появились глянцевые издания, пропагандирующие роскошный образ жизни. Жить в сказке мечтают многие, а гламурный образ жизни воплощает мечты в реальность. Поэтому по сей день гламурный стиль не теряет популярности, и те, кто выбирает его для оформления своего дома, знают, чего хотят от жизни и не боятся экспериментов. Ванная комната в гламурном стиле выглядит особенно необычно, в ней есть свой лоск и утонченность.

Эксцентричный микс

Ванная комната. LD design Ванная комната в эклектичном стиле
LD design

Ванная комната.

LD design
LD design
LD design

Стоит сразу оговориться, что гламурного стиля в чистом виде не бывает. Это всегда комбинация нескольких течений в дизайне и архитектуре: барокко, ар-нуво, ретро, классика, фьюжн, эклектика. Их можно миксовать между собой, но привнести нотки гламура, эксцентричного и слегка эгоистичного. Гламуру свойственно облачаться в меха, кожу, шелк, бархат, перья, стразы, жемчуг, хрусталь, золото. Это вовсе не означает, что все эти атрибуты обязательно должны присутствовать в интерьере стиля гламур. Напротив, избыток показной роскоши легко превратит утонченный стиль в воплощение моветона. Как и в любом другом направлении, в гламуре важна деликатность и умеренность. Полагаясь на собственный вкус и чувство меры, вы создадите неповторимую ванную комнату мечты.

Шик во всем

2 этаж. Ванная комната WhiteRoom Ванная комната в эклектичном стиле
WhiteRoom

2 этаж. Ванная комната

WhiteRoom
WhiteRoom
WhiteRoom

На широкую ногу – примерно так должен звучать девиз, под которым пройдет обустройство «гламурного» помещения. В гламурном интерьере главный упор делается на дороговизну и качество. Поэтому выбирать отделочные материалы и приспособления для ванной придется особенно тщательно. Гламур не может соседствовать с низкими потолками и теснотой, поэтому такой стиль подойдет только счастливым владельцам просторных жилищ. Если есть возможность, можно положить паркет, покрытый специальными средствами, защищающими от влаги. Беспроигрышный вариант для ванной – керамическая плитка или керамогранит, но только самых изысканных моделей.

Очаровательный глянец

Проект квартиры ЖК "Дубровка"., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Ванная комната в стиле минимализм
Александра Петропавловская

Проект квартиры ЖК Дубровка.

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

Для стен тоже можно использовать плитку, либо остановиться на покраске, декоративной штукатурке, панелях. Особым шиком обладают стены с зеркальной плиткой. Вариант для искушенных – богатые текстильные и шелковые обои, но с водоотталкивающей пропиткой. Потолок тоже должен быть выполнен на высшем уровне: для этого можно подобрать натяжной или подвесной потолок, а также уже упомянутые зеркальные и стеклянные плитки. Интерьер ванны в гламурном стиле олицетворяет пышность, поэтому глянцевые и блестящие поверхности будут вполне уместными.

Эффектная ванная

Дом в Хорватии, FAOMI FAOMI Ванная комната в эклектичном стиле
FAOMI

Дом в Хорватии

FAOMI
FAOMI
FAOMI

Сочные краски – отличные спутники гламурного интерьера ванной комнаты. Есть несколько вариантов их использования. Первый – выбрать яркую ванную, а в тон к ней раковину или несколько других предметов. Такая ванная будет центром комнаты, привлекая и концентрируя на себе внимание. Не стоит делать одинаковый цвет ванной и отделки, в этом случае вся неординарность сольется в одно большое раздражающее пятно. Кстати, несмотря на всю современность гламурных интерьеров, душевые кабинки в них практически не встречаются. Изысканная ванная – признак аристократизма, ведь люди из мира мечты проводят время с удовольствием, наслаждаясь каждой минутой, потраченной на себя.

Игра с фактурой

LUX Лофт на Мосфильмовской AR-KA architectural studio Ванная в стиле лофт
AR-KA architectural studio

LUX Лофт на Мосфильмовской

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Необычно и богато выглядит не только ванная в броских цветах. Закажите этот важный предмет из необычного материала или нестандартной формы – и он станет изюминкой интерьера ванной в гламурном стиле. Дизайнерские ванные уже давно вышли за рамки стандартных, сегодня можно найти практически все, что угодно. Природный камень, натуральное дерево, прозрачное стекло, мозаика, мрамор, углеродное волокно, бетон – и это не полный перечень тех материалов, из которых изготавливают ванную. А формы и размеры современных ванн вовсе ломают все стереотипы.

Броские детали

В смелых красках, Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Ванная в азиатском стиле
Ольга Макарова (Экодизайн)

В смелых красках

Ольга Макарова (Экодизайн)
Ольга Макарова (Экодизайн)
Ольга Макарова (Экодизайн)

Второй вариант внести заметных штрихов – яркий элемент отделки и несколько аксессуаров под стать ей. Не бойтесь контрастности, она придаст особый лоск вашей ванной комнате. Можно также выбрать несколько красочных элементов оформления пространства, не затрагивая ванную и отделку. Например, в одной цветовой гамме подберите шторы, светильники, полки, сантехнику, коврик, раму для зеркала или любые другие предметы.

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Роскошный будуар

Дизайн коттеджа "Владение снежной королевы" Samarina projects Ванная в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн коттеджа Владение снежной королевы

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Непривычно представлять тяжелые шторы в ванной комнате. Но если она выполнена в стиле гламур – то ничего удивительного в этом нет. Ванная должна быть не хуже любой другой комнаты в доме, поэтому в ней без зазрения совести можно повесить шикарный текстиль с бахромой или ламбрекенами на окна и установить помпезную люстру. Это великолепие прекрасно дополнит софа в стиле модерн и еще пара предметов мебели: например, комод или журнальный столик. В таком антураже ванная превращается в настоящий будуар, где можно принимать ванну, отдыхать, проводить время за чтением журналов. Такую ванную, как создал дизайнер SAMARINA PROJECTS, не захочется покидать.

Ванная у камина

homify Ванная в классическом стиле Синий барокко
homify

homify
homify
homify

Еще сложнее, чем шторы и софу, представить в ванной комнате… камин. Но это не такая рисковая идея, как может показаться на первый взгляд. Две стихии огня и воды, объединенные стенами одной комнаты, играют на контрасте и создают непередаваемое настроение. Что может быть приятнее, чем расслабиться в теплой ванной перед уютным камином? Только в просторной ванной комнате есть возможность установить камин, а мы уже упоминали, что гламурный стиль не терпит тесноты. Кроме того, камин гармонично дополняет богатые интерьеры с дорогой отделкой и роскошными аксессуарами, каким и является гламур. Не стоит переживать о безопасности, ведь рынок предлагает разные типы каминов: дровяные, газовые, электрокамины. Выбирайте подходящую для вас модель по техническим характеристикам и дизайну. Камин станет шикарной изюминкой интерьера ванной комнаты в гламурном стиле.

Массивное зеркало

Дом в неоклассическом стиле, Студия дизайна "New Art" Студия дизайна 'New Art' Ванная в классическом стиле
Студия дизайна <q>New Art</q>

Дом в неоклассическом стиле

Студия дизайна "New Art"
Студия дизайна <q>New Art</q>
Студия дизайна "New Art"

Обязательный атрибут интерьера ванной в гламурном стиле – зеркало в роскошном обрамлении. Для начала выберите место для зеркала, а затем форму и габариты, чтобы оно вписывалось в интерьер. Также обратите внимание на основу изделия: зеркало для ванной должно хорошо переносить влажность и температурные скачки. После этого можно приступать к самому приятному – поиску дизайна зеркала. Лучше всего для гламурного стиля подойдут рамы из таких материалов как натуральное дерево, металл, хром, позолота. Резные и узорчатые зеркала, покрытые камнями и стразами – выбирайте все, что придется вам по вкусу и подчеркнет очаровательное оформление ванной.

Гламурные аксессуары

дизайн квартиры 60м2 г. Санкт-Петербург, sreda sreda Ванная комнатаДекор
sreda

дизайн квартиры 60м2 г. Санкт-Петербург

sreda
sreda
sreda

Особое внимание уделите выбору декоративных аксессуаров для гламурной ванной. Этот стиль продумывается до последней мелочи, каждая из которых говорит о принадлежности к богеме. Помимо необходимых атрибутов в виде баночек с шампунем и кремами, подберите стильный набор подставок для мыла и дозаторов. Кроме того, интерьер ванной комнаты в гламурном стиле можно дополнить цветами (лучше всего живыми букетами), статуэтками, свечами, панно и постерами, а также деталями, заимствованными у стиля поп-арт – еще одного представителя моды массового искусства. Избегайте чрезмерности и привнесите в интерьер индивидуальности, и тогда ванная в гламурном стиле станет сказкой наяву.

Стеклянная плитка для кухни

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