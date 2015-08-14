Богемный интерьер ванной в гламурном стиле

Гламурный стиль – это олицетворение шика, достатка, неординарности. Гламур как феномен возник еще в эпоху Барокко и означал особое мировосприятие, стремление к гедонизму и эстетическим наслаждениям. В 20 веке гламур переродился благодаря голливудским звездам, блеску и красоте которых хотел подражать весь мир. Чуть позже появились глянцевые издания, пропагандирующие роскошный образ жизни. Жить в сказке мечтают многие, а гламурный образ жизни воплощает мечты в реальность. Поэтому по сей день гламурный стиль не теряет популярности, и те, кто выбирает его для оформления своего дома, знают, чего хотят от жизни и не боятся экспериментов. Ванная комната в гламурном стиле выглядит особенно необычно, в ней есть свой лоск и утонченность.
Стоит сразу оговориться, что гламурного стиля в чистом виде не бывает. Это всегда комбинация нескольких течений в дизайне и архитектуре: барокко, ар-нуво, ретро, классика, фьюжн, эклектика. Их можно миксовать между собой, но привнести нотки гламура, эксцентричного и слегка эгоистичного. Гламуру свойственно облачаться в меха, кожу, шелк, бархат, перья, стразы, жемчуг, хрусталь, золото. Это вовсе не означает, что все эти атрибуты обязательно должны присутствовать в интерьере стиля гламур. Напротив, избыток показной роскоши легко превратит утонченный стиль в воплощение моветона. Как и в любом другом направлении, в гламуре важна деликатность и умеренность. Полагаясь на собственный вкус и чувство меры, вы создадите неповторимую ванную комнату мечты.
На широкую ногу – примерно так должен звучать девиз, под которым пройдет обустройство «гламурного» помещения. В гламурном интерьере главный упор делается на дороговизну и качество. Поэтому выбирать отделочные материалы и приспособления для ванной придется особенно тщательно. Гламур не может соседствовать с низкими потолками и теснотой, поэтому такой стиль подойдет только счастливым владельцам просторных жилищ. Если есть возможность, можно положить паркет, покрытый специальными средствами, защищающими от влаги. Беспроигрышный вариант для ванной – керамическая плитка или керамогранит, но только самых изысканных моделей.
Дубровка.
Для стен тоже можно использовать плитку, либо остановиться на покраске, декоративной штукатурке, панелях. Особым шиком обладают стены с зеркальной плиткой. Вариант для искушенных – богатые текстильные и шелковые обои, но с водоотталкивающей пропиткой. Потолок тоже должен быть выполнен на высшем уровне: для этого можно подобрать натяжной или подвесной потолок, а также уже упомянутые зеркальные и стеклянные плитки. Интерьер ванны в гламурном стиле олицетворяет пышность, поэтому глянцевые и блестящие поверхности будут вполне уместными.
Сочные краски – отличные спутники гламурного интерьера ванной комнаты. Есть несколько вариантов их использования. Первый – выбрать яркую ванную, а в тон к ней раковину или несколько других предметов. Такая ванная будет центром комнаты, привлекая и концентрируя на себе внимание. Не стоит делать одинаковый цвет ванной и отделки, в этом случае вся неординарность сольется в одно большое раздражающее пятно. Кстати, несмотря на всю современность гламурных интерьеров, душевые кабинки в них практически не встречаются. Изысканная ванная – признак аристократизма, ведь люди из мира мечты проводят время с удовольствием, наслаждаясь каждой минутой, потраченной на себя.
Необычно и богато выглядит не только ванная в броских цветах. Закажите этот важный предмет из необычного материала или нестандартной формы – и он станет изюминкой интерьера ванной в гламурном стиле. Дизайнерские ванные уже давно вышли за рамки стандартных, сегодня можно найти практически все, что угодно. Природный камень, натуральное дерево, прозрачное стекло, мозаика, мрамор, углеродное волокно, бетон – и это не полный перечень тех материалов, из которых изготавливают ванную. А формы и размеры современных ванн вовсе ломают все стереотипы.
Второй вариант внести заметных штрихов – яркий элемент отделки и несколько аксессуаров под стать ей. Не бойтесь контрастности, она придаст особый лоск вашей ванной комнате. Можно также выбрать несколько красочных элементов оформления пространства, не затрагивая ванную и отделку. Например, в одной цветовой гамме подберите шторы, светильники, полки, сантехнику, коврик, раму для зеркала или любые другие предметы.
Владение снежной королевы
Непривычно представлять тяжелые шторы в ванной комнате. Но если она выполнена в стиле гламур – то ничего удивительного в этом нет. Ванная должна быть не хуже любой другой комнаты в доме, поэтому в ней без зазрения совести можно повесить шикарный текстиль с бахромой или ламбрекенами на окна и установить помпезную люстру. Это великолепие прекрасно дополнит софа в стиле модерн и еще пара предметов мебели: например, комод или журнальный столик. В таком антураже ванная превращается в настоящий будуар, где можно принимать ванну, отдыхать, проводить время за чтением журналов. Такую ванную, как создал дизайнер SAMARINA PROJECTS, не захочется покидать.
Еще сложнее, чем шторы и софу, представить в ванной комнате… камин. Но это не такая рисковая идея, как может показаться на первый взгляд. Две стихии огня и воды, объединенные стенами одной комнаты, играют на контрасте и создают непередаваемое настроение. Что может быть приятнее, чем расслабиться в теплой ванной перед уютным камином? Только в просторной ванной комнате есть возможность установить камин, а мы уже упоминали, что гламурный стиль не терпит тесноты. Кроме того, камин гармонично дополняет богатые интерьеры с дорогой отделкой и роскошными аксессуарами, каким и является гламур. Не стоит переживать о безопасности, ведь рынок предлагает разные типы каминов: дровяные, газовые, электрокамины. Выбирайте подходящую для вас модель по техническим характеристикам и дизайну. Камин станет шикарной изюминкой интерьера ванной комнаты в гламурном стиле.
Обязательный атрибут интерьера ванной в гламурном стиле – зеркало в роскошном обрамлении. Для начала выберите место для зеркала, а затем форму и габариты, чтобы оно вписывалось в интерьер. Также обратите внимание на основу изделия: зеркало для ванной должно хорошо переносить влажность и температурные скачки. После этого можно приступать к самому приятному – поиску дизайна зеркала. Лучше всего для гламурного стиля подойдут рамы из таких материалов как натуральное дерево, металл, хром, позолота. Резные и узорчатые зеркала, покрытые камнями и стразами – выбирайте все, что придется вам по вкусу и подчеркнет очаровательное оформление ванной.
Особое внимание уделите выбору декоративных аксессуаров для гламурной ванной. Этот стиль продумывается до последней мелочи, каждая из которых говорит о принадлежности к богеме. Помимо необходимых атрибутов в виде баночек с шампунем и кремами, подберите стильный набор подставок для мыла и дозаторов. Кроме того, интерьер ванной комнаты в гламурном стиле можно дополнить цветами (лучше всего живыми букетами), статуэтками, свечами, панно и постерами, а также деталями, заимствованными у стиля поп-арт – еще одного представителя моды массового искусства. Избегайте чрезмерности и привнесите в интерьер индивидуальности, и тогда ванная в гламурном стиле станет сказкой наяву.