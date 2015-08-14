Богемный интерьер ванной в гламурном стиле

Еще сложнее, чем шторы и софу, представить в ванной комнате… камин. Но это не такая рисковая идея, как может показаться на первый взгляд. Две стихии огня и воды, объединенные стенами одной комнаты, играют на контрасте и создают непередаваемое настроение. Что может быть приятнее, чем расслабиться в теплой ванной перед уютным камином? Только в просторной ванной комнате есть возможность установить камин, а мы уже упоминали, что гламурный стиль не терпит тесноты. Кроме того, камин гармонично дополняет богатые интерьеры с дорогой отделкой и роскошными аксессуарами, каким и является гламур. Не стоит переживать о безопасности, ведь рынок предлагает разные типы каминов: дровяные, газовые, электрокамины. Выбирайте подходящую для вас модель по техническим характеристикам и дизайну. Камин станет шикарной изюминкой интерьера ванной комнаты в гламурном стиле.