​Напряженный день на работе? Сделайте свой дом лучшим местом для отдыха!

Превосходный способ расслабится и восстановить силы – посещение спа-салона. Но, согласитесь, далеко не каждый день у нас есть возможность побаловать себя таким удовольствием в спциализированных центрах. Домашняя ванная комната тоже справится с базовой частью релакса, причем такой отдых вы можете устраивать для себя хоть каждый день:

- замени стандартную ванну на более комфортабельный вариант, даже в обычной квартире можно заменить прямоугольную на угловую конструкцию,

- установите ванну-джакузи, элегантный смеситель с удобным душем, полочки и крючки для пушистого махрового халата и стопки свежих полотенец,

- оборудуйте в ванной комнате акустическую систему из нескольких портативных беспроводных колонок – вы сможете включить любимую подборку расслабляющей музыки на ноутбуке или смартфоне и отдыхать в ванной под эти расслабляющие мелодии,

- сделайте в ванной комнате специальный шкафчик для запаса ароматных солей, пены для ванны, душистых масел апельсина, лаванды, эвкалипта, иланг-иланг и при малейшем намеке на депрессию устраивайте себе теплую домашнюю спа-процедуру.