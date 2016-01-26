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​Напряженный день на работе? Сделайте свой дом лучшим местом для отдыха!

Перла Вереника Перла Вереника
Haruki's apartment, The Goort The Goort Медиа комната в стиле лофт
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Спокойный отдых в домашней атмосфере – лучшее средство от депрессии и стресса, которое поможет быстро восстановить силы после напряженного рабочего дня. Зачастую у нас находится время на все наши дела и заботы, но совсем не остается ни минутки на то, чтобы уделить внимание здоровью, полноценному расслаблению и комфорту. Скажите стоп бесконечной гонке и воплотите в своем доме хотя бы одно решение для вашего отдыха: умиротворенную  атмосферу спа или великолепную мягкую кровать, расслабляющий диван или нежный оазис из любимых цветов. Поверьте, такое вложение в себя и свой полноценный отдых окупится сторицей в виде позитивного настроения и жизненных сил на любые рабочие подвиги.

Подберите себе комфортабельный диван

Sofás chaise longue: vive el confort, Merkamueble Merkamueble ГостинаяДиваны и кресла
Merkamueble

Merkamueble
Merkamueble
Merkamueble

Что может быть лучше – после рабочего дня расслабить спину, дать отдых ногам, растянувшись на любимом диванчике. Чудеса современных моделей диванов – настоящий рай для вечернего релакса. Например, диван-реклайнер – оборудован выдвигающимся подножьем для полноценного отдыха ног. Эргономичная спинка его выполнена с учетом анатомических особенностей тела, мягкий механиз позволяет в одно движение настроить нужный наклон. Многослойные подушки обеспечивают максимальный комфорт и расслабление каждой уставшей мышцы.

Найдите самую красивую кровать для своей спальни

San Francisco Decorator Showcase 2015, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Спальня в стиле модерн
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Забыть в один миг обо всей дневной суете, делах и проблемах поможет атмосфера красоты и изящества в спальне. Откажитесь от обыденных, стандартных решений, попробуйте найти более оригинальный и впечатляющий дизайн кровати –  высокое изголовье в стиле будуаров эпохи барокко, королевские покои средневекового декора, кованные или резные конструкции, насыщенные цвета и глубокие оттенки.

Оформите комнату как роскошный номер в отеле

BLOSSOM, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores Спальня в стиле модерн
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

Воспроизведите в своей спальне ощущение беззаботного отдыха в роскошном отеле – гламур и блеск, богатые фактуры и нетривиальные решения. Сделайте комфорт чуть более совершенным, чем в обычной домашней обстановке. Придайте комнате романтичность и уединенность, безупречную свежесть и немного гламурного блеска. Легкий балдахин над кроватью, шелковое постельное белье, живые цветы в вазах и мягкий пушистый ковер под ногами – и все тревоги останутся далеко за порогом спальни.

Сделайте домашнее спа-пространство в ванной

homify Ванная комната в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Превосходный способ расслабится и восстановить силы – посещение спа-салона. Но, согласитесь, далеко не каждый день у нас есть возможность побаловать себя таким удовольствием в спциализированных центрах. Домашняя ванная комната тоже справится с базовой частью релакса, причем такой отдых вы можете устраивать для себя хоть каждый день:

 - замени стандартную ванну на более комфортабельный вариант, даже в обычной квартире можно заменить прямоугольную на угловую конструкцию,

- установите ванну-джакузи, элегантный смеситель с удобным душем, полочки и крючки для пушистого махрового халата и стопки свежих полотенец,

- оборудуйте в ванной комнате акустическую систему из нескольких портативных беспроводных колонок – вы сможете включить любимую подборку  расслабляющей музыки на ноутбуке или смартфоне и отдыхать в ванной под эти расслабляющие мелодии, 

- сделайте в ванной комнате специальный шкафчик для запаса ароматных солей, пены для ванны, душистых масел апельсина, лаванды, эвкалипта, иланг-иланг и при малейшем намеке на депрессию устраивайте себе теплую домашнюю спа-процедуру.

Активно используйте много мягких материалов

Куршевель в кармане, artstyle artstyle Спальня в стиле кантри Дерево Серый
artstyle

Куршевель в кармане

artstyle
artstyle
artstyle

Тактильные ощущения – незаменимый помощник для расслабления уставших мышц и снятия стресса. Окружите себя прикосновениями мягких текстур - пушистый длинный ворс ковра на полу для массажа ступней, шелковистое меховое покрывало на кровати для релакса напряженной спины и шеи, шерстяной плед, приятно согревающий легкими покалываниями нитей. Отдавайте предпочтение натуральным материалам,  синтетическое потрескивание наэлектризованной ткани – не лучшее средство для отдыха.

Создайте уютную атмосферу

Duftkerzen der Firma Kess, Preisvergleich der Firma-Kess Preisvergleich der Firma-Kess СпаАксессуары для спа и бассейнов
Preisvergleich der Firma-Kess

Preisvergleich der Firma-Kess
Preisvergleich der Firma-Kess
Preisvergleich der Firma-Kess

Найдите  самые впечатляющие идеи для отдыха, вспомните – с чем у вас связаны самые вдохновляющие воспоминания: какие пейзажи, текстуры, ароматы и цветовые сочетания вызывают самый живой отклик в душе. В декоре интерьера сделайте легкие напоминания об этих светлых мыслях и ощущениях: 

- свежая зелень и нежные цветы домашних растений – от тропических пальм до наивных незабудок,

- стиль тексиля в комнате – от изысканных узоров до природной свежести прованса,

- настенные панно, картины, фотографии и композиции,

- оригинальные аксессуары.

Идеальный уголок для отдыха

Гостиная / программа: кинозал для небольшой компании The Goort Медиа комната в стиле лофт
The Goort

Гостиная / программа: кинозал для небольшой компании

The Goort
The Goort
The Goort

Все условия для самого разнообразного отдыха можно создать у себя в доме – акустическая система звук вокруг,  широкий экран и проектор для киноманов, разнообразные каналы тв с фильмами и спортивными матчами в прямой трансляции, даже домашняя машинка для изготовления попкорна.

Как получить по максимуму от солнечных батарей
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