​Напряженный день на работе? Сделайте свой дом лучшим местом для отдыха!

Спокойный отдых в домашней атмосфере – лучшее средство от депрессии и стресса, которое поможет быстро восстановить силы после напряженного рабочего дня. Зачастую у нас находится время на все наши дела и заботы, но совсем не остается ни минутки на то, чтобы уделить внимание здоровью, полноценному расслаблению и комфорту. Скажите
стоп бесконечной гонке и воплотите в своем доме хотя бы одно решение для вашего отдыха: умиротворенную атмосферу спа или великолепную мягкую кровать, расслабляющий диван или нежный оазис из любимых цветов. Поверьте, такое вложение в себя и свой полноценный отдых окупится сторицей в виде позитивного настроения и жизненных сил на любые рабочие подвиги.
Что может быть лучше – после рабочего дня расслабить спину, дать отдых ногам, растянувшись на любимом диванчике. Чудеса современных моделей диванов – настоящий рай для вечернего релакса. Например, диван-реклайнер – оборудован выдвигающимся подножьем для полноценного отдыха ног. Эргономичная спинка его выполнена с учетом анатомических особенностей тела, мягкий механиз позволяет в одно движение настроить нужный наклон. Многослойные подушки обеспечивают максимальный комфорт и расслабление каждой уставшей мышцы.
Забыть в один миг обо всей дневной суете, делах и проблемах поможет атмосфера красоты и изящества в спальне. Откажитесь от обыденных, стандартных решений, попробуйте найти более оригинальный и впечатляющий дизайн кровати – высокое изголовье в стиле будуаров эпохи барокко, королевские покои средневекового декора, кованные или резные конструкции, насыщенные цвета и глубокие оттенки.
Воспроизведите в своей спальне ощущение беззаботного отдыха в роскошном отеле – гламур и блеск, богатые фактуры и нетривиальные решения. Сделайте комфорт чуть более совершенным, чем в обычной домашней обстановке. Придайте комнате романтичность и уединенность, безупречную свежесть и немного гламурного блеска. Легкий балдахин над кроватью, шелковое постельное белье, живые цветы в вазах и мягкий пушистый ковер под ногами – и все тревоги останутся далеко за порогом спальни.
Превосходный способ расслабится и восстановить силы – посещение спа-салона. Но, согласитесь, далеко не каждый день у нас есть возможность побаловать себя таким удовольствием в спциализированных центрах. Домашняя ванная комната тоже справится с базовой частью релакса, причем такой отдых вы можете устраивать для себя хоть каждый день:
- замени стандартную ванну на более комфортабельный вариант, даже в обычной квартире можно заменить прямоугольную на угловую конструкцию,
- установите ванну-джакузи, элегантный смеситель с удобным душем, полочки и крючки для пушистого махрового халата и стопки свежих полотенец,
- оборудуйте в ванной комнате акустическую систему из нескольких портативных беспроводных колонок – вы сможете включить любимую подборку расслабляющей музыки на ноутбуке или смартфоне и отдыхать в ванной под эти расслабляющие мелодии,
- сделайте в ванной комнате специальный шкафчик для запаса ароматных солей, пены для ванны, душистых масел апельсина, лаванды, эвкалипта, иланг-иланг и при малейшем намеке на депрессию устраивайте себе теплую домашнюю спа-процедуру.
Тактильные ощущения – незаменимый помощник для расслабления уставших мышц и снятия стресса. Окружите себя прикосновениями мягких текстур - пушистый длинный ворс ковра на полу для массажа ступней, шелковистое меховое покрывало на кровати для релакса напряженной спины и шеи, шерстяной плед, приятно согревающий легкими покалываниями нитей. Отдавайте предпочтение натуральным материалам, синтетическое потрескивание наэлектризованной ткани – не лучшее средство для отдыха.
Найдите самые впечатляющие идеи для отдыха, вспомните – с чем у вас связаны самые вдохновляющие воспоминания: какие пейзажи, текстуры, ароматы и цветовые сочетания вызывают самый живой отклик в душе. В декоре интерьера сделайте легкие напоминания об этих светлых мыслях и ощущениях:
- свежая зелень и нежные цветы домашних растений – от тропических пальм до наивных незабудок,
- стиль тексиля в комнате – от изысканных узоров до природной свежести прованса,
- настенные панно, картины, фотографии и композиции,
- оригинальные аксессуары.
Все условия для самого разнообразного отдыха можно создать у себя в доме – акустическая система
звук вокруг, широкий экран и проектор для киноманов, разнообразные каналы тв с фильмами и спортивными матчами в прямой трансляции, даже домашняя машинка для изготовления попкорна.